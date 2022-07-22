Rusya'nın "hasım ülkeler" listesi uzuyor! 5 ülkeyi daha listeye eklendi

Liste her geçen gün çoğalıyor! Rusya, 5 ülkeyi daha hasım olarak ilan etti

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Rusya aleyhinde politikalar yürüten ülkelere karşı oluşturulan "hasım ülkeler" listesi Rus hükümeti tarafından genişletilmeye devam ediliyor. Rus hükümeti basın servisi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkelerin eklendiği duyuruldu. Açıklamada, " Hükümet, yurt dışındaki Rus konsolosluk ve diplomatik misyonlarına dostça olmayan eylemlerde bulunan yabancı devletlerin listesini güncelledi. Listeye Yunanistan, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan ve Danimarka ilave edildi" denildi.

PERSONEL SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Açıklamanın devamında listeye alınan ülkelerin diplomatik temsilciliklerde görev yapacak personel sayısına sınırlama getirildiği vurgulanarak, "Böylece yeni kararnameye göre Yunanistan'a 34, Danimarka'ya 20, Slovakya'ya 16 kişilik sınır getirildi" ifadelerine yer verildi. Slovenya ve Hırvatistan'ın ise temsilciliklerinde hiç personel bulunduramayacağının altı çizildi.

2021 NİSAN'DA İMZALANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yılın nisan ayında "hasım ülkeler" kararnamesini imzalamıştı. Rusya tarafından oluşturulan "hasım ülkeler" listesine ilk olarak geçtiğimiz yılın mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çekya eklenmişti.

Rusya'nın daha önce açıkladığı hasım ülkeler şöyle:

Avrupa Birliği ülkeleri, Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Birleşik Krallık, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Mikronezya, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, San Marino, Kuzey Makedonya, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya.