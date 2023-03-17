Adını görenler şaşırıyor! Recep Tayyip Erdoğan isimli genç, Nevşehir'den milletvekili adaylık başvurusu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Nevşehirli 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler için AK Parti'den Nevşehir milletvekili aday adayı oldu.

DOSYASINI TESLİM ETTİ

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından oluşturulan AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı komisyonuna ön başvurusunu yapan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'ı makamında ziyaret ederek, aday adaylığı başvuru dosyasını teslim etti.

"İSMİMİ DUYAN KİMLİĞİMİ GÖRMEK İSTİYOR"

İsminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olmasından dolayı çoğunlukla olumlu tepkiler aldığını belirten Erdoğan, inanmayanların kimliğini istediğini söyledi. 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde Nevşehir'den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Recep Tayyip Erdoğan; "AK Parti teşkilatlarında adeta bir fabrika vazifesi gören, biz gençlerin teşkilatlarında yetişmiş, davasına gönül vermiş liderine sevdalı bir kardeşiniz olarak doğduğum ve büyüdüğüm Nevşehir'den 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için ben de milletvekili aday adayı olduğumu açıklamak istiyorum. İsmimi duyan garipsiyor ve kimliğimi görmek istiyor. Genelde inanmıyorlar. 8 Mart 1999 doğumluyum. Adaylığım için hiç kimse beni yalnız bırakmadı ve herkes beni destekledi. 18-25 yaş kontenjanından aday adaylığına giriyorum. Eğer seçilirsem gençliği en güzel şekilde mecliste temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

"ERDOĞAN CEZAEVİNE GİRDİKTEN 3 GÜN SONRA DÜNYAYA GELMİŞİM"

İsminin hikayesini anlatan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan okuduğu şiir nedeniyle cezaevine girdikten 3 gün sonra dünyaya gelmişim. Babam da cumhurbaşkanımızı çok sevdiği ve bu duruma üzüldüğü için ve cumhurbaşkanımıza sevgisini göstermek için benim adımı Recep Tayyip koymuş" dedi.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran ise "Sayın cumhurbaşkanımız ile aynı ismi taşıyan Recep Tayyip Erdoğan kardeşimizin partimizden aday olması bizleri çok mutlu etti. Recep Tayyip Erdoğan kardeşimiz genç bir kardeşimiz. Çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.