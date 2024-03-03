Seçim yaklaşırken kulisler hareketlendi! AK Partililer 8 şehrin kazanılacağına kesin gözüyle bakıyor

Politika

""Bedelli askerliğe kaçanlardan oy istemiyoruz" diyen Özel kendini böyle savundu

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara kulislerine düşen yeni iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

SONUCU MERAK EDİLEN ÇOK SAYIDA İL VAR

Yaklaşan seçimlerde İstanbul kadar sonucu merak edilen birçok il var. Manisa, Balıkesir, Bursa, Ordu, Antalya, Eskişehir bu iller arasında öne çıkıyor.

CHP'Lİ BAŞKANLARIN YÖNETTİĞİ İLLER DE HEDEFTE

AK Partililere göre 31 Mart seçimlerinde mevcut belediyelerin yeniden kazanılması sürpriz olmayacak. Ana hedef İstanbul'u yeniden kazanmak ama mevcut belediyelerin üzerine ayrıca CHP'li belediye başkanlarınca yönetilen Hatay, Antalya, Eskişehir, Artvin, Bilecik ve Bolu'nun da eklenebileceği hesabı yapılıyor.

"KAYYIM ATANAN SİİRT DE KAZANILABİLİR"

31 Mart 2019 seçimlerinde HDP'nin kazandığı ama kayyım atanan Siirt'in de AK Parti tarafından kazanılma olasılığından bahsediliyor.

"MEVCUDA 8 BELEDİYE DAHA EKLENEBİLİR"

Bu durumda AK Parti kulislerine göre seçimde mevcut belediyelere 8 belediye daha eklenmiş olacak.