MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Kurban Bayramı ve üniversite sınavları gibi bir takım gerekçelerden seçimler 1 ay önceye çekilebilir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine büyük bir hassasiyet, olağanüstü bir titizlik ile hazırlandıklarını belirten MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Zira Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda istikrarlı ve tavizsiz bir şekilde ilerlemesini sürdürmenin yolu, 2023 seçimlerinden geçmektedir. Cumhur İttifakı yönetimindeki Türkiye artık eski Türkiye değildir. Dünyada ve bölgesindeki meselelerde olup biteni mahküm şekilde sessizce bekleyen, istikameti, sözde müttefik Batılı devletlerin zihinlerinde şekillenen bir Türkiye artık yoktur. Ülkemiz Cumhur İttifakı ile birlikte, kendisine yönelen tüm tehditlere misliyle karşılık vermekte, asli çıkarlarını kendi iradesi ile savunabilmektedir. Zillet ittifakı, fonlarla şişirilen medyası aracılığıyla Türk devletinin mücadelesine mani olmak istese de, Türkiye'nin Cumhur İttifakı'yla attığı adımlar Türk milletinin zihnine kazınmıştır. Terörle mücadeledeki kararlılık sayesinde ülkemizde, Suriye'de ve Irak'ta terör örgütlerinin inlerine girilmiş, şehitlerimizin hesabı sorulmuştur. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde olan haklarımız tüm Batılı ülkelerin tehditlerine rağmen korunmuş ve hala korunmaktadır. Ülkemiz Rusya- Ukrayna savaşında tarafsızlığımızı korumuş, tahıl koridorunu açarak gıda kıtlığından milyonlarca insanın olumsuz etkilenmesine engel olmuştur. Cumhur İttifakı olarak attığımız bu tarihi adımlara ve Türkiye'nin yükselişine karşın; FETÖ'sü, PKK'sı, CHP'si, İP'i altılı masa etrafında birleşmiş, sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla alçakça algı operasyonları yapmaktadır" dedi.

"CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP ve Kandil'den gelen tehditlere boyun eğmiştir"

Türkiye'nin, dünyada ve bölgesinde kimsenin göz ardı edemeyeceği kadar önemli ve güçlü bir ülke olduğunu belirten Büyükataman, "Bu ülkenin gündemine ve Türk milletinin zihnine sosyal medya ile hükmedeceğini sananlar en güzel cevabı aziz milletimizden alacaktır. CHP lideri Kılıçdaroğlu her konuşmasında, 'Yönetime geldiğimizde helalleşeceğiz' diyerek FETÖ, PKK ve DHKP-C tutuklularına umut olmaktadır. Kılıçdaroğlu hangi hakla terör örgütlerinin şehit ettiği binlerce vatandaşımız adına konuşmakta, hangi vicdanla şehitlerimizin katilleriyle helalleşeceğini söylemektedir. Kılıçdaroğlu ve altılı şer masası eğer helalleşmek istiyorsa, şehitlerimizin bize bıraktıkları emanetle, yani aileleri ile helalleşmeli ve derhal bu alçak söylemden vazgeçmelidir. Hemen her konuşmasında kendini bağımsız yargının yerine koyup karar veren, Demirtaş ve Kavala'yı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu milletin değil teröristlerin, Türkiye düşmanlarının dertleriyle dertlenmektedir. Ayrıca, KHK'lıları görevlerine iade edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu bunu hangi yetki ile yapacaktır? Zillet ittifakının; kararsızlıklarıyla ve tutarsızlıklarıyla ün salmış, her kafadan bir sesin çıktığı 6+ HDP'li masasıyla Türkiye'yi karanlık bir girdabın içine çekeceği açıktır. Gazi meclisimize sunulan tezkere oylamasında zillet ittifakı içerisindeki bölünmeler milletimizin gözünden kaçmamış, partilerin kendi içlerinde dahi tutarsız söylemleri gün yüzüne çıkmıştır. CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP ve Kandil'den gelen tehditlere boyun eğerek, daha önce defalarca evet dediği tezkereye hayır oyu kullanmış ve yavuz hırsız misali Cumhur İttifakı'nı suçlamıştır. Aynı Kılıçdaroğlu bir de utanmadan, milletin aklıyla alay edercesine milliyetçi ve vatansever olduğunu iddia etmekte, Türk milletinin zekasını küçümsemektedir" şeklinde konuştu.

Emperyalistlerin Türkiye ve bölge amaçlarına hizmet etmek için hazır olduğunu her fırsatta gösteren CHP-HDP-PKK-FETÖ ittifakı artık iyice gün yüzüne çıkmış, saklanacak bir tarafı kalmadığını ifade eden Büyükataman, "Bu kirli ittifakın Türkiye'yi yönetme provasını, ortak adayla kazandıkları Mersin, Adana, İstanbul, İzmir gibi büyükşehir belediyelerinde, terör örgütü mensuplarının kadrolaşmasında görmekteyiz. Bu belediyeler adeta terör örgütünün propaganda merkezine dönüşmüş, örgüt mensubu şarkıcıların konser verdiği, yazarların kitaplarını yayınlattığı kurumlara dönüşmüştür. İnanıyoruz ki ülkemizi istikrarsız hükümetlere ve dışa bağımlı politikalara mahkum etmek isteyen sömürgeci zihniyete, Türk milleti asla geçit vermeyecektir. Biliyoruz ki Türk milleti kararlı duruş, yüksek şuur ve sarsılmaz inanç ile ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacaktır. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin Türk milleti için hayati önem taşıdığının bilinci ve milletimizden aldığımız güç ile çalışıyoruz" dedi.

Bursa'nın kurtuluşunun 100. yılı olan 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 17.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bursa'ya geleceğini belirten Büyükataman, "Gökdere Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantımıza bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Seçimlerle ilgili yöneltilen soruyu da cevaplayan Büyükataman, "Seçimler, 18 Haziran 2023 tarihinde ve zamanında yapılacaktır. Son zamanlarda erken seçimin erkene alınabileceğine dair söylemler medyada yer almaktadır. Özellikle muhalefet, bundan bir ay öncesine kadar seçimlerin erken yapılacağına yönelik hükümetin hazırlıklar yaptığını gündeme getirerek, tabanlarını ve kendi mensuplarını diri tutmak ve seçime hazır hale getirmek için böyle bir propaganda yürüttüler. Ama seçimler, mutlaka zamanında yapılacaktır. Belki Haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi bir takım gerekçelerden kaynaklı 1 ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda bize intikal eden resmi teklif ve paylaşılan bir açıklama olmadı. Gazete köşelerinde yapılan yorumlara dayalı olarak bunu söylüyorum. Biz seçimlerin zamanında yapılacağına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.