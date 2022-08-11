Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık (2)

'ŞİMDİ SIRA 2053 VİZYONUMUZDA'

Eğitimden sağlığa, güvenlikten sanayiye kadar her alanda kalkınmanın alt yapısını önemli ölçüde tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sıra asıl hedeflerimizde. 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte. Bundan 11 yıl önce milletimizle, 2023 hedeflerimizi paylaştığımızda birileri dudak bükmüştü. Bugün de 2053 vizyonu dedikçe, bu vizyonun somut hedeflerini oluşturmaya ve açıklamaya başladıkça, yine benzer tavırlarla karşılaşıyoruz. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı sanki başına inmiş balyoz gibi görerek değersizleştirmeye, kötülemeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Dünyada kendi ülkesinin ve milletinin felaketinden medet umacak hatta bunu açıkça dileyecek kadar sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır, bilmiyorum. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'ne başlarken, 'Bu olur mu' diye bizimle dalga geçtiler. Bunlara göre olmaz. Çünkü iki kulenin arasındaki açıklık mesafesi, dünyada eşi benzeri olmayan bir 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü yapıyorsunuz. Bunların aklı bunu almaz, havsalası bunları almaz. Oralarda yeri geldi, günlerce bekledik. Ama şimdi 6 dakikada karşıdan karşıya geçiyorsun. Aynı şeyi Osmangazi'de yaptık. Aynı şeyi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaptık. Aynı şeyi Şanlıurfa- Adıyaman Nissibi Köprüsü'nde yaptık. Bunlar kalkacak da Şanlıurfa ile Adıyaman'ı Nissibi Köprüsü'yle buluşturacak? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Niye? Çünkü bunlar, medeniyet denildiği zaman sadece İstanbul, İzmir, Ankara'yı anlıyor. Ama 'Ne dedik'; yola çıktığımızda batıda ne varsa, doğuda, güneydoğuda da o olacak. Eğitimden sağlığa hepsinde olacak" dedi.

'76 ÜNİVERSİTEDEN 208 ÜNİVERSİTEYE ÇIKTIK'Üniversiteleri 81 vilayetin 81'ine de taşıdıkların kaydeden Erdoğan, "Ne dediler? 'Ya bu kadar üniversiteye ne gerek var?' 76 üniversiteden 208 üniversiteye çıktık, 81 vilayetin tamamında çıktık. Bizim derdimiz, Hakkari 'deki yavrumuzu İstanbul'a, Ankara'ya değil; bütün profesörlerimizi, doçentlerimizi oralara taşımak. Tatlıses, Şanlıurfa ile ilgili bir gün 'Oxford vardı da biz mi gitmedik?' dedi. Şimdi biz de hepsini Hakkari'ye, Şırnak 'a kadar taşıdık. Hepsinde var. Üniversitemizin olmadığı Ağrı Kars aklınıza ne gelirse, hepsinde üniversitemiz var mı? Var. Bütün hocalarımızla beraber buralarda var mıyız? Varız. Bu bir şeyi gösteriyor. Medeni olmak budur, modernleşme budur, çağı yakalamak budur, çağdaş mücadele budur" diye konuştu.Erdoğan, Ankara'da ikinci bir şehir hastanesinin de yakında hizmete açılacağını duyurarak, "Ankara'da malum birinci şehir hastanesini açtık. Hizmete devam ediyor. İkincisini de 1-2 ay içerisinde açıyoruz. ve bununla birlikte Ankara iki tane dev şehir hastanesine sahip oluyor. Arkadan Kocaeli geliyor, arkadan İzmir geliyor. Bunları 2-3 ay içerisinde yapıyoruz. Yaparız, laf değil; iş üretiriz" ifadelerini kullandı.'BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA YÜZDE 30- 35 İNDİRİM YAPACAĞIZ'Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan ürünlerde de indirime gidileceğini işaret ederek, "Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar; Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Koyun kuzu etinde yüzde 25 indirimi başlatmıştık. ve bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi ile konuştum. Bakanım da zaten gerekenleri konuştu. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız. ve bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Tarım Kredi Kooperatifi'nin 1300 tane marketi var. Bunun yanında diğer özel sektörün de sayıları çok fazla. Onlar ne yapar bilmem ama Tarım Kredi olarak bu indirimi yapacağız. Sadece ette mi? Hayır. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de; şeker, buğday, un aklınıza ne gelirse bütün bunlarda da özellikle 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu; sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen sadece başa baş noktasında, benim vatandaşımı koruyacaksın. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak" dedi.'YUNANİSTAN, SONDAJ GEMİMİZDEN ÇOK RAHATSIZ OLMUŞ'

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin dün Mersin'den uğurlandığını hatırlatan Erdoğan, "Yunanistan bundan çok rahatsız olmuş. 'Bu Erdoğan ne yapıyor' demiş. Erdoğan bir şey yapmıyor, görevini yapıyor. Bu gemi dünyada ilk. Öyle bir sondaj gemisi. Yıllarca, paramızla sondaj yaptıracak gemi kiralayamazdık. Ama şimdi bizim 4 tane sondaj gemimiz var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Şimdi güçlüyüz. Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Şunu da unutmayacağız; bize durmak yakışmaz, durmak yok yola devam. Durmadık, yan gelip yatmadık. Bay Kemal gibi musluk açma töreni yapmadık. Bu işleri yaptık. Bir de Kağıthane'de temel atmama töreni yapıyorlar. Ne günlere kaldık" diye konuştu.