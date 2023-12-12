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Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı - Son Dakika
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Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı

CHP lideri Özgür Özel, CHP Kurultayı'ndaki hitabı sonrası kendisiyle konuşan ve ''Bağırmanız hoş değil'' dediği öne sürülen Selvi Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemiğe ilişkin katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Özel, ''Selvi Kılıçdaroğlu kurultayda 'Özgür niye çok bağırdın?' gibi bir şey demiyor. 39 milletvekili olayıyla ilgili 'Sen de oradaydın' diyor. O sırada Kemal Bey söz istemişti, 'Anlatacağım efendim' deyip yerime geçtim.'' dedi.

12.12.2023 - 21:50,  Güncelleme: 22:13
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CHP'de genel başkanın seçildiği kurultayın ilk gününde Özgür Özel'in konuşmasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Özel, o görüntülere ilişkin "Selvi Kılıçdaroğlu kurultayda 'Özgür niye çok bağırdın?' gibi bir şey demiyor. Bana, 39 milletvekili olayıyla ilgili 'Sen de oradaydın' dedi. O sırada Kemal Bey söz istemişti, 'Anlatacağım efendim' deyip yerime geçtim." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda Özgür Özel'e ne dedi? CHP lideri yaşananları anlattı

"SELVİ KILIÇDAROĞLU BENİ AZARLAMADI"

Selvi Kılıçdaroğlu'nun CHP Kurultayı'ında kendisine tepki göstermediğini ifade eden Özel, "Selvi Kılıçdaroğlu kurultayda 'Özgür niye çok bağırdın?' gibi bir şey demiyor. Bana, 'Özgür sen de oradaydın' dedi. 39 milletvekili olayıyla ilgili 'Sen de oradaydın' dedi. O sırada Kemal Bey söz istemişti, 'Anlatacağım efendim' deyip yerime geçtim." ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasının devamında "Selvi Hanım'ın elini tutup 'Orada ben yoktum' dedim. Komisyonda Engin Özkoç'un olduğunu söyledim, 39 milletvekili verildiğini sabah öğrendiğimi söyledim." dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda Özgür Özel'e ne dedi? CHP lideri yaşananları anlattı

NE OLMUŞTU?

Genel başkanın seçildiği CHP Kurultayı'nın ilk gününde Özgür Özel'in konuşmasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Özgür Özel, adaylık konuşması yaptıktan sonra yerine oturmadan önce Selvi Kılıçdaroğlu ile tokalaşmış, Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise Özel'e "Bağırmanız hoş değil" diyerek tepki gösterdiği öne sürülmüştü.

"39 MİLLETVEKİLİ" MESELESİ

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, CHP listelerinden seçime giren 6 partinin 88 adayından, 39'u Meclis'e girmişti. CHP listesinden giren Millet İttifakı partileri ise İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'ydi.

Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı\'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
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Son Dakika Politika Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı - Son Dakika
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