Sağlık Bakanı'ndan Sigara ile Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Sağlık Bakanı'ndan Sigara ile Mücadele Vurgusu

08.08.2025 11:59
Bakan Memişoğlu, Rize'de sigarayla mücadele için poliklinik sayısını artıracaklarını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün 3 insanımızdan bir tanesi sigara, tütün kullanıyor. Hareketleri kısıtlanmış, çabuk şehirleşen bir toplumun sağlıklı kalması için kendi sağlık kültürünü artırarak bedenini koruması gerekiyor. Biz sigarayla ilgili özel bir mücadeleye yeniden başlıyoruz. Poliklinik sayımızı yüzde 20 oranında artırdık" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' temalı 'Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılmak için memleketi Rize'ye geldi. Toplantı öncesi valiliği ziyaret ederek, açıklamada bulunan Bakan Memişoğlu, "'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında şehirlerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Şehirlerimizde sağlık hizmetlerini değerlendiriyoruz ve politikalarımızı daha iyi uygulayabilmek için istişare ediyoruz. Bugün ana ocağım, baba toprağı evime geldim. 53'üncü ilimiz 53'üncü toplantımızı Rize'mizde yapıyoruz. Rize'mizde sağlıkla ilgili istişarede, ziyaretlerde bulunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; yeşiline, mavisine, insanına aşık olduğum, memleketim dediği bu güzel şehirdeyiz. 2002 yılından itibaren Türkiye'de sağlıkta özellikle fiziki altyapıyla sistematik değişimimizle, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Türkiye'ye büyük bir sağlık hizmeti dönüşümü yaptı. Bugün baktığınız zaman altyapı olarak 2002 senesinde 164 bin yatakla hizmet veren Türkiye'de sadece 18 bin yatak tek kişilik, çift kişilik, diğerleri hepsi koğuş sistemiydi. Ama bugün Türkiye'de Allah'a da hamdolsun 271 bin yatağın 184 bini tek kişilik, çift kişilik nitelikli yatak. ve dünyanın en iyi sağlık altyapısına sahip ülkelerinden bir tanesiyiz" diye konuştu.

'RİZE, ÖRNEK ŞEHİR HALİNE GELECEK'

Rize'yi bölgenin sağlık üssü haline getireceklerini söyleyen Memişoğlu, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği, kendi memleketine de bu hayalini ulaştırdığı bize, şehir hastanemizi 2026 sonu itibarıyla milletimizin hizmetine sunacağız. Bu şehir hastanesiyle beraber sadece Rize'ye değil, çevre illere hatta yakın ülkelere sağlık hizmeti verebilecek bir seviyeye ulaşacak. Rize, örnek şehir haline gelecek. Sadece şehir hastanesiyle değil, bugün inşaatının yaklaşık yüzde 30'unu bitirdiğimiz 2026'da hizmete vereceğimiz Çayeli Devlet Hastanesi, artık son aşamasına gelen Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin 2025'in sonunda hizmete gireceğini ve aynı zamanda da şu anda kullandığımız eğitim araştırma hastanemizi de Rize'nin hem acil hem kadın doğum hem de acil girişimlerle ilgili üssü haline getireceğimiz hastanemizle, Fındıklı'da proje sürecini başlattığımız hastanemizle, Çamlıhemşin ve İkizdere'de de yapacağımız küçük hastanelerle Ardeşen'de de yeni sağlık tesisini inşa ederek Rize'mizi sağlık anlamında çok daha iyi yerlere getireceğiz" dedi.

'KORUYUCU HEKİMLİKTE RİZE'Yİ İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ'

Kısa zamanda koruyucu hekimlikte kenti iyi yerlere getireceklerini ifade eden Bakan Memişoğlu, "Özellikle temel sağlık dediğimiz koruyucu sistemimizin en önemli unsurlarından sağlık ve hayat merkezimiz dediğimiz KETEM'in (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) olduğu, fizyoterapistlerin olduğu, diyetisyenlerin olduğu ve hastalanmadan sağlığımızı koruyacağımız, birçok sağlıkla ilgili bilgi alacağımız, aynı zamanda kanser taramalarının yapıldığı sağlık ve hayat merkezlerimiz Rize'de sadece bir tane var biliyorsunuz; İl Sağlık Müdürü'nün binasında. Bunlara da 3 tane daha ilave ederek, inşallah kısa zamanda koruyucu hekimlikte de Rize'yi iyi yerlere getireceğiz. Bunun yanında şehir hastanemizin dolgu alanında da tıp fakültemizin eğitim binası dediğimiz morfoloji binasını da inşallah yakın zamanda projelendirerek orada yapmış olacağız. Hedefimiz açıkçası, Rize'de en iyi sağlık hizmetlerini verebilir hale getirmek. Rize'nin başka yere gitmesini değil, Rize'ye herkesin sağlık hizmeti alması için gelmesini amaçladık. Bunu başarmak için de gece gündüz çalışacağız" dedi.

