TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İnşallah, milletimizden güç alan ve milletimize hizmetkar olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bu aziz ve necip millete nice büyük, hayırlı hizmetleri, icraatları ortaya koyacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti olarak kuruldukları ilk günden beri sorumlu muhalefet anlayışını rehber edinerek siyaset üretmeye devam ettiklerini belirterek eleştirdikleri ne varsa her biriyle alakalı çözüm önerilerini de beraberinde getirdiklerini ifade etti.

Dervişoğlu, TBMM'de bulundukları 3 yılda vatandaşları doğrudan etkileyen 250'den fazla Meclis araştırması önergesi verdiklerini, emeklileri, emeklilikte yaşa takılanları, çiftçileri, öğrencileri, işçiyi, memuru, kadına şiddeti, hayvan haklarını, engellilerin istihdamını, toplumu ilgilendiren konularda önerge verip konuşmalar yaptıklarını ve çözüm önerileri getirdiklerini söyledi. Bunu Meclis'te yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Dervişoğlu, "Hükümetin muhalefete ve partimize yönelik 'Ülke gündemine dair çözüm önerileri yok.' eleştirisini asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Dervişoğlu, İYİ Parti olarak vatandaşlara doğrudan dokunacak her konunun da takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Merkez Bankası'ndaki görevden almalarla doların yükseldiğini söyleyen ve eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, ekonomideki çöküşün temel sebebinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kaynaklı güvensizlik ortamı olduğunu öne sürdü.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da "iktidarın Merkez Bankası'nda görevden alma meselesine doyamadığını" ileri sürerek "Dikiş tutmuyor. Çok açık ve net. Bütün bu hamlelerin hepsi doların rekor üstüne rekor kırmasına yarıyor." dedi.

"Türk lirasının iktidar nedeniyle tarihinin en değersiz dönemini yaşadığını, paranın resmen pula çevrildiğini" savunan Oluç, doların dünya paraları karşısında değer kaybettiğini, Türk lirasının ise değersizleştirildiğini ileri sürdü. Oluç, halkın da yoksullaştığını söyledi.

"Amaç doları 10 liraya çıkarmak olabilir mi?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Merkez Bankası yönetiminin yarısının Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındığını ifade ederek "Bugün dolar yine zirve yaptı. Aradaki bağlantıyı görmek için ne gerekiyor? Böyle davranmaktaki amacı ne Cumhurbaşkanının, dolar kurunu 10 liraya çıkarmak olabilir mi diye düşünüyoruz. Merkez Bankası bağımsız olmadığı sürece piyasaya güven ve istikrar gelmeyecektir." diye konuştu.

Politik yürütülen para politikasının piyasayı allak bullak ettiğini, TL'nin değerinin düştüğünü ve milletin kaybettiğini dile getirerek Özkoç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 5 yılda Merkez Bankası'nda 5 başkan değiştiğini söyledi. Özkoç, değişmesi gerekenin Merkez Bankası Başkanı değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu savundu.

Ekonomi kötüye gidiyorsa bunun temel iki sebebi bulunduğunu dile getiren Özkoç, ilkinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvensizlik, ikincisinin sistem olduğunu öne sürdü. Özkoç, alınan keyfi kararların bedelini vatandaşın ödediğini ileri sürerek bu durumdan çıkılmasının tek yolunun seçim olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Cahit Özkan ise sadece bir haftalık süre zarfında dünyada meydana gelen olaylara bakıldığında, teröre desteğin arttığını, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ABD'yi tehdit edebiliyor." dediğini, İslam karşıtlığının yükseldiğini, Müslümanların hedef alındığını, evlerin taşlandığını söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ırkçı saldırılar gerçekleştirdiğini, düzensiz göçün çoğaldığını, milyonlarca insanın savaşlar yüzünden evlerinden edildiğini anlatan Özkan, "Tüm bunlara baktığımızda 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünün ne kadar büyük bir umut olduğu ortada." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabında, dünyanın büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde insanlığın kaderinin sınırlı sayıda ülkenin iki dudağının arasına bırakılamayacağının ifade edildiğini aktaran Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ca ifade edilen dik duruşun insanlığın umudu olacağını söyledi.

Özkan, dünya böylesi sorunlarla karşı karşıyayken, Avrupa'nın kendi vatandaşlarının sağlığını dahi koruyamazken, evinde ölenleri mezarına koyamazken, Türkiye'nin vatandaşlarını nerede olursa olsun alıp vatanına getirip sağlığına kavuşmasına vesile olduklarını, bu durumun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı karar alma ve vatandaşlarına hizmet götürme kabiliyetinden ortaya çıktığını anlattı.

Aynı zamanda Suriye'deki terör koridorunun bertaraf edilmesi, Mavi Vatan'ın inşası, Libya'da darbeci Hafter'in yerle yeksan edilmesi, doğal gaz bulunması gibi konuların yanı sıra Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Taksim Camisi, şehir hastanelerinin açıldığını, binlerce kilometre duble yol yapıldığını ve bunların salgın ve doğal afet sürecinde hayata geçirildiğini belirten Özkan, "İnşallah, milletimizden güç alan ve milletimize hizmetkar olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bu aziz ve necip millete nice büyük, hayırlı hizmetleri, icraatları ortaya koyacağız." diye konuştu.