Putin'den ateşkes açıklaması: "Görüşmelere 15 Mayıs'ta İstanbul'da vakit kaybetmeden başlamayı teklif ediyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda yaptığı basın toplantısında Ukrayna yönetimine ateşkes anlaşması konusunda mesaj göndererek, "Görüşmelere 15 Mayıs'ta daha önce de yürütüldüğü ama yarım bırakıldığı yerde, İstanbul'da vakit kaybetmeden başlamayı teklif ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşmelerin gerçekleştirilmesi için çok şey yaptı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen uluslararası etkinliklerin ardından Rusya gündemine ilişkin Kremlin Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Zafer Günü töreni dolayısıyla başkent Moskova'da birçok ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptığını söyleyen Putin, "Görüşmelerin merkezinde Avrasya'nın ve dünyanın diğer bölgelerinin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınmasını doğrudan etkileyen meseleler yer aldı" dedi.

"Tehditlere, şantajlara ve çeşitli engellemelere" rağmen bazı Avrupalı liderlerin de Moskova'ya geldiğini belirten Putin, " Sırbistan, Slovakya, Bosna Hersek. Tekrar ediyorum üzerlerinde ne kadar yoğun bir baskı olduğunu anlıyoruz ve bu yüzden onların siyasi cesaretini, sağlam ahlaki duruşlarını ve bizimle birlikte bu bayramı kutlama, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın ve İkinci Dünya Savaşı'nın kahramanlarının anısını onurlandırma kararlarını içtenlikle takdir ediyoruz. Bu insanlar yalnızca kendi vatanları için değil, tüm dünyayı, tüm insanlığı kahverengi vebadan kurtarmak için savaştılar. Bu, hiçbir şekilde abartı değildir" diye konuştu.

"Er ya da geç Avrupa Devletleri ile yapıcı ilişkiler kurma yolunda ilerlemeye başlayacağımız konusunda umut vermektedir"

Avrupa'daki milyonlarca insanın ve egemen politika izleyen ülkelerin liderlerinin törene katılmasının kendilerine iyimserlik ve umut aşıladığını kaydeden Putin, "Er ya da geç Avrupa devletleri ile yapıcı ilişkiler kurma yolunda ilerlemeye başlayacağımız konusunda iyimserlik ve umut vermektedir. Bugün hala Rusya karşıtı söylemlerinden ve bize karşı açıkça saldırgan eylemlerinden vazgeçmeyenler de dahil olmak üzere. Hala bizimle kaba bir üslupla ve ültimatomlar yardımıyla konuşmaya çalışıyorlar, bunu şu anda görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın ateşkes girişimleri Ukrayna tarafı tarafından sabote edildi"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Moskova'da gerçekleşen görüşmeler ve buluşmalar sırasında Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin mesele de ele alındı. Bu çatışmaya gösterdikleri ilgi ve sona erdirilmesi yönünde ortaya koydukları çabalar için tüm misafirlerimize, dostlarımıza minnettarız. Bu bağlamda bu konuya ayrı bir dikkatle değinmem gerektiğini düşünüyorum. Bilindiği üzere Rusya daha önce defalarca ateşkes inisiyatiflerinde bulundu. Ancak bu girişimler, her seferinde Ukrayna tarafı tarafından sabote edildi. Örneğin Kiev rejimi, ABD Başkanı Donald Trump ile varılan anlaşma çerçevesinde 18 Mart'tan 17 Nisan'a kadar geçerli olan, enerji altyapılarına yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük, altını çizmek istiyorum 30 günlük duraklamayı yaklaşık 130 kez alenen ihlal etti" şeklinde konuştu.

Rusya'nın öncülük ettiği Paskalya ateşkesinin de ihlal edildiğini vurgulayan Vladimir Putin, "Ukrayna güçleri ateşkesi yaklaşık 5 bin kez bozdu. Tüm bunlara rağmen bizim için kutsal olan Zafer Günü kutlamaları kapsamında düşünün ki 27 milyon kaybımız var, üçüncü kez ateşkes ilan ettik. Ayrıca Batı'daki bazı samimi çözüm arayışında olan muhataplarımıza da bu Zafer Günü'nde ilan edilen ateşkese ilişkin pozisyonumuzu ilettik. Gelecekte bu ateşkesin süresinin uzatılmasını planlarımızdan çıkarmadığımızı da belirttik, ancak elbette bu önümüzdeki birkaç gün içinde yaşanacaklara, Kiev rejiminin bu önerimize nasıl karşılık vereceğine dair yapılacak değerlendirmeye bağlıdır" açıklamasında bulundu.

"Kiev yönetimi, ateşkes teklifimize hiç karşılık vermedi"

Basın toplantısında Ukrayna yönetimine yönelik konuşan Putin, "Kiev yönetimi, siz de aslında bunu gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Ateşkes teklifimize hiç karşılık vermedi. Dahası, teklifimizi açıkladıktan sonra, hatırlarsanız bu, bu yılın 5 Mayıs'ında gerçekleşti. Kiev yönetimi 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece geniş çaplı saldırılar başlattı. Saldırılarda toplamda 524 insansız hava aracı (İHA) ve çeşitli Batı yapımı füzeler kullanıldı, aynı anda Karadeniz'de 45 İHA da devreye sokuldu. Bizim ilan ettiğimiz ateşkes süresince (8, 9 ve 10 Mayıs) olanlar, zaten medya aracılığıyla ve sizlerin raporlarından da görüldü. Bu 3 gün boyunca, Rusya'nın devlet sınırına; özellikle Kursk bölgesinde ve Belgorod bölgesiyle kesişim noktasında 5 doğrudan saldırı girişiminde bulunuldu. Tüm bunlar, tam da bizim ateşkes ilan ettiğimiz günlerde yaşandı. Ayrıca, diğer yönlerde de 36 ayrı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıların hepsi, Kursk ve Belgorod bölgeleri dahil olmak üzere, başarıyla püskürtüldü" dedi.

Kiev yönetiminin Moskova'daki kutlamalara katılan devlet liderlerini korkutmaya çalıştığını söyleyen Putin, "Moskova'daki toplantılarda mevkidaşlarımla görüşürken şöyle bir düşünceye kapıldım, sizinle de paylaşmak isterim: Moskova'ya, Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferi kutlamak için gelen liderlerden kimi korkutabileceklerini düşündüler? Kimi? Çünkü buraya gelenler, sadece makamları dolayısıyla değil, karakterleriyle, inançlarıyla ve bu inançları savunma kararlılıklarıyla lider olan insanlardı. Peki, onları korkutmaya çalışan kimdi? Kimdi bunlar? Nazi SS askerlerine selam duran, onlara saygı gösteren, alkışlayanlar mı? İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'le iş birliği yapanları ulusal kahraman ilan edenler mi? Bana öyle geliyor ki, bu girişim hem ahlaki açıdan geçersiz hem de araçları itibarıyla yetersizdi. Bu tür yöntemlere başvuranlar, ulaşmak istedikleri hedefe layık bile değiller" diye konuştu.

"Tüm olumsuzluklara rağmen Kiev yönetimine görüşmeleri yeniden başlatma çağrısında bulunuyoruz"

Ateşkese yönelik adımlar atmayı defalarca teklif ettiklerini vurgulayan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna tarafıyla diyaloğu hiçbir zaman reddetmedik. Bir kez daha hatırlatmak isterim: Görüşmeleri 2022 yılında biz değil, Ukrayna tarafı sonlandırdı. Bu bağlamda, tüm olumsuzluklara rağmen, Kiev yönetimine 2022 yılı sonunda kendi inisiyatifleriyle kestikleri görüşmeleri yeniden başlatma çağrısında bulunuyoruz. Doğrudan müzakereleri yeniden başlatmalarını öneriyoruz. Üstelik, altını çizerek söylüyorum: Herhangi bir ön koşul olmadan" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'a bu tür müzakerelere Türkiye'de ev sahipliği yapma imkanını sağlaması için ricada bulunacağım"

Görüşmelere vakit kaybetmeden başlamayı teklif ettiklerini duyuran Putin, "Gelecek perşembe günü, yani 15 Mayıs'ta İstanbul'da; daha önce de yürütüldüğü, ama yarım bırakıldığı yerde. Bildiğiniz üzere, Türk meslektaşlarımız böyle müzakerelere ev sahipliği yapma teklifini defalarca dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşmelerin gerçekleştirilmesi için çok şey yaptı. Hatırlatmak isterim: O görüşmeler sonucunda ortak bir belge taslağı hazırlanmıştı ve bu taslak, Kiev heyetinin başkanı tarafından paraflanmıştı. Ancak Batı'nın ısrarıyla bu belge çöpe atıldı. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmemiz planlanıyor. Kendisine, bu tür müzakerelere Türkiye'de ev sahipliği yapma imkanını sağlaması için ricada bulunacağım. Umarım, Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma yönündeki arzusunu bir kez daha teyit eder" şeklinde konuştu.

"Bu defa gerçek bir ateşkes olmalıdır"

Rusya'nın Ukrayna ile ciddi müzakerelere hazır olduğuna vurgu yapan Putin, "Bu görüşmelerin amacı, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve tarihsel perspektifte kalıcı, uzun vadeli bir barış sağlamaktır. Görüşmeler sırasında yeni ateşkesler ya da yeni bir çatışmasızlık süreci üzerinde anlaşma sağlanması da ihtimal dışı değildir. Fakat bu defa, gerçek bir ateşkes olmalıdır. Sadece Rusya tarafından değil, Ukrayna tarafı tarafından da riayet edilen bir ateşkes. Bu, tekrar ediyorum, uzun vadeli, sürdürülebilir bir barışa giden ilk adım olmalı; yoksa Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden silahlandırılması, personel ikmali ve hummalı bir şekilde yeni siperler ile savunma noktalarının kazılması için verilen bir hazırlık molası değil. Böyle bir barışı kim ister?" açıklamasında bulundu.

Tekliflerinin masada olduğunu ve kararın Ukrayna yönetimi ve onların hamileri tarafından verilmesi gerektiğini kaydeden Putin, "Onlar, Ukraynalı milliyetçilerin elleriyle Rusya ile savaşı sürdürmek istiyor gibi görünüyor. Bir kez daha ifade ediyorum: Rusya, herhangi bir ön koşul olmadan müzakereye hazırdır. Şu anda cephede çatışmalar sürüyor, bir savaş yaşanıyor, ama biz durup müzakerelere dönülmesini öneriyoruz. Bunun nesi kötü olabilir ki?" dedi.

Putin'den Çin, Brezilya, Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve ABD'ye teşekkür

Gerçekten barış isteyen herkesin bu öneriyi desteklemesi gerektiğini ifade eden Putin, "Bu vesileyle Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yönelik arabuluculuk hizmetleri ve çabalarından dolayı uluslararası ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum. Bunlar arasında Çin, Brezilya, Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve son zamanlarda yeni ABD yönetimi de yer alıyor" diye konuştu. - MOSKOVA