Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı\'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı

CHP'de genel başkanın seçildiği kurultayın ilk gününde Özgür Özel'in konuşmasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Özel, o görüntülere ilişkin "Selvi Kılıçdaroğlu kurultayda 'Özgür niye çok bağırdın?' gibi bir şey demiyor. Bana, 39 milletvekili olayıyla ilgili 'Sen de oradaydın' dedi. O sırada Kemal Bey söz istemişti, 'Anlatacağım efendim' deyip yerime geçtim." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

"SELVİ KILIÇDAROĞLU BENİ AZARLAMADI"

Selvi Kılıçdaroğlu'nun CHP Kurultayı'ında kendisine tepki göstermediğini ifade eden Özel, "Selvi Kılıçdaroğlu kurultayda 'Özgür niye çok bağırdın?' gibi bir şey demiyor. Bana, 'Özgür sen de oradaydın' dedi. 39 milletvekili olayıyla ilgili 'Sen de oradaydın' dedi. O sırada Kemal Bey söz istemişti, 'Anlatacağım efendim' deyip yerime geçtim." ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasının devamında "Selvi Hanım'ın elini tutup 'Orada ben yoktum' dedim. Komisyonda Engin Özkoç'un olduğunu söyledim, 39 milletvekili verildiğini sabah öğrendiğimi söyledim." dedi.