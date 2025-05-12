Siyasetçi-yazar Zeynep Alkış: PKK\'nın silah bırakmasını bir evrim olarak görüyorum

5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini toplayan terör örgütü PKK'dan beklenen açıklama geldi. Kongrenin sonuç bildirgesini yayımlayan PKK, kendini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. Açıklamada, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısı yapıldı.
Siyasetçi ve yazar Zeynep Alkış canlı yayınında, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur ve Melis Yaşar'ın terör örgütü PKK'nın aldığı karara ilişkin sorularını yanıtladı.
Alkış, şu ifadeleri kullandı: "Kendilerine resmi olarak feshettiler ama bu bir teslimiyet mi ya da yeni bir dönüşüm mü? Ben bunu bir evrim olarak görüyorum. Değişim veya bir teslimiyetten ziyade bir evrim olarak görüyorum. Evrimden maksat da şu çünkü kendilerinin ortaya koyduğu bundan yaklaşık 50 yıl önceki fikirlerinin iflas ettiğini zaten Öcalan'da yaptığı o mektup açıklamasında bunu ifade etmişti. 'Bizim o günkü ortaya koyduğumuz doktirinler sosyalizm veya komünizm üzerine inşa ettiğimiz anlayış dünya üzerinde iflas etmiştir.'
Sonra, son 23 yıldır AK Parti hükümetinin de ortaya koyduğu insan hakları noktasında, daha doğrusu Kürt meselesi veya Kürt kimliğinin tanınması noktasında attığı adımlar da bu iyileştirici sürecin en önemli mihenk taşlarıdır.
47 yıl sonra alınan bu tarihi karar, PKK'nın resmen silah bıraktığını duyurması, Türkiye tarihi için, aslında Cumhuriyet tarihi boyunca, şu son 100 yıl içerisindeki belki en önemli devlet aklı ve iradesiyle şekillenen en önemli başarılardan biri. Burada tabii halkın ortaya koyduğu irade, devletin aklıyla ve sürecin içerisindeki başka mimarların da desteği ile biz bugün barışı konuşuyoruz.
Bölgede yaşayan bir insan olarak gerçekten, hani Diyarbakır'ın sokaklarında zılgıtlar ve halaylar belki çekilmiyor ama insanlar herkes evinde bugün bir bayram sabahı gibi birbirini arayıp bu müjdeyi veriyor. Yani silahlar bırakıldı. Müjde olarak görülüyor. Yani hani deyim yerindeyse gerçekten bir de birbirini arıyorlar. Okudun mu? Duydun mu? İşte PKK silahı bıraktığını resmen ilan etti. Gerçi biz 2-3 gündür bunu takip ediyoruz. Biliyorsunuz 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongreleri toplandı.
Bu arada PKK ile ilgili tabii eksik bildiğimiz bir nokta var. PKK sadece PKK'dan teşekkül eden bir örgüt değil. Kendi içerisinde çok farklı bileşenleri ve fraksiyonları da mevcut. Daha doğrusu örgütün farklı yapılanmaları da mevcut. Kongre de PKK'nın üstündeki mekanizmasıdır. Onların verdiği, tamamının artık verdiği bir karar ortaya konulmuştur. Bu sebeple de PKK tamamıyla kendini lağvetmiş ve bitirmiştir. Yani tarihin artık bu arka sayfalarında 47 yıllık geçmişiyle beraber gömülmüş diyebiliriz."
Son Dakika › Politika › Siyasetçi-yazar Zeynep Alkış: PKK'nın silah bırakmasını bir evrim olarak görüyorum - Son Dakika
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