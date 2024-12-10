Rukiye Toy'dan İnsan Hakları Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

Rukiye Toy'dan İnsan Hakları Eleştirisi

Rukiye Toy, Batılı liderlerin insanlık sınavından geçemediklerini vurguladı ve mevcut ihlalleri eleştirdi.

10.12.2024 19:16
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AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Batılı ülke liderlerinin, geçtikleri insanlık sınavlarından durmaksızın kırık not aldıklarını söyledi.

Toy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 76 yıl önce imzalanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre bireylerin özgürce ve güvenli şekilde yaşama hakkının güvence altına alındığını ve 10 Aralık'ın İnsan Hakları Günü olarak belirlendiğini kaydetti.

Hiç kimsenin keyfi olarak yakalanamayacağını, tutuklanamayacağını ve sürgün edilemeyeceğini belirten Toy, başta Gazze'de yaşananlar olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki insan hakkı ihlallerine bakıldığında, uluslararası kuruluşların acizliğini ve iflasını müşahede ettiklerini, insanlık adına yazılan tüm metinlerin birer paçavraya dönüştüğü ve hiçbir anlamının kalmadığı gerçeğiyle yüzleştiklerini vurguladı.

Son bir yılda 10 binlerce Filistinli kadın ve çocuğun katledildiğini, 20 bine yakın çocuğun can verdiğini, Gazze'nin baştan sona yerle bir edildiğini ve Lübnan'da binlerce kişinin öldürüldüğünü ifade eden Toy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha birkaç gün önce zalim bir iktidardan kurtulan Suriye halkı işgalci İsrail tarafından saldırıya uğradı. Meşru bir devletin tüm askeri alt ve üst yapısı yok edildi. İsrail'in pervasızca çevresindeki tüm ülkelere saldırması hala engellenebilmiş değil. Böylesine saldırgan bir tutumu halkı Müslüman olan ülkeler yapmış olsaydı, Batı aynı cılız ve silik pozisyonda kalmazdı. Ukrayna- Rusya Savaşı'nın ilk yıllarında milyonlarca mülteciye açık kapı uygulayan Batı ülkeleri, esmerleri, siyahileri bunun dışında tutmuştu. İnsan hakları ve demokrasi yalnızca sarışın ve mavi gözlüler için miydi? Batılı ülke liderleri, geçtikleri insanlık sınavlarından durmaksızın kırık not alıyor. Gün gelir onların da başı dara düşerse emin olun Türkiye onlara kendilerinin yaptığı ayrımcılığı asla yapmayacak."

Toy, Türkiye'nin uzun yıllardır Suriyeli mülteci ve düzensiz göçmenlere kucak açtığına işaret ederek, "Sednaya Hapishanesi'nde yüzbinlerce kişinin sistematik olarak öldürüldüğü, kadınların tecavüze uğradığı, 10 binlerce mahkumun hala kurtarılmayı beklediğini gördüklerinde, muhacirleri kovmaya çalışanlar neler düşündü acaba?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Rukiye Toy'dan İnsan Hakları Eleştirisi - Son Dakika

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