 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez TBMM'de fenalaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez TBMM'de fenalaştı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bitmez'in şeker ve kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi. Bakan Tunç ve diğer milletvekilleri hastaneye giderek durumu öğrenmek için ziyarette bulundu.

12.12.2023 - 14:04,  Güncelleme: 14:19
Abone Ol

SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez (53), TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında, Saadet Partili Hasan Bitmez partisi adına söz aldı. Bitmez, kürsüde konuşmasını yaptığı sırada, Genel Kurul'da sözlü sataşmalar yaşandı. Genel Kurul'u selamlayarak konuşmasını bitiren Bitmez, kürsüden ayrılacağı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Milletvekilleri, Bitmez'in yardımına koştu. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Hasan Bitmez'e ilk müdahalede bulundu. Ardından Meclis doktorları, Genel Kurul salonuna girerek, Bitmez'e müdahale etti. Bitmez'e, bir süre kalp masajı yapıldı. Bitmez, Meclis'teki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Bitmez'in refakatçisi olarak hastaneye gitti. Hasan Bitmez'in şeker ve kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi.

BAKAN TUNÇ VE VEKİLLER HASTANEYE GİTTİ

Bu arada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve çok sayıda milletvekili Bitmez'in durumunu öğrenmek üzere hastaneye gitti. Meclis Balkanvekili Karaca, "Sayın Vekilin şu anda anjiyoya alındığı bilgisi geldi" dedi. Öte yandan; Meclis Genel Kurulu çalışmalarına bir süre ara verdi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez TBMM\'de fenalaştı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Milletvekili, Hasan Bitmez, Kocaeli, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez TBMM'de fenalaştı - Son Dakika


14:31
Petrol fiyatları sinyali verdi! Akaryakıta yeni indirimler yolda Petrol fiyatları sinyali verdi! Akaryakıta yeni indirimler yolda
14:22
Havada tek damla yağmur yoktu ama kenti sel götürdü Havada tek damla yağmur yoktu ama kenti sel götürdü
14:12
Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek
13:24
TBMM'de panik anları! SP milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaşıp bir anda yere yığıldı TBMM'de panik anları! SP milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaşıp bir anda yere yığıldı
13:20
Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, uluslararası basında yankı uyandırdı Açıklaması Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, uluslararası basında yankı uyandırdı Açıklaması
13:07
Ege Aydan, halası Ayhan Aydan'ın Adnan Menderes ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı Ege Aydan, halası Ayhan Aydan'ın Adnan Menderes ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı
13:03
Zara, tartışmalı yeni koleksiyon fotoğrafını gelen tepkiler sonrasında kaldırdı Zara, tartışmalı yeni koleksiyon fotoğrafını gelen tepkiler sonrasında kaldırdı
12:47
Halil Umut Meler: Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum Halil Umut Meler: Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum

Son Dakika
14:31 Petrol fiyatları sinyali verdi! Akaryakıta yeni indirimler yolda
14:22 Havada tek damla yağmur yoktu ama kenti sel götürdü
14:12 Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek
13:24 TBMM'de panik anları! SP milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaşıp bir anda yere yığıldı
13:20 Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, uluslararası basında yankı uyandırdı Açıklaması
13:07 Ege Aydan, halası Ayhan Aydan'ın Adnan Menderes ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı
13:03 Zara, tartışmalı yeni koleksiyon fotoğrafını gelen tepkiler sonrasında kaldırdı
12:47 Halil Umut Meler: Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum
12:36 Erdoğan'dan saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e telefonla geçmiş olsun mesajı
12:20 Antalya'da okul müdürünün iki ilişkisi ortaya çıktı! Kınama cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 15:01:11. #1.12#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez TBMM'de fenalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement