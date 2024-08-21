Putin, Çeçenistan'da Ukrayna'da savaşmak için eğitim gören askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Putin, Çeçenistan'da Ukrayna'da savaşmak için eğitim gören askerleri ziyaret etti

Putin, Çeçenistan\'da Ukrayna\'da savaşmak için eğitim gören askerleri ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 yıl sonra ilk kez geldiği Çeçenistan'da Ukrayna'da savaşmak için eğitim gören askerleri ziyaret etti. Putin, Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ile birlikte Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

21.08.2024 11:32
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 yıl sonra ilk kez geldiği Çeçenistan'da Ukrayna'da savaşmak için eğitim gören askerleri ziyaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2011 yılından bu yana ilk kez Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin başkent Grozni'de Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Kurchaloyevsky bölgesinde Çeçenistan'ın ilk lideri Ahmet Kadirov'un mezarını ziyaret eden Putin, sonrasında Kadirov ile birlikte Gudermes'teki Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi'ni ziyaret etti. Putin, üniversitede Ukrayna'da savaşmak için eğitim gören Çeçen birlikleri ve gönüllülerle bir araya gelerek yetkililerden bilgi aldı. "Sizin gibi askerlerimiz olduğu sürece, her zaman yenilmez olacağız. Burada poligonda atış yapmak başka bir şey, hayatınızı ve sağlığınızı riske atmak başka bir şey. Ancak anavatanı savunmak için manevi bir ihtiyacınız ve böyle bir karar alma cesaretiniz var" dedi.

"Ukrayna'da savaşmak için 47 bin asker gönderdik"

Kadirov ve Putin, ziyaret çerçevesinde çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Kadirov, görüşmede yaptığı konuşmada Çeçenistan'ın Ukrayna'da savaşmak için şu ana kadar 19 bini gönüllü olmak üzere toplam 47 bin asker gönderdiğini söyledi. Gönderilen askerlerin Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde eğitim aldığını belirten Kadirov, ayrıca on binlerce eğitimli askerlerin de askeri bölgeye gitmek için hazır bulunduğunu ifade etti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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