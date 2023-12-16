Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tüm İmkanlarımızla Gazze\'deki Kardeşlerimizin Yanındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar 13 uçak ve iki gemi dolusu yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdıklarını belirterek, "Tüm imkanlarımızla Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanlığının 2024 Yılı Bütçesi ve 2022 Yılı Kesin Hesabı görüşmelerinde milletvekillerine bilgi verdi. Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sürecinde 50 bini aşkın yaralıyı deprem bölgesinden hava, kara ve deniz yoluyla güvenli alanlardaki hastanelere sevk ettiklerini ifade ederek, "Bu operasyon, dünyada ikinci bir örneği olmayan bir acil sağlık müdahalesi operasyonuydu. Dünya Sağlık Teşkilatı Genel Direktörü Tedros'un deprem bölgesini ziyaretinde hayretini ve şaşkınlığını saklayamadığı bir konuydu. 'Bunu nasıl başardığınızı hepimize anlatın, örnek olun' ricasında bulundu" ifadelerini kullandı.

"Defne Devlet Hastanesinin yapımı başlarken '60 günde hastane yapılamaz, bu bir göz boyamadır' propagandası yapıldı"

Bakanlık olarak deprem bölgesinde yapılması gereken işlerin 'göz boyama' yaftasıyla karşı karşıya kaldığını ve bu sebepten dolayı en üzücü tecrübelerinden bir tanesini yaşadığını söyleyen Bakan Koca, "Defne Devlet Hastanesinin yapımı başlarken '60 günde hastane yapılamaz, bu bir göz boyamadır' propagandası yapıldı. Temsili bazı görselleri gösterenler 'Yapacağınız hastane bu mudur?' dedi. Defne Devlet Hastanesi 60 gün dolmadan, 57'nci gününde hasta kabulüne başladı. İddia ve itham sahipleri hastaneyi ziyaret ettiler mi? Sözlerinden utandılar mı? Hakkımızı teslim ettiler mi? Milletimiz, hayır dualarıyla hakkımızı teslim etti. Hizmet, onun sahibine ulaştı" diye konuştu.

Deprem bölgesinde 6 devlet hastanesi hizmete açıldı

Bakan Koca, deprem bölgesinde 6 devlet hastanesinin hizmete açılmış vaziyette olduğunu kaydederek, "Bunlar; Defne, Samandağ, Arsuz, Hassa, İskenderun ve Belen Devlet Hastaneleridir. Antakya, Erzin, Altınözü, Payas, Oğuzeli, Nurdağı, Kahramanmaraş, Nurhak, Türkoğlu ve Çelikhan'da toplam bin 588 yatak kapasiteli 10 acil durum hastanemiz yaklaşık dört ay sonra hizmete açılacak. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya Şehir Hastanelerinin proje çalışmaları başladı" diye konuştu.

Beyaz Kod uygulamasının yanı sıra Gri Kod uygulamasının da pilot olarak başladığını belirten Koca, yapılan çalışmaların sonucunda Beyaz Kod sayısının bir milyonda 23'ten bir milyonda 12'ye indiğini ifade etti.

Nadir hastalıklar için 'Hücre ve Gen Terapisi Hastanesi' kuracaklarını belirten Koca, böylece tedavinin Türkiye'de geliştirilerek uygulanacağını kaydetti.

"2028'de tüm aşılar yüzde yüz Türkiye'de üretiliyor olacak"

İnşaatı devam eden Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezi'nin tamamlanmasının ardından 2025 yılında pilot üretime başlayacağına dikkati çeken Bakan Koca, "Hedefimiz; ülkemizin ihtiyacı olan aşıların tamamının Türkiye'de üretilmesi. Çocukluk çağı bağışıklama programımızdaki 3 aşımız (Kuduz, Hepatit A ve Suçiçeği) teknoloji transferi ile ülkemizde üretilecek. Bağışıklama programındaki diğer tüm aşılar Hıfzıssıhha'da üretilecek. 2028'de tüm aşılar yüzde yüz Türkiye'de üretiliyor olacak" ifadelerini kullandı.

Kamu-özel iş birliği ile yapılan şehir hastaneleriyle ilgili bitmek bilmez eleştiriler olduğunu ifade eden Koca, hazırlanan fotobloklar üzerindeki istatistikleri mecliste bulunan milletvekillerine gösterdi. Koca, hastanelerin kullanım bedelinde ödenebilecek en üst tavanın 27,5 milyar avroya, metrekare maliyetinin ise bugünkü değeriyle bin 465 avroya mal edildiğini kaydetti.

Beyaz Reform uygulamasının ardından özel hastanede çalışan doktorların kamuya yönelişinde artış olduğunu belirten Koca, uzman hekim sayısının 7 bin 65 arttığını, özel sektörde çalışan uzman hekim sayısının ise bin 112 azaldığını vurguladı. İyi Hal Belgesi alan doktorlar ile ilgili ise Bakan Koca, 16 Aralık itibarıyla belge alan bin 51 doktordan 373'ünün yurtdışına çıktığını dile getirdi.

"Tüm imkanlarımızla Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız"

Bugüne kadar, 13 uçak ve iki gemi dolusu yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdıklarını belirten Bakan Koca, "İsrail ve Mısır sağlık bakanları ile yaptığımız görüşmeler sonucu kurmaya karar verdiğimiz üçlü koordinasyon ekibi ile Gazze'den öncelikle hasta çocuklarla kanser hastalarını ülkemize getirmeye başladık. Daha çok yara sarabiliriz. Bunun için, taraflarla olan diyaloğumuzu canlı tutarak erişebildiğimiz kadar mazluma erişip, onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Evet, insanlığın onurunu tek başımıza koruyamayız ama yapabileceğimiz ne varsa yapmakta çok kararlıyız. Tüm imkanlarımızla Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA