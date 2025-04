Sağlık Bakanı Memişoğlu: " İstanbul'da yaptığımız sağlık yatırımlarıyla bu güzel şehrimizi uluslararası bir sağlık merkezi konumuna yükselttik"

Bakan Kacır: "Biz eser siyasetinin, hizmet siyasetinin temsilcileriyiz"

Bağcılar'da 400 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL - Bağcılar'da 400 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İstanbul'da yaptığımız sağlık yatırımları ile bu güzel şehrimizi aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi konumuna yükselttik" dedi.

Bağcılar'da 400 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çok sayıda milletvekili, bakan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"400 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi sizlere en iyi şekilde hizmet verecek"

Açılışta konuşan Bakan Memişoğlu, "Bağcılar ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda 400 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi sizlere en iyi şekilde hizmet verecek. Bu sayede İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemiz toplamda 900 yataklı bir sağlık hizmet sunum kapasitesine kavuşmuş olacak. İstanbul'da yaptığımız sağlık yatırımları ile bu güzel şehrimizi aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi konumuna yükselttik. 4 Haziran 1972 yılında SSK Göztepe Hastanesi hizmete açıldıktan sonra yıllarca İstanbul'a 100 yatak ve üzeri herhangi bir sağlık yatırımı yapılmadı. 2002 yılından itibaren, İstanbul'a 41 devasa hastane yatırımı yapıldı. Halihazırda çok sayıda hastane inşaatımız devam ediyor ve yenilerini de planlıyoruz. Yine 2002 yılında hastanelerimiz 8-10 hastanın kaldığı, tuvalet-banyosu olmayan koğuş sistemine sahipti. İstanbul'da kamu ve özelde bulunan yaklaşık 20 bin yatağın büyük bölümü koğuş sistemiyle hizmet veriyordu. Bugün ise tek ve iki kişilik odalarda hizmet veren bir sağlık alt yapısına kavuştuk. 2025 yılında İstanbul'umuzda yaklaşık 31 bin nitelikli yatak ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Toplam yatak sayımızı 46 bine çıkarmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"2002 yılında 92 bin olan hekim sayımız bugün itibariyle 222 bine çıkmış durumda"

Bakan Memişoğlu, "Sadece bir günde, 2 milyon 800 bin muayene, 18 binden fazla ameliyat ve 500 binden fazla görüntüleme gerçekleştiriyoruz. 2002 yılında 92 bin olan hekim sayımız bugün itibariyle 222 bine çıkmış durumda. Nitelikli yatak kapasitemizi 18 binden 183 bine ulaştırdık. Cumhurbaşkanı'mızın hayalim dediği şehir hastaneleriyle sağlık alt yapımızı en üst seviyeye çıkarttık. Toplumumuzun güncel sağlık risklerini azaltmaya yönelik adımlar atıyoruz. Madde, tütün ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ediyor, gereksiz ilaç kullanımını önlüyoruz. Sağlıklı beslenme ve nitelikli yaşamı destekliyoruz. Üreten Sağlık Modelimizi hayata geçiriyoruz. Sağlığın, bilim ve teknolojisinin gelişmesine öncülük ediyoruz. Bugün akciğer kalp makinasının üretimi için hayvan deneylerinin üçüncüsünü yaptık. Çok yakın zamanda insanlarımızın hizmetine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eser ve hizmet ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu güzel hastanenin Bağcılar ve İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"İstanbul'un kadınları çok daha nitelikli sağlık hizmetine erişmiş olacaklar"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, " Türkiye Yüzyılı'nın tam bağımsız Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışını gerçekleştireceğimiz yeni hastanemizin Bağcılar'ımıza, İstanbul'umuza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu hastane ile birlikte sadece Bağcılar'ın değil. Esenler, Güngören ve elbette İstanbul'un kadınları çok daha nitelikli sağlık hizmetine erişmiş olacaklar. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanını eserlerle, projelerle, hizmetlerle donatmaya devam edeceğiz. Biz eser siyasetinin, hizmet siyasetinin temsilcileriyiz. Biz Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na, biz Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak projelere imza atanlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu yolculuk Allah'ın izniyle güçlenerek devam edecek" dedi.

"Önümüzdeki dönemde sağlık teknolojilerinde muazzam bir atılımı hayata geçireceğiz"

Bakan Kacır, "Dünya çok farklı bir dönemden geçiyor. Her biriniz takip ediyorsunuz. Haberlerde dünyada olup bitenleri izliyorsunuz. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dönemde. Ama Allah'a hamdolsun böylesine bir dönüşüme, böyle bir büyük bir değişime Türkiye olarak çok daha güçlü hazırlandık. Son 20 yılda Türkiye'yi eğitimden sağlığa, şehircilikten sanayiye, teknolojiye, gençlikten kültüre, sanata her alanda bu büyük dönüşüme hazırladık. Bugünün Türkiye'si artık geçmişe nazaran çok daha güçlü, çok daha kuvvetli. Kendi ihtiyaçlarını görebilen, savunma sanayiinde neye ihtiyaç duyuyorsa o ihtiyacı kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle gerçeğe dönüştüren bir Türkiye var artık. İnşallah önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığı'mızla birlikte sağlık teknolojilerinde muazzam bir atılımı hayata geçireceğiz. İlaçta, tıbbi cihazda Türkiye'nin sadece kendi kendine yeten bir ülke olmasının çok ötesinde, rekabetçi şekilde yüksek teknolojiyi dünyaya sunan bir ülke olmasına yönelik adımlarımızı hızlandıracağız. İnşallah bu yolculukta TEKNOFEST kuşağı ile genç kardeşlerimizle her daim birlikte olacağız. Ben bu duygularla bir kez daha açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni hastanemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu.