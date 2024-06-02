3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu - Son Dakika
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Politika

3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu

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Yüksek Seçim Kurulu'nun, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği; Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli'ne bağlı Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt'e bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Sandıkların tekrar kurulduğu ilçe ve beldelerdeki 212 mahallede de muhtarlar seçilecek.

02.06.2024 08:26
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31 Mart'tan sonra ilk kez Türkiye bugün tekrar seçim konuşacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

İNCELENEN İTİRAZLAR SONRASI YENİDEN SEÇİM KARARI ALINDI

YSK, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından yapılan itirazları incelemiş, bazı ilçe ve beldeler ile mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

3 İLÇE VE 4 BELDEDE YENİDEN SANDIK KURULDU

Buna göre, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için bugün sandık başına gidiyor.

Sandıklar bir kez daha kuruldu! 3 ilçe ve 4 beldede seçim başladı

212 MAHALLEDE DE MUHTARLAR BELİRLENECEK

Seçmenler, 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek. Seçimlerle ilgili yayın yasağı kanun gereği 21.00'e kadar sürecek. YSK, bu süreyi öne çekebilecek. Öte yandan, 212 mahallede seçmen, mahalle muhtarını belirleyecek.

SANDIKLARIN KURULDUĞU 3 İLÇE VE 4 BELDEDE YARIŞACAK ADAYLAR

Aksaray-Güzelyurt: AK Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Millet Partisi, MHP ve Saadet Partisi.

Aksaray Merkez-Sağlık: AK Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, MHP ve Saadet Partisi.

Sandıklar bir kez daha kuruldu! 3 ilçe ve 4 beldede seçim başladı

Kayseri-Pınarbaşı: İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Milli Yol Partisi, MHP, DEVA Partisi ve Saadet Partisi. BBP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hayrettin Uslu adaylıktan çekilerek, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu'nu destekleme kararı aldı.

Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: AK Parti, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Paartisi, CHP, MHP ve Saadet Partisi.

Sivas Yıldızeli-Güneykaya: AK Parti, Yeniden Refah Partisi, MHP ve Saadet Partisi.

Şanlıurfa-Hilvan: AK Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Dem Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, HÜDA PAR, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Bağımsız aday Aziz Salgın.

Tunceli Mazgirt-Akpazarı: AK Parti, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, CHP, MHP ve Saadet Partisi.

Sandıklar bir kez daha kuruldu! 3 ilçe ve 4 beldede seçim başladı
3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu

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Son Dakika Politika 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu - Son Dakika

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