Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda (2) - Son Dakika

MİLLETVEKİLLERİ TEKLİF ÜZERİNE KONUŞTU

Yasa teklifi üzerine milletvekilleri söz aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu söz alarak "Yönetme kabiliyetini yitirmiş iktidar sahipleri, kendilerini kurtaracak çareler aramakta ve yeni yollar keşfetmeye çalışmaktadır. Bizim nazarımızda bu kifayetsiz aceleciliğin de sebebi aşikardır. Benzer örneklerine de siyasi tarihte pek çok kez rastlandığı üzere, bu muhteris ve otoriter tavır, milletin feraseti karşısında köşeye sıkışmıştır. Bu aslında, siyaseten yok oluşun alametidir. İktidar bloğu, bu çöküşün farkındadır ve beyhude çabalarla seçim mevzuatında değişiklikler yaparak şahsi ve siyasi ikballerini garanti altına almaya çalışmakta, oyun devam ederken oyunun kurallarını tek taraflı ve diğer katılımcıların aleyhine bir şekilde değiştirmeye kalkışarak güya kendini kurtarmayı amaçlamaktadır" dedi.

MHP'Lİ YILDIZ: CUMHUR İTTİFAKI, TARİHİ BİR BİRLİKTELİK İÇERİSİNDEDİRTeklifte imzası bulunan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teklifin ayrıntılarını anlattı. Yıldız şöyle konuştu: "Milletvekili seçim barajının yüzde 10'dan 7'ye düşürülmesi, milletvekili dağılımının ittifaklar üzerinden değil, doğrudan partiler üzerinden yapılması, partilerin seçime katılması için 'Meclis'te grubu bulunması' ibaresinin madde metninden çıkarılması, teşkilatlanma yeter sayısı esas alınarak ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste 2 defa ihmal etmemiş olmak koşuluyla seçime katılma hakkını muhafaza etmesi, il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanlarının en az birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından ad çekmeyle belirlenmesi, bir siyasi partinin başka bir siyasi partinin üyesini ancak kendi rızası varsa sandık kurulu üyesi gösterebilmesi, mahalli idareler seçimlerinde seçmen güncellemelerinin 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden yapılması, daha önce seçmen olan birinin bir şekilde adresi kapansa dahi son seçmen olduğu yerde seçme hakkının devam ettirilmesi ve 'başbakanlık' ibaresinin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum düzenlemesi çerçevesinden çıkarılması, muhtar seçilen bir kişinin seçilme yeterliliğine sahip olduğuna ilişkin belgeleri en geç 10 gün içerisinde ibraz etmek suretiyle muhtarlık mazbatasının alınması değişikliklerini içermektedir. Cumhur İttifakı, sadece bir seçim ittifakı olmayıp Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. İhaneti bir meta gibi pazarlayanlarla Cumhur İttifakı'nı mukayese etmek en basitinden ilme karşı saygısızlıktır."CHP'Lİ TEZCAN: SEÇİM DEĞİŞİKLİĞİNİ CAN SİMİDİ OLARAK SEÇMİŞLERCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın teklife yönelik eleştirileri AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Tezcan, Cumhur İttifakı'nın büyük bir sıkıntı içerisine girdiğini ve Seçim Yasası'nın da bunun bir göstergesi olduğunu aktararak, "İktidardaki her düşen partinin yaptığı gibi iktidarı kaybetme tehlikesi içerisindeki her siyasi parti gibi Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler de can simidi olarak seçim mevzuatında değişiklik yapma yolunu seçmişlerdir, arayış bu. Siyaset, milletin gönlünde itibar kazanmakla yapılır. Siyaset yolculuğu, milletin gönlünde itibar kazanmaktan geçer. Eğer milletin gönlünde itibarınızı kaybetmişseniz, milletin gönlünde kaybettiğiniz itibarı, kanunun satır aralarındaki tuzaklarda bulamazsınız. Şimdi, görüyoruz ki AK Parti ve MHP, kaybettiği itibarı kanunun satır aralarında aramaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.AK Parti'nin kaybettiğini yanlış yerde aradığını kaydeden Tezcan, "Bu kanun teklifinin altında imzası olan arkadaşlar, bu itibarı kanunun satır aralarında kaybetmediniz. Çarşıda kaybettiniz, pazarda kaybettiniz, markette kaybettiniz. Nerede kaybettiyseniz orada arayın. Burada boşuna uğraşmayın. Burada bulamayacaksınız" dedi.MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, Tezcan'ın eleştirilerine yanıt olarak, "Bu sataşmaları, büyük bir şehvetle, kürsü şehvetiyle ifade edilen bu sözleri cevaplamaya çalışacağız. Bu sataşmalar sırasında ilk başta, MHP için yüzde 7'nin belirlendiği noktasındaki beyanınızı çok talihsiz buluyorum. Yani geçen seçimde MHP'yi yüzde 2'ye, 3'e layık görüyordunuz. MHP, üzerine oynanan bütün oyunlara, kurulan bütün tuzaklara rağmen geldi. 15 Temmuz sonrasında MHP'ye yargı yoluyla kurulan tuzağın, o Burhan Yaz denilen hakimin Kırşehir'de güvenlik güçlerinden kaçarken samanlıkta yakalandığını burada söyleyemiyorsan sen de bu noktada onlarla berabersin demektir, o pusuyu kuranlarla berabersin demektir" diye konuştu.FETÖ TARTIŞMASILevent Bülbül'ün konuşması sırasında CHP ile MHP milletvekilleri arasında 'FETÖ' tartışması yaşandı. Bülent Tezcan'a, Amerika'ya niye gittiğini soran Bülbül, "Sen, Amerika'ya gittiğin zaman belki onlarla ilgili tavsiyelerde bulunuldu sana. Sen belki onun için bunlardan bahsetmiyorsun. FETÖ tuzağı kurulduğu zaman, sen bunlarla alakalı olarak vicdanen hiçbir şey söylemek ihtiyacı burada hissetmeyip kalkıp da Gemerek hakiminin verdiği şerefli karardan bahsediyorsan sen FETÖ kadar bundan rahatsız olmuşsun demektir" dedi.AK PARTİ'Lİ YAZICI: POPÜLİZM SİYASET TARZIMIZ DEĞİLAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı da teklifin ayrıntılarını anlattı, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Yazıcı, "Popülizm bizim siyaset tarzımız değil, hiçbir zaman olmadı, hep rasyonel davrandık. Dolayısıyla, ülkeyi yönetirken milletin verdiği yönetim yetkisini gece gündüz demeden hani, terleyerek, koşarak milletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak, insanımızın önündeki sosyo- ekonomik engelleri kaldırmak, azaltmak, sofrasındaki ekmeği büyütmek için koşturan bir iktidarız. Çok değerli Cumhurbaşkanımızın çok açık fikirli olarak sorulan bir soruya verdiği cevabı, burada suiistimal etmenin bir anlamı var mı, siyaset mi bu? Böyle bir şey olabilir mi? Ben bundan hicap duyarım milletin Meclisinde" açıklamasında bulundu. 'GÖRME ENGELLİLER İÇİN TEKLİFİMİZ VAR'Hayati Yazıcı, teklife yeni bir düzenleme ekleyeceklerini belirterek, "Bu teklifimizde, bir öneride daha bulunacağız. Görme engelliler için, onların oy kullanmasını kolaylaştırıcı bir teklifimiz var" dedi. Yazıcı, teklifte muhtarlarla ilgili bir düzenlemeyi ise çıkaracaklarının bilgisini verdi.

Teklifin birinci bölümü üzerindeki konuşmalar tamamlandı. Genel Kurul, görüşmelere yarın kaldığı yerden devam edecek.

Besti KARALAR/ ANKARA,