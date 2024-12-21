Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Uzak Asya'ya oyun kuran, denge kuran bir Türkiye var artık. Vakit, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye vaktidir." dedi.

Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katılımıyla Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Osmaniye 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Salondakileri selamlayarak konuşmasına başlayan Kacır, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti iktidarında Türkiye'ye asırlık hizmetler kazandırıldığına dikkati çeken Kacır, "Memleketi baştan başa yollarla, demir ağlarla, hızlı trenlerle, havalimanlarıyla donatan biziz. Eğitimden sağlığa, gençlikten spora her alanda Türkiye'ye çağ atlatan biziz. Türkiye'de bir üretim devrimi gerçekleştiren, Türkiye'yi dünyanın üretim merkezlerinden biri haline getiren biziz. Organize sanayi bölgelerinin sayısını 192'den 364'e çıkaran biziz. Organize sanayi bölgelerinde fabrika sayısını 11 binden 59 bine yükselten biziz. OSB'lerde istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselten biziz. Türkiye'nin ticari araç üretiminde, demir çelik, çimento, güneş paneli, beyaz eşya üretiminde, Avrupa'da lider olmasını sağlayan biziz." diye konuştu.

Kacır, Osmaniye'de 4 OSB'de 15 bin kişinin emeği, alın teriyle Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna katkı verdiğini ifade etti.

Türkiye'de "Devrim" otomobilinin yolda bırakıldığını ama 60 yıllık aradan sonra Türk milletini otomobiliyle buluşturanın AK Parti olduğunu vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Hayalleri gerçeğe dönüştüren biziz. Bu ülkede 20. yüzyılda da helikopterler, uçaklar üretilmek istendi. Biz Türk gençliğiyle 2018'den bu yana TEKNOFEST'ler düzenliyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenliyoruz. Biliyor musunuz? Bizden 60 yıl önce o havalimanında yine TEKNOFEST düzenlenmişti, Nuri Demirağ tarafından. Nuri Demirağ, o yıllarda metal gövdeli uçaklar üretti. İstedik ki o uçakları birlikte geliştireceği, üreteceği teknisyenler, mühendisler, o uçakları uçuracak pilotlar yetişsin. Gök okulları açtı Sivas'ta, İstanbul'da. Gök şenlikleri düzenledi, bizim TEKNOFEST düzenlediğimiz Atatürk Havalimanı'nda ama Nuri Demirağ'ın ürettiği uçakların ne uçmasına, ne yurt dışına ihraç edilmesine izin verildi. Önü öyle bir kesildi ki bizlerin dünya gözüyle Demirağ'ın ürettiği uçakları görmemize bile imkan tanınmadı. Adeta toprağa gömüldüler."

Kacır, Ankara'da TEKNOFEST'i Etimesgut Havalimanı'nda düzenlediklerini, aynı yerde 1941 yılında uçak fabrikası kurulduğunu, buranın 9 yıl üretime devam ettiğini hatırlattı.

Bu fabrikada 1949 yılında 950 kişinin çalıştığını aktaran Kacır, şöyle konuştu:

"Ne oldu bu fabrikaya? Maalesef kapatıldı. 1949'da Marshall yardımları girmeye başladı Türkiye'ye. Neydi Marshall yardımları? Amerika'nın öncülüğünde Türkiye gibi ülkelere sunulan sözüm ona kalkınma yardımları. Bu yardımlar elbette boşuna verilmiyordu. Bu yardımları yapanlar, bu sözüm ona kaynakları Türkiye'ye sunanlar dediler ki, 'Biz sana bu kaynakları sunuyoruz ama sen sakın bizim sözümüzden dışarı çıkmayacaksın. Sen sakın altından kalkamayacağın işleri yapmak için bu kaynakları heba etmeyeceksin.' 950 kişinin çalıştığı Etimesgut Uçak Fabrikası, 1949'da bu ülkede kapatıldı."

Kacır, İstiklal Savaşı kahramanı Vecihi Hürkuş'un da uçak ürettiğini ancak önünün kesildiğine dikkati çekti.

"Terörü topraklarımızdan kazıdık attık, sildik attık"

Türkiye'nin sanayileşme ve havacılık yolculuğunda böylesi akamete uğratılmış hikayeler olduğunun altını çizen Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2000'li yıllarda bir sağlam irade, güçlü lider, 'Bu ülkenin neye ihtiyacı varsa biz onu kendi evlatlarımızın alın teriyle geliştireceğiz, üreteceğiz.' dedi. Nihayetinde ne oldu? Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, ANKA'yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, ATAK'la, Kızılelma'yla, KAAN'la Türk milleti gökyüzüne imzasını attı. Şimdi artık harp paradigmalarını değiştiren Türkiye'yi konuşuyor dünya. Karabağ'da Azerbaycan Türk'üyle omuz omuza verdik, 30 yıllık işgal son buldu. Libya'da oyunu biz bozduk. Orta Doğu'da birilerinin planlarını biz altüst ettik.

Terörü topraklarımızdan kazıdık attık, sildik attık. Yetmedi sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan terörist haritalarını da Allah'a hamdolsun biz parçaladık, biz parçalıyoruz. Bol yıldızlı bayrakları kabullenmemiş, şehidinin kanıyla boyanmış ay yıldızlı bayrağın gölgesinde ilelebet yaşamayı ant içmiş Türk milletini kim neye meşgul edebilir, neye mahkum edebilir? Bugün Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Uzak Asya'ya oyun kuran, denge kuran bir Türkiye var artık. Vakit, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye vaktidir."

Bakan Kacır, konuşmasını "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısının sözleriyle bitirdi.