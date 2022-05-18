SARIGÜL: ECDATLARIMIZIN KANIYLA O KIBRIS BİZE AİTTİR - Son Dakika
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SARIGÜL: ECDATLARIMIZIN KANIYLA O KIBRIS BİZE AİTTİR

18.05.2022 14:41

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki göstererek, 'Miçotakis bilsin ki atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla o Kıbrıs bize aittir.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki göstererek, 'Miçotakis bilsin ki atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla o Kıbrıs bize aittir. Kıbrıs'taki Kıbrıs Rumlarının da, Kıbrıs Türklerinin de barış içerisinde yaşamasını her zaman arzu eden Türkiye Cumhuriyeti'dir' dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önünde tutuklu ve hükümlü yakınlarıyla bir araya geldi. Aileleriyle sohbet eden Sarıgül, Türkiye'de 25 kadar cezaevi ziyaret ettiğini belirterek, af çağrısını yineledi. Pandemi koşullarında Türkiye'nin olağanüstü bir hal yaşadığını ifade eden Sarıgül, 'Bu süre içerisinde soruşturmalarda, bu süre içerisinde hızlı yargılanma münasebetiyle bazı konular gözden kaçtı. 270 bin yatak kapasiteli cezaevlerinde şuanda 320 binin üzerinde tutuklu var. 40 kişilik koğuşlarda 70-80 kişinin olduğu haberlerini almaktayız. Pandemi koşulları münasebetiyle 80 binin üzerindeki tutuklu aşağı yukarı 2 yıldır dışarı da, o nedenle buradan annelerin mutluluğu için affet Türkiyem, çocuklar için affet Türkiyem, babaanneler, anneanneler için affet Türkiyem. Benim şefkatli devletim, şefkat kollarını kader mahkumlarına inşallah açacaktır. Bizim en büyük arzumuz, toplumsal barış affını hep birlikte çıkaracağız. Kardeşlik affı hukuku affını hep birlikte çıkaracağız. Binlerce çocuğu babasıyla, binlerce çocuğu annesiyle inşallah buluşturacağız. Onun için inşallah Eskişehir cezaevi önünden bütün ulusuma, bütün siyasi partilere sesleniyorum. Af çağrımız siyasi değil, vicdanidir. Bu vicdani çağrımıza bütün Türkiye'nin kucak açtığını görüyorum. Eskişehir cezaevinden affet Türkiyem diyorum' dedi.

YUNAN BAŞBAKANA TEPKİ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasını hatırlatan TDP Genel Başkanı Sarıgül, söylemlerin talihsizlik olarak nitelendirerek şunları söyledi:

'Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri senatosunda Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in tahlisiz bir konuşması oldu. Miçotakis, 'Kıbrıs, Yunanistan'a aittir. Biz Kıbrıs'ta 2 devletli çözüme yaklaşmıyoruz' dedi. Amerika senatosu da 3 dakika Yunanistan Başbakanını alkışladı. Yunanistan Başbakanı Amerika'dan çare beklemesin. Yunanistan Başbakanı şunu bilsin ki, en büyük dostu Türkiye'dir. Komşuluk ilişkilerini, komşuluk hukukunu Yunanistan Başbakanının en üstte tutması lazım. Amerika'ya gittiği zaman başka, Atina'na geldiği zaman başka, Türkiye'ye geldiği zaman başka bir konuşma yapması Yunanistan Başbakanına yakışmamıştır. Yunanistan Başbakanı şunu unutmasın, ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Amerika hiçbir zaman kimseye dostluk yapmaz. Yunanistan'ın yapması gereken, Türkiye'nin uzattığı barış elini, her zaman tutmasıdır. Ama Miçotakis şunu bilsin ki, yarın biz Atina'yı istersek ne yapacak, yarın biz Selanik'i istersek ne yapacak? Bunlar doğru davranışlar değildir. Miçotakis'in Amerika'da yaptığı konuşma şık olamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Türkiye Değişim Partisi tarafından kabul edilebilir bir konuşma asla değildir. Miçotakis bilsin ki atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla o Kıbrıs bize aittir. Kıbrıs'taki Kıbrıs Rumlarının da, Kıbrıs Türklerinin de barış içerisinde yaşamasını her zaman arzu eden Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bir kez daha Miçotakis ayağını denk al. Biz nasıl Selanik'e nasıl gelmek istemiyorsak, Atina'ya nasıl gelmek istemiyorsak, sende Amerika'yı bırak Türkiye ile dost olmaya çalış. Türkiye'nin dostluğu herkes için yararlı olacaktır?

Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ziyareti gerçekleştiren Sarıgül, kentten ayrıldı.

SARIGÜL: ECDATLARIMIZIN KANIYLA O KIBRIS BİZE AİTTİR
SARIGÜL: ECDATLARIMIZIN KANIYLA O KIBRIS BİZE AİTTİR
SARIGÜL: ECDATLARIMIZIN KANIYLA O KIBRIS BİZE AİTTİR
SARIGÜL: ECDATLARIMIZIN KANIYLA O KIBRIS BİZE AİTTİR
SARIGÜL: ECDATLARIMIZIN KANIYLA O KIBRIS BİZE AİTTİR
SARIGÜL: ECDATLARIMIZIN KANIYLA O KIBRIS BİZE AİTTİR
SARIGÜL: ECDATLARIMIZIN KANIYLA O KIBRIS BİZE AİTTİR
SARIGÜL: ECDATLARIMIZIN KANIYLA O KIBRIS BİZE AİTTİR
SARIGÜL: ECDATLARIMIZIN KANIYLA O KIBRIS BİZE AİTTİR
SARIGÜL: ECDATLARIMIZIN KANIYLA O KIBRIS BİZE AİTTİR

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Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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