Siyasetçi-yazar Zeynep Alkış: PKK'nın silah bırakmasını bir evrim olarak görüyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Siyasetçi-yazar Zeynep Alkış: PKK'nın silah bırakmasını bir evrim olarak görüyorum

Siyasetçi-yazar Zeynep Alkış: PKK\'nın silah bırakmasını bir evrim olarak görüyorum

Siyasetçi ve yazar Zeynep Alkış, canlı yayınında Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. PKK'nın kendini feshetmesini ve silah bırakmasını yorumlayan Alkış, "Ben bunu değişim veya bir teslimiyetten ziyade bir evrim olarak görüyorum" dedi.

12.05.2025 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini toplayan terör örgütü PKK'dan beklenen açıklama geldi. Kongrenin sonuç bildirgesini yayımlayan PKK, kendini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. Açıklamada, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısı yapıldı.

ZEYNEP ALKIŞ, CANLI YAYININDA SORULARI YANITLADI

Siyasetçi ve yazar Zeynep Alkış canlı yayınında, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur ve Melis Yaşar'ın terör örgütü PKK'nın aldığı karara ilişkin sorularını yanıtladı.

"BEN BUNU BİR EVRİM OLARAK GÖRÜYORUM"

Alkış, şu ifadeleri kullandı: "Kendilerine resmi olarak feshettiler ama bu bir teslimiyet mi ya da yeni bir dönüşüm mü? Ben bunu bir evrim olarak görüyorum. Değişim veya bir teslimiyetten ziyade bir evrim olarak görüyorum. Evrimden maksat da şu çünkü kendilerinin ortaya koyduğu bundan yaklaşık 50 yıl önceki fikirlerinin iflas ettiğini zaten Öcalan'da yaptığı o mektup açıklamasında bunu ifade etmişti. 'Bizim o günkü ortaya koyduğumuz doktirinler sosyalizm veya komünizm üzerine inşa ettiğimiz anlayış dünya üzerinde iflas etmiştir.'

"AK PARTİ HÜKÜMETİNİN ATTIĞI ADIMLAR İYİLEŞTİRİCİ SÜRECİN EN ÖNEMLİ MİHENK TAŞLARIDIR"

Sonra, son 23 yıldır AK Parti hükümetinin de ortaya koyduğu insan hakları noktasında, daha doğrusu Kürt meselesi veya Kürt kimliğinin tanınması noktasında attığı adımlar da bu iyileştirici sürecin en önemli mihenk taşlarıