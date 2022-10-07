Putin: "Bölgemizdeki sorunların çözümüne dair önlemler almamız gerekiyor" - Son Dakika
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Putin: "Bölgemizdeki sorunların çözümüne dair önlemler almamız gerekiyor"

07.10.2022 19:09

- Putin: "Bölgemizdeki sorunların çözümüne dair önlemler almamız gerekiyor" Bağımsız Devletler Topluluğu'nun gayri resmi liderler zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bölgemizdeki sorunların çözümüne dair önlemler almamız gerekiyor" dedi.

- Putin: "Bölgemizdeki sorunların çözümüne dair önlemler almamız gerekiyor"

MOSKOVA - Bağımsız Devletler Topluluğu'nun gayri resmi liderler zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bölgemizdeki sorunların çözümüne dair önlemler almamız gerekiyor" dedi.

Bağımsız Devletler Topluluğu'nun, gayri resmi liderler zirvesi Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleşti. Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev katıldı. Yuvarlak masa toplantısı şeklinde gerçekleşen zirvede liderler BDT çerçevesindeki politik gündeme değinirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de bölgesel sorunlara değindi. Ukrayna dahil olmak üzere BDT çevresinde yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Putin, "Çevremizde, BDT coğrafyasında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili sorunlara da değineceğiz. Zira gerçekten trajik olayların yaşandığı Ukrayna'nın yanı sıra ne yazık ki Sovyet sonrası coğrafyanın diğer yakın devletleri arasında da bazen çatışmalar yaşanıyor. Elbette bu durum, sorunları çözmek için önlemler almayı gerektiriyor. Terörizm ve radikalizm, suç örgütleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadele alanındaki işbirliğimizin teşviki konusunda görüş alışverişinde bulunmak da önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Duda ile Morawicki'ye aç kalmamaları için buğday vereceğiz"

Zirve öncesi gazetecilere açıklama yapan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ülkesinde üretilen traktörlerden birini hediye ettiğini, ürettikleri tahılla Polonya'ya yardımda bulunabileceklerini söyleyen Lukaşenko, "Biliyorsunuz bunlardan bin tane var. Bunlarla buğday ekeceğiz. Belki başka bir şey ekeriz. Duda ile Morawicki'ye de aç kalmamaları, Ukrayna'dan ekmek çalmamaları, fakir ülkelere götürmeleri için buğday vereceğiz. Putin ile nükleer silah kullanma yeteneğine sahip uçakları bunun için konuştuk. Bu ne anlama geliyor? Gerçekten taktik nükleer ile bir saldırı ile karşı karşıyayız. Daha önce nükleer silah cephaneliğinin Polonya'ya yerleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı şeklindeki açıklamayı duydunuz. Düşüneceğiz. Karar verdik. Buna nasıl bir yanıt vereceğimizi düşüneceğiz. Merak etmeyin her şey yoluna girecek" ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen zirvede liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü kutlarken, traktör hediye eden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yanı sıra Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Putin'e meyve piramitleri ve kilim hediye etti.

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Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin: 'Bölgemizdeki sorunların çözümüne dair önlemler almamız gerekiyor' - Son Dakika

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