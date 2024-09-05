Antalya\'da \'Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü\' Etkinliği Gerçekleşti

Politika

Türkiye'deki Azerbaycan Kültür Merkezinin projelendirdiği "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" etkinliklerinin ikinci safhası Antalya'da gerçekleşti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi projesi olan "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" etkinliklerinin ikinci safhası 31 Ağustos 2024 tarihinde Antalya'da Konyaltı Belediyesine ait Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneğinin desteklediği "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" etkinliği Türkiye'deki Azerbaycan Kültür Merkezinin projesiyle ilk kez düzenlendi. İlki 29-30 Ağustos 2024 tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleşen etkinliğin devamı 31 Ağustos 2024 tarihinde Antalya'da geniş bir katılımla gerçekleşti.

Milli kıyafetler büyük ilgi gördü

Azerbaycan'ın milli kıyafetleri, kadın başlıkları ve tarihi kelağaların fuaye alanında sergilenmesiyle başlayan etkinlikte Azerbaycanlı kadın ressamların ve sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Azerbaycan'da yüzyıllardır kadın giyiminin ayrılmaz bir parçası olan başörtüsü 'kelağa' katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinliğin devamında Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan protokol konuşmalarında Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov ve Antalya Valisi Hulusi Şahin birer konuşma yaptı. Büyükelçi Reşat Memmedov, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin örnek bir ilişki olduğuna dikkat çektiği konuşmasında tek millet iki devlet vurgusu yaptı.

"Ortak tarih, ortak kültür, ortak zafer"

Ortak tarih, ortak kültür ve ortak zaferlere sahip olunduğunu hatırlatan Memmedov, 2020 yılında gerçekleşen 44 günlük Karabağ savaşının da ortak bir zafer olduğunu söyleyerek "44 günlük Karabağ savaşında Türkiye'nin yanımızda olduğunu ve 85 milyonluk Türk milletinin Karabağ zaferini ayakta beklediğini gördük. Bu Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin birbirine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor" dedi.

"Birlik olmanın yolu kalplerden geçiyor"

Büyükelçi Reşat Memmedov sözlerinin devamında Türk dünyasının birlik içinde olması gerektiğini savundu. Günümüzde devletlerin tek başına ayakta kalması veya kendini korumasının çok zor olduğunu kaydeden Memmedov, "Türk dünyası bir yerde, birlik içinde olması çok önemlidir. Bir yerde olmanın yolu da kalplerden geçiyor. Siyasetçilerin birbirine saygı ve sevgisi akıldan geçiyorsa da insanların sevgisi ve saygısı birbirinin kalbinden geçiyor. Bu sevgi ve sanatın daha artması için ise medeniyet, kültür ve güzel sanatlar çok önemli rolü vardır" diye konuştu.

"Bu tür etkinlikler fırsat doğuruyor"

Azerbaycan kültür günlerine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek söz alan Antalya Valisi Hulusi Şahin "Adriyatik'ten Çin Seddine uzanan büyük Türk dünyasının çok kıymetli unsurlarıyız. Azerbaycan kültürü çok derin ve çok köklü bir kültür. Bugün Antalya'da bu kültürün unsurlarını görmek bizim için bir bahtiyarlık, bir ayrıcalık" dedi.

Antalya'da gerçekleşen bu tür etkinliklerin fırsat doğurduğunu kaydeden Vali Şahin, Antalya ile Azerbaycan'daki şehirler arasında gönül köprüsü kurulacağını ifade etti. Antalya'nın çok önemli turizm ve tarım şehri olduğuna dikkat çeken Vali Hulusi Şahin, "Azerbaycan'ımız büyüyor, gelişiyor. Azerbaycan büyüdükçe Türkiye seviniyor, Türkiye büyüdükçe de Azerbaycan seviniyor. Bu tür etkinlikler ise iktisadi olarak bazı imkanlar doğuracaktır. Hep birlikte büyük Türk dünyasını daha da ileriye götürmenin arayışı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı. Konuşmasında Karabağ'ın kurtuluşuna da yer veren Vali Şahin, "Azerbaycan bizim için canımızdan bir candır. Karabağ işgali ve Hocalı katliamı bizim yüreğimize kor bir ateş gibi inmişti. Her bir Türk vatandaşı böyle hissetti. Ne mutlu bize ki Karabağ'ın kurtuluşunu görmek nasip oldu" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 1918'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana gelişmeleri anlatan bir video sunuldu.

Azerbaycanlı sanatçılar unutulmaz anlar yaşattı

Azerbaycanlı sanatçıların verdiği konserle devam eden etkinlikte birbirinden güzel eserler seslendirildi. Azerbaycan ve Özbekistan'ın Halk Sanatçısı Gulyanag Memmedova, Azerbaycan'ın devlet sanatçıları Sahib Paşazade, Ramil Qasımov ile genç sanatçılar Aynur İsgenderli ve Vüsale Asgerova'nın seslendirdiği Azerbaycan milli müzikleri katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Konser sonrasında Azerbaycan Kültür Merkezinin Dans ve Davul Topluluğunun sunduğu Azerbaycan milli dansları etkinliğe renk kattı. Bunun yanı sıra Azerbaycan Devlet Sanatçısı Dilara Aliyeva'nın sunduğu monolog Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine dikkat çekti.

Etkinliğe Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü Samir Abbasov, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Azer İsmail, Antalya Türk Ocakları, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği, Kazakistan ve Avrasya Devletlerinin Dostluk ve Kültür Derneği, İran Türkleri Kültür ve Dayanışma Topluluğu ile çok sayıda davetli katıldı. - ANTALYA