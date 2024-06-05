Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin, "Esastan, usulden her türlü ilkeden hareketle kayyum uygulamasına karşı çıkıyoruz. Her vatandaşımızın kullandığı oy değerlidir. Eğer vatandaşlarımızın oyunun mahiyetini değiştirmek istiyorsanız kendinizi anlatacaksınız, kalplere gireceksiniz." dedi.

Davutoğlu, Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesinin, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK), Merkez Bankası Başkanının görev süresini düzenleyen hükmün yürürlükten kaldırılmasını öngören maddesini iptal ettiğini anımsattı.

Bu tür düzenlemelerin, KHK ile değil yasayla yapılması gerektiğini defalarca dile getirdiğini aktaran Davutoğlu, 2018 yılında KHK ile yapılan düzenlemenin 6 yıl sonra Anayasa Mahkemesince iptal edildiğine dikkati çekti. Davutoğlu, "Altı yıl sonra Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla Merkez Bankası Başkanının 5 yıllık görev süresi dolmadan görevden alınma yetkisini Cumhurbaşkanına veren kararname iptal edildi. Peki bu arada değişen 4-5 Merkez Bankası Başkanının uygulamalarının meşruiyeti nerede kaldı? O uygumalarının hepsi gayrimeşru duruma düştü, batıl oldu." diye konuştu.

Üniversitelerarası Kurul'dan YÖK'e atanan üyelerle ilgili bölümün de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini belirten Davutoğlu, "Şu anda görev yapan ve bu 703 sayılı KHK'nin Cumhurbaşkanına verdiği yetkiyle atanmış rektörler bu sabah görevlerine başlarken 'Ben bu üniversitenin meşru rektörüyüm' diyebilecek gücü buldular mı kendilerinde? O rektörlerin eğer hukuka saygıları varsa, 'Anayasa Mahkemesi kararına saygımız var, görevi bırakıyoruz' demeleri lazım. O hukuk fakültelerinin dekanlarının da 'Bu rektörlerin atamasıyla geldik biz, hukuka saygılıyız' demeleri ve görevi bırakmaları lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu, "Şimdi birinin hesap vermesi lazım. Kim ve neden devleti bu duruma düşürdü? 'Bize niye muhalefet ediyorsunuz?' diyenlere soruyorum; devleti bu hale düşürdünüz, muhalefet etmeyelim de ne yapalım? 'Haklısınız' diyelim de bu devletin geçmişteki mimarisini kuran devlet büyüklerimize saygısızlık mı yapalım? Bunlar, ikide bir 'kabile devleti değiliz' derler. Bu devleti kabile devletinden daha kötü duruma düşürdünüz." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatan Davutoğlu, hayvancılık alanında yaşanan sorunları anlattı, et ve süt üreticilerine yaptıkları ziyaretle görüşmelerdeki izlenimlerini aktardı.

Besicilik yapanların yem fiyatlarını karşılayamadığı için hayvanlarını kesime gönderdiğini söyleyen Davutoğlu, 2022 yılında 56 milyon 265 bin olan küçükbaş hayvan sayısının 2023'te 52 milyon 263 bine düştüğünü belirtti. Türkiye'deki küçükbaş hayvan sayısının giderek düştüğünün altını çizen Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'deki doğurganlık oranının düştüğünden bahsediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, hayvanlar da bir canlı. Bir yılda yüzde 7 oranında küçükbaş hayvan stokunun erimesi, Türkiye nüfusunun 7 milyon azalması demek. Eğer nüfusumuzda böyle bir azalma olsa alarm vermez miyiz? Siz niye vermiyorsunuz?" dedi.

Davutoğlu, iktidarın, hayvancılığın sorunlarını çözmek için üreticiyi dinlemediğini aksine bu sektörden rant elde eden firmalarla muhatap olduğunu öne sürdü.

Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele verilir ama ülkede demokrasi varsa, seçim yapılmışsa ve aradan 1,5 ay geçmeden belediye başkanını görevden almanın hiçbir demokratik temeli yoktur. Biz programımıza yazdık, şimdi de söylüyorum; esastan, usulden her türlü ilkeden hareketle kayyum uygulamasına karşı çıkıyoruz. Her vatandaşımızın kullandığı oy değerlidir. Eğer vatandaşlarımızın oyunun mahiyetini değiştirmek istiyorsanız kendinizi anlatacaksınız, kalplere gireceksiniz. Eğer bu Hakkari Belediye Başkanı suçluysa, gerçekten terör örgütünün bir uzantısıysa niye seçime girmesine izin verdiniz? Biz demokrasiyi savunduğumuzda terörle işbirliğiyle suçlanıyoruz, sizin yönetiminiz de seçime girmeye izin vermiş. Demokrasi, devlete inanç ve güvenle yürür. Daha önce AK Parti'den istifa eden Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine vali mi atadınız? Belediye Meclisinden kendi adamınızı seçtirdiniz. Niye orada farklı uygulama yapıyorsunuz? Bu tür çifte standartlar terörü besleyen yanlış uygulamalarıdır. Bunu gören Hakkarili, devletine, demokrasisine nasıl güvenir?"

Davutoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması amacıyla daha somut adımlar atması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.

"Enflasyonda bir rekor kırıldı"

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir de iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

TÜİK'in dün Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladığını anımsatan Tekir, TÜİK'e göre yıllık enflasyonun yüzde 75,5 olduğunu ancak halkın hissettiği enflasyonun daha fazla olduğunu savundu. Tekir, "Son 22 yılın en yüksek enflasyonu anlamına geliyor. Yani enflasyonda bir rekor kırıldı." dedi.

Ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu kalkınma planları ve tasarruf tedbirlerinin başarılı olamayacağını iddia eden Tekir, "Kamu vicdanının kabul etmediği, masa başında düşürülen enflasyon oranları sadece milletimize zarar vermez, iktidarın kendisine de zarar verir. 'Ben ekonomistim' diyebilirsiniz ama milletin yüzde 120 olarak yaşadığı hayat pahalılığını yüzde 75 olarak açıklamak aslında bir ekonomistin yapacağı bir şey değil, algı politikacısının yapacağı bir şey olabilir." ifadelerini kullandı.

Tekir, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını da eleştirerek, KKM'nin sebep olduğu olumsuz etkiler nedeniyle Merkez Bankasının geçen yıl 818 milyar lira zarara uğradığını kaydetti.