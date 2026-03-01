Rıza Pehlevi: Hamaney'in Ölümüyle Rejim Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rıza Pehlevi: Hamaney'in Ölümüyle Rejim Sona Erdi

Rıza Pehlevi: Hamaney\'in Ölümüyle Rejim Sona Erdi
01.03.2026 06:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rıza Pehlevi, Hamaney'in ölümüyle İran rejiminin sona erdiğini ve halef atamanın imkansız olduğunu savundu.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüyle İran rejiminin fiilen sona erdiğini savunarak, "Rejim kalıntılarının Hamaney'e bir halef atamaya yönelik her türlü girişimi daha en başından başarısız olmaya mahkumdur. Onun yerine kimi getirirlerse getirsinler, ne meşruiyeti ne de kalıcılığı olacaktır ve hiç şüphesiz rejimin suçlarına ortak sayılacaktır" açıklamasında bulundu.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran'ın Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine yazılı bir açıklama yayınladı. Hamaney'i "kana susamış bir despot" olarak niteleyen Pehlevi, "İran'ın en cesur evlatlarından on binlercesinin katili olan Hamaney, tarih sahnesinden silinmiştir. Onun ölümüyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti fiilen sona ermiştir ve çok yakında tarihin çöplüğüne karışacaktır" ifadelerini kullandı. Hamaney'in yerine birini getirmenin imkansız olduğunu öne süren Pehlevi, "Rejim kalıntılarının Hamaney'e bir halef atamaya yönelik her türlü girişimi daha en başından başarısız olmaya mahkumdur. Onun yerine kimi getirirlerse getirsinler, ne meşruiyeti ne de kalıcılığı olacaktır ve hiç şüphesiz rejimin suçlarına ortak sayılacaktır" dedi.

Pehlevi'den İran güvenlik güçlerine çağrı

İran ordusuna ve kolluk kuvvetlerine seslenen Pehlevi, "Çökmekte olan bir rejimi ayakta tutma çabası sonuçsuz kalacaktır. Bu, ulusun yanında yer almak, İran'ın özgür ve müreffeh bir geleceğe istikrarlı geçişini sağlamak ve bu geleceğin inşasında rol almak için son fırsatınızdır" ifadelerini kullandı. Pehlevi, İran halkına ise, "Bu, büyük ulusal kutlamamızın başlangıcı olabilir; fakat yolun sonu değildir. Dikkatli ve hazırlıklı olun. Sokaklarda geniş ve kararlı bir varlık gösterme zamanı çok yakında. Birlik ve kararlılıkla nihai zafere ulaşacak, sevgili vatanımızın dört bir yanında İran'ın özgürlüğünü kutlayacağız" sözleriyle seslendi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Rıza Pehlevi: Hamaney'in Ölümüyle Rejim Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

06:21
Hamaney’in ölümü sonrası İran’dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
05:06
Ali Hamaney kimdir
Ali Hamaney kimdir?
04:47
İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
02:20
Fas’ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi
Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi
23:44
Hamaney’in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 06:39:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Rıza Pehlevi: Hamaney'in Ölümüyle Rejim Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.