Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Yeni Yol Grubu\'na yeni partiler katılacak

Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sunduğu programda gündemi değerlendirdi. Program boyunca güncel olaylara dair dikkat çeken tespitlerde bulunan Arıkan, Türkiye'nin siyaset, ekonomi ve toplumsal meselelerindeki önemli başlıklara dair açıklamalarda bulundu.

"ÜRETİME DAYALI BİR KALKINMA SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Arıkan, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili olarak, "22 yıl boyunca istifa etmeyen bir iktidarın bu olayda istifa edeceği beklentisinde değilim," diyerek hükümetin sorumluluk alma yaklaşımını eleştirdi. Saadet Partisi olarak geçmiş dönemlerde yaptıkları icraatlarla toplumda rahatlama sağladıklarını belirten Arıkan, "Üretime dayalı bir kalkınma sağlamak zorundayız," sözleriyle partisinin ekonomik kalkınma vizyonunu vurguladı.

"YAKIN BİR ZAMANDA YENİ YOL İTTİFAKINA YENİ PARTİLER KATILACAK"

Türkiye'de siyasetin dilinin 50+1 sistemiyle daha da sertleştiğine dikkat çeken Arıkan, "Seçimleri kazanabilmek için Türkiye'yi zor durumda bırakacak cümleler kuruldu," ifadeleriyle siyasette kullanılan söylemleri eleştirdi. Ayrıca İttifaklar konusuna değinen Arıkan, Yeni Yol İttifakı'nın genişleyeceğini ve yeni partilerin katılımıyla daha güçlü bir yapıya kavuşacağını belirtirken "Cumhur İttifakı'yla beraber yol yürümemizin kolay olmadığını düşünüyorum, ancak AK Parti'ye davetimiz geçerlidir," şeklinde konuştu.

"BİR MUHALEFET PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI ELEŞTİRİ HAKKINA SAHİP OLMALI"

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınma sürecine dair konuşan Arıkan, bu tür müdahalelerin demokrasiye zarar verdiğini ifade etti. "Ümit Özdağ siyaseten hayatta yan yana gelmeyeceğim isimlerden biri fakat bu yapılanı kabul etmemiz mümkün değil," diyen Arıkan, muhalefet liderlerinin eleştiri yapabilme hakkına sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

"6'LI MASA TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIMDI"

6'lı masayı Türkiye siyasetinde önemli bir adım olarak nitelendiren Arıkan, muhalefet partilerinin bir araya gelmesinin değerli olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, "Seçimleri kazanmak için İmralı görüşmeleri yapılıyor," sözleriyle hükümetin seçim stratejisini de eleştirdi.