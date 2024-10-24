Savunma Sanayii Güçlenecek

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör saldırısının ardından ziyaret ettikleri TUSAŞ'ta terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ve savunma sanayiinin daha da güçleneceğini ifade ettiler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde terör saldırısının gerçekleştiği TUSAŞ yerleşkesini ziyaret ettikten sonra basın toplantısı düzenledi. Saldırının tesadüfi olmadığını belirten Kurtulmuş, "Hem zamanlaması itibarıyla hem seçilen mekan itibarıyla iyi çalışılmış, iyi hazırlanmış bir terör saldırısı. Terörü gerçekleştiren de sadece iki tane teröristten ibaret değildir. Bu terör saldırısının arkasındaki aklı, bunun arkasındaki planlamayı, bunların gerçek niyetlerinin neler olduğunu biliyoruz. ve buna karşı da her alanda birlik, beraberlik içerisinde hazırlıklarımızı eksiksiz sürdürmek mecburiyetindeyiz. Dün hastanede yaralı kardeşlerimizi ziyaret ettiğimizde de görmüştük. Bugün de burada gördük ki o yaralılardan bu sabah taburcu edilen kardeşlerimiz burada tekrar vazifelerinin başına döndüler. Burada vazifelerine kaldıkları yerden devam ettiler. Bu saldırı TUSAŞ çalışanları başta olmak üzere Türk milli savunma sanayiinde çalışan bütün kardeşlerimizin milli duygularını çok daha güçlendirmiştir. Çalışma azimlerini çok daha ileri seviyeye taşımıştır. İnşallah bu azim ve kararlılık içerisinde Türk milli savunma sanayii dünyada önder kuruluşlar, önder sektör olmaya devam edecektir. Bu alandaki başarılarımız sürecektir. Bundan birileri rahatsız olabilir. Türkiye'nin savunma sanayiinde yapmış olduğu yatırımlar, bu savunma sanayiinde gerçekleştirilen atılımlar sadece bir sanayi kuruluşunun ya da kuruluşlarının gerçekleşmesini, güçlenmesini sağlamanın çok ötesinde bir amaca matuftur. Türkiye'nin milli savunma sanayiinde güçlü olması, Türkiye'nin 'tam bağımsızlık' hedefi doğrultusunda atılan en önemli, en stratejik adımlardan birisidir" diye konuştu.

"Bu saldırı savunma sanayimize bir gerileme gerçekleştirmez"

Türkiye'nin asla tam bağımsızlık hedefinden geri dönmeyeceğinin altını çizen Kurtulmuş, "Türkiye bu bölgede bir istikrar ve barış adası olarak istikrarını korumaya devam edecektir. Türkiye barış ve huzur içerisinde 86 milyon yurttaşımızla birlikte hep daha ileriye doğru gidecektir. Düşmanın kim ya da kimler olduğu bizim için fark etmez. Bizim için asıl olan kendi milli hedeflerimizdir, dayanışmamızdır, milli birliğimizdir ve bu çerçevede yolumuza devam etmektir. Bir kere daha savunma sanayiini hedef alarak gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu savunma sanayiimize bir gerileme, geri adım atma, asla böyle bir durum gerçekleştirmez. Tam tersine savunma sanayii yöneticilerimiz başta olmak üzere, mühendislerimiz başta olmak üzere bu anlamda savunma sanayiimiz daha ileriye adımlar atmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Saldırının sebebinin savunma sanayiindeki gelişmeler olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'nin bağımsız bir şekilde sadece kendi milli menfaatlerini önceleyerek adım atmasından rahatsız olduklarını da biliyoruz. İftiharla söylemek isterim ki, Türk savunma sanayiinde mühendislerimizin yaş ortalaması 33'tür. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde savunma sanayiinde çalışan mühendislerin yaş ortalaması 50 küsurdur. Bunun bir tane manası var; Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde Türk savunma sanayii çok güçlü bir şekilde üretmeye, yeni buluşlar gerçekleştirmeye ve genç mühendislerimizin omuzlarında milli hedeflerini gerçekleştirmeye devam edecektir" dedi.

"Huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar, biz daha fazla huzurla yolumuza devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, terör saldırısını gerçekleştirenleri ve arkasındaki karanlık odakları lanetlediğini belirterek, "Yaşanan terör saldırısı, milli birliğimize, huzurumuza ve hepimizin iftihar ettiği savunma sanayimize dönük bir saldırı olmuştur. Şunun altını ben de çok güçlü bir şekilde çizmek isterim; terörün bizi sevk etmek istediği bir yer var şüphesiz. Bu terörü yapanlar, bunu araç olarak kullananlar bir amaçla, gayeyle bunu yapıyorlar. Biz ise onların bu amaçlarının tam tersine hareket edeceğiz. Bunun açık ve net bir şekilde bilinmesini isteriz. Huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar, biz daha fazla huzurla yolumuza devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışıyorlar. Biz aksine kardeşliğimizi daha çok yücelteceğiz. Milli birliğimizi, beraberliğimizi çok daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Tam bağımsız Türkiye hedefine giden yolda savunma sanayimizin güçlenmesinden rahatsız oluyorlar. Savunma sanayimizin çalışanlarına, bu alandaki gurur duyduğumuz şirketlere dönük moral bozmaya çalışıyorlar. Biz tam aksine savunma sanayimizin kahraman çalışanları, gurur duyduğumuz firmalarıyla birlikte hükümet olarak bu alanda daha büyük azimle, daha büyük kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Savunma sanayimiz çok daha güçlü yarınlara ulaşacaktır"

Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini söyleyen Kurtulmuş, "Ülkemiz bu konuda çok deneyimli, çok acılar yaşadı. Bunu araç olarak kullananlara buradan açık ve net mesajı vermek isteriz; Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bugün TUSAŞ'ta da gördük, yaralarını tedavi ettiren çalışanlar gelip görevlerinin başında daha büyük heyecanla, daha büyük azimle çalışıyorlar. Hayatlarını bu dava yolunda, büyük güçlü Türkiye yolunda feda eden kardeşlerimizin mirasını ancak bu şekilde en güçlü şekilde geleceğe taşırız. Savunma sanayimiz çok daha güçlü yarınlara ulaşacaktır. Başkalarını rahatsız etmek için değil, zarar vermek için değil, tam aksine adaleti sağlamak için, huzuru sağlamak için, ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde barışı sağlamak için caydırıcı bir güç olarak Türkiye çok daha emin adımlarla yoluna devam edecektir. Terörle ve terörün arkasındaki odaklarla, terörü araç olarak kullananlarla en etkili şekilde mücadele etmeye devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da TUSAŞ'ı ziyarette yer aldı. - ANKARA