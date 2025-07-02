Sivas'ta 2 Temmuz Anması - Son Dakika
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Politika

Sivas'ta 2 Temmuz Anması

Sivas\'ta 2 Temmuz Anması
02.07.2025 11:37
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Sivas'ta 1993'te hayatını kaybeden 37 kişi anıldı. Güler, Alevi-Sünni ayrımının olmadığını vurguladı.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 37 kişi, düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bizim Alevi-Sünni diye bir ayrımımız yok" diyerek, bir daha Türkiye'de 2 Temmuz'da olduğu gibi bir operasyona izin verilmeyeceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, 32 yıl önce yaşanan olaylarda 37 kişinin hayatını kaybettiği ve günümüzde Bilim Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli'nde düzenlenen anma programında konuştu. Güler, konuşmasında bir daha Türkiye'de benzer operasyonlara izin vermeyeceklerini ifade ederek, "Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kasteden eylemlerin de yine kışkırtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda açıkça söylediği çok net ifadeler var. Çünkü biz biliyoruz ki Anadolu bize emanet edilen, bu coğrafya ki merkezinde bulunan, şehrimiz, kadim şehrimiz, sultan şehrimiz Selçuklu'ya başkentlik yapan bu şehrimizde o tarihte de birilerinin farklı hesapları vardı vatandaşlarımızı, aziz milletimizi birbirine düşürecek. O günün şartlarında buna Alevi-Sünni dediler. Türk-Kürt dediler, sağcı-solcu dediler. Bugün de laik-anti laik veya karşıtlık üzerine yine bazı provokasyonlara girişilen eylemleri görüyoruz. Bunu açıkça burada söylemek isterim. Bizler bu topraklar üzerinde asla bir daha böyle bir operasyon yapılmasına, aziz milletimizin her bir ferdinin birliğinin, beraberliğinin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biliyoruz, görüyoruz ve takip ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir ve beraber olarak tüm Sivaslı hemşehrilerimizle nasıl o günkü oynanan oyunları bugüne kadar boşa çıkarttıysak, beraberliğimizi devam ettirdiysek bundan sonra da devam ettireceğiz" dedi.

"Oynanan oyunları görmeliyiz"

Konuşmasında 'terörsüz Türkiye' sürecine değinen Güler, ülkede her ferdin oynanan oyunları görmesi gerektiği ifade ederek, "Bakın son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz bir aynı zamanda duruş var. O da nedir? Terörsüz Türkiye. Yani bu topraklarda huzurun, birliğin, beraberliğin devamı için, kurulması için ve şiddetin ve silahın asla bu topraklarda bir daha adının konuşulmaması için bir çalışma yürütülüyor. Büyük fedakarlıklarla kazandığımız bu değerleri mutlaka korumamız lazım. İnşallah koruyacağız. 86 milyon aziz milletimizin her bir ferdinin zarar görmemesi, birliğini, beraberliğini muhafaza etmesi, kardeşçe bu topraklarda, huzur içerisinde yaşaması için biz her türlü çalışmayı, her türlü gayreti, çabayı sarf edeceğiz. Bunu da buradan açıkça söylemek isterim. Ama uyanık olacağız. Aziz milletimizin her bir ferdi bu konularda çok duyarlı olmalı, oynanan oyunları görmeli" dedi.

"Bizim Alevi-Sünni diye bir ayrımımız yok"

Ülkede Alevi-Sünni diye bir ayrım olmadığını vurgulayan Güler, "Görüyorsunuz kuzeyimizde bir Rusya- Ukrayna savaşı yıllardır devam ediyor. On binlerce insan ölmüş, milyonlarca insan topraklarını terk etmiş. Yine güneyimizde büyük riskler var. Daha yakın zamanda katil İsrail'in İran'a saldırıları var. Durduk yere bir anda, oldubittiyle, bir gece vakti. Bir bağımsız egemen bir devlete saldırabiliyor. Uluslararası hukuk ayaklar altına alınabiliyor. Birleşmiş Milletler kararları yok sayılabiliyor. Dolayısıyla bölgemizin bu kadar büyük riskler taşıdığı, dünyanın farklı riskli alanlara yöneldiği bu dönemlerde biz ülke olarak birliğimizi, beraberliğimizi korumalıyız. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi noktasında omuz omuza bir ve beraber olmalıyız. Bizler kardeşiz. Bizim Alevi-Sünni diye bir ayrımımız yok. Bizler komşu olarak bu mahallelerde, bu şehirde büyüdük. Değerli kardeşimle biz her zaman kardeşten çok daha öte bir hukuk içerisinde yaşadık. ve bundan sonra da yaşamaya inşallah devam edeceğiz" şeklide konuştu.

"Bu topraklarda operasyona müsaade etmeyeceğiz"

Güler, bu topraklarda operasyonlara müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Burada o günün o acı olayıyla beraber vefat eden 33 vatandaşımıza ben tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yine 5 Temmuz 1993'de Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Başbağlar köyümüzde de yine bir acı olay yaşamıştık. Ben orada da vefat eden kardeşlerimizle, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Buradan açıkça söylemek isterim ki biz bu topraklarda bir ve kardeş olarak her zaman, her daim omuz omuza yaşayacağımıza, birbirimize güveneceğimize ve asla dışarıdan birilerinin operasyon yapmasına da müsaade etmeyeceğimizi de buradan tekraren ifade etmek isterim. Tekrar vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim, mekanları cennet olsun inşallah." - SİVAS

Kaynak: İHA

Abdullah Güler, Politika, AK Parti, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Politika Sivas'ta 2 Temmuz Anması - Son Dakika

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