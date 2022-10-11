Ordu haberi | Kremlin Sözcüsü Peskov: "Putin ve Erdoğan Perşembe günü Astana'da görüşecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da görüşeceğini, Ukrayna ile Türkiye-Rusya ilişkilerinin masaya yatırılacağını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan programına dair açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Perşembe günü Astana'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu. Peskov, "Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin hazırlıkları devam ediyor. Liderlerin görüşmesinde Ukrayna'daki durum, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel konuların ele alınması planlanıyor" dedi.

Lavrov: "Türkiye müzakerelerin yeniden başlatılmasını teklif edebilir"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rus devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Erdoğan-Putin görüşmesinde Türk tarafının Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin tekrar başlatılmasını teklif edebileceğini söyledi. Lavrov, "Türk meslektaşlarımızın böyle bir düşüncesi varsa bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı Putin'in bu hafta Astana'da gerçekleştirecekleri görüşme sırasında bize sunmak için fırsatları olacak. Zira yapılmış olan genel açıklamalar dışında bize doğrudan bir teklif iletilmiş değil" ifadelerini kullandı.

"ABD'den Putin ile görüşme teklifi gelirse değerlendiririz"

Endonezya'da düzenlenecek olan G20 zirvesinde Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme ihtimaline değinen Lavrov, "Şu anda Beyaz Saray temsilcileri de dahil olmak üzere Amerikalı yetkililerden, meslektaşım Antony Blinken de dahil olmak üzere ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'den, yönetimin diğer üyelerinden Rusya Federasyonu ile müzakerelere gönülden açık olduklarını söyleyen açıklamalarını duyuyoruz. Ancak bu temaslar için ciddi bir teklif almadık. Teklif gelirse değerlendireceğimizi defalarca söyledik" diye konuştu.

"ABD ve Londra'nın doğrudan talimatıyla bu müzakereler sonlandırıldı"

Ukrayna ile müzakerelerin ABD ve İngiltere tarafından baltalandığını savunan Lavrov, "Ukraynalı heyet ile müzakere masasına oturduk. İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna tarafından öneriler kabul edildi. ABD ve Londra'nın doğrudan talimatıyla bu müzakereler sonlandırıldı. Genel olarak bu savaş Zelenskiy rejimini tamamen kontrol eden Anglo-Saksonlar tarafından yürütülüyor. Polonyalılar ve diğer Baltık ülkeleri de onlara katılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Lavrov aynı zamanda Kiev yönetimini terör saldırıları düzenlemekle suçlarken, Batılı ülkelerin bu eylemleri görmezden geldiğini ileri sürdü. - MOSKOVA