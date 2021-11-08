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Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki: "Bebek katillerinin yanında olmuştur" - Son Dakika

Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki: "Bebek katillerinin yanında olmuştur"

08.11.2021 12:13

Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki: "Bebek katillerinin yanında olmuştur" Şehit aileleri, yakınları ve gaziler, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bu yakışıksız hareketiyle bebek katili, terör...

Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki: "Bebek katillerinin yanında olmuştur"

ANKARA - Şehit aileleri, yakınları ve gaziler, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bu yakışıksız hareketiyle bebek katili, terör sevicilerinin yanında olup ekmeğine yağ sürmüştür" açıklamalarında bulundu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Akşener'i protesto eden bir vatandaş ile tartışmış, vatandaşa hakaret içerikli sözler paylaşmıştı. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ankara 1. No'lu Şube Başkanı Uzman Çavuş Alparslan Fırat ve beraberindekiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde protesto eyleminde bulundu.

Burada bir asın açıklaması yapan Fırat, "Söz konusu vatansa gerisi teferruat diyen ecdadın torunları olarak bin yıldır bu coğrafyada bedel ödemekteyiz. Vatan, bayrak ve mukeddesat değerler uğruna canlarıyla bedel ödeyen aziz şehitlerimizin, yakınlarına laf söylemeye cüret eden, milletin vekil diye meclise yolladığı, kendini bilmez, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Tepkilerinin siyaset üstü bir tepki olduğunu vurgulayan Fırat, "Şehit aileleri ve gaziler olarak, bizler siyaset üstüyüz. Kimse haklı tepkimizi, farklı yönlere çekmesin. İsmi geçen, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bu yakışıksız hareketiyle bebek katili, terör sevicilerinin yanında olup ekmeğine yağ sürmüştür" ifadelerine yer verdi.

Bu mertebelere kolay ulaşılamadığını belirten Fırat, "Türk milletini, gazi meclisimizde temsil edenlere yakışmayan bu çirkin üslubundan dolayı, ismi geçen milletvekilini kınıyor, samimiyetten uzak özrünün yetersiz olduğunu bildirerek mensubu olduğu parti tarafından bir an önce ihraç edilerek siyasetten uzaklaştırılmasını haklı olarak bekliyoruz" diye konuştu.

Gazi Vahap Dümen ise Lütfü Türkkan'ın açıklamalarına ilişkin, "Biz üç gündür bu olayı duyduğumuz dakikadan itibaren gerçekten gecemiz gündüzümüz sıkıntı içerisine girdi. Bir milletvekilinin böyle bir cümle kullanması, gaziye şehit ailelerine böyle bir hakarette bulunması kabul edilebilir bir cümle değil. Biz kesinlikle bu milletvekilinin, milletvekilliğinden düşürülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hakkari Dağlıca'da gazi olan bir vatandaş ise "Bizim kırmızı çizgimiz olan şehitlik ve gazilik mertebesinde bu tür kendini bilmez hadsiz insanlar türedikçe ne yazık ki biz bu şekilde karşılarında olmak durumundayız. Hiç olmamamız gereken bir durum bu" açıklamasında bulundu.

Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki: Bebek katillerinin yanında olmuştur
Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki: Bebek katillerinin yanında olmuştur
Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki: Bebek katillerinin yanında olmuştur
Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki: Bebek katillerinin yanında olmuştur
Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki: Bebek katillerinin yanında olmuştur
Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki: Bebek katillerinin yanında olmuştur

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Terör, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki: 'Bebek katillerinin yanında olmuştur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki: "Bebek katillerinin yanında olmuştur" - Son Dakika
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