'SON 6 AYDA 209 BİN KİŞİ SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİNE BAŞVURDU'

Sigarayla ilgili özel bir mücadeleye yeniden başlayacaklarını duyuran Memişoğlu, şöyle konuştu: "Bizim politikalarımızda en önemli şey, insanlarımızın sağlıklı kalmasını sağlamak. Bizim adımız Sağlık Bakanlığı, Hastalık Bakanlığı değil. Biz her ne kadar hastalandığımız zaman Türkiye altyapı anlamında, hizmet anlamında dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunsa da toplum olarak, toplumsal olarak sağlıklı kalmamız lazım. Bugün maalesef 3 insanımızdan 1 tanesi sigara, tütün kullanıyor. ve maalesef yüzde 70'imiz normal kilomuzun üstünde hayat yaşıyoruz. Hareketleri kısıtlanmış, çabuk şehirleşen bir toplumun sağlıklı kalması için kendi sağlık kültürünü artırarak bedenini koruması gerekiyor. Onun için biz sigarayla ilgili özel bir mücadeleye yeniden başlıyoruz. Poliklinik sayımızı yüzde 20 oranında artırdık. 209 bin kişi, sigara bırakma polikliniğine son 6 ayda başvurdu. 70 binin üzerinde sigara denetimi yapıldı. Bizim dediğimiz gibi bugün değil de ne zaman sigarayı bırakacağız? Hep beraber bu konuda sigara içen arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen gelin beraber bu hayatınıza zarar veren, yaşantınızın kalitesini bozan, ileride hastalık riskini artıracak olan kötü alışkanlıklarınızı bizlerle beraber gelin bırakalım. Çocuklarımız için kendi sağlığımız için bu çok önemli."

'EBELERİMİZ, ANNE ADAYLARIMIZIN EMRİNDE'

Gebelikle ve doğumla ilgili çalışmaları olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Dediğimiz gibi doğal olan normal doğum. Tıbbi gereklilik olmadığı zaman doğal şartlarda fizyolojik olarak hem anne sağlığı hem bebek sağlığı için normal doğumu tercih etmemiz gerekir. Bununla ilgili özellikle ilk anne adaylarımızı, ilk gebeliğini yaşayan annelerimize seslenmek istiyorum. Son 8 haftalarında biz her anne adayımıza bir ebe görevlendiriyoruz. ve bu anne adayımız ilk anneliğini yaşarken, son 2 ayında ebelerle beraber bu süreci beraber yaşasınlar istiyoruz. Doğuma hazırlık, nasıl doğum yapılacağı, neler bekleneceği konusunda ebelerimiz, anne adaylarımızın emrinde. Bunları özellikle ilk hamileliği yaşayan, ilk annelik sürecini yaşayan anne adaylarımıza söylüyorum. Aynı zamanda 'Annelik yolculuğu' mobil uygulamamızın gebelik boyunca hatta gebelikten sonra da 2 yıl boyunca neler yapılması gerektiğini, nasıl hareket edilmesi gerektiğini, bilgilerinin bilimsel olarak tarafımızca hazırlanan bu mobil uygulamadan da öğrenebileceklerini de özellikle ifade etmek istiyorum. Onun haricinde riskli dediğimiz anne adaylarımızın, kalp hastası olan, şeker hastalığı olan ve bunun riskli gebelik olduğunun tanımlanmasından sonra özel olarak onlarla ilgili bir yazılım ve uygulama yaptık. Onları daha sıkı daha yakından takip edeceğimiz bir sisteme geçiyoruz. Bunu da özellikle bilinmesini istiyorum. İnşallah daha sağlıklı, daha güzel bir Türkiye için hep beraber daha çok çalışıyoruz, çalışacağız" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti: "Toplumuza sağlıklı kalmalarını tavsiye ediyorum. Ama hastalandıkları zaman da bugün Rize'de olduğu gibi en iyi sağlık hizmetini sunan, en kapsamlı sağlık hizmetini sunan hem insan gücüyle hem altyapısıyla dünyanın örnek gösterildiği ve dünyada birçok insanın Türkiye'ye gelip, sağlık hizmeti aldığı bir sisteme sahibiz. Bunu üretim anlamında da koruyuculuk anlamında da daha geliştirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Politika, Son Dakika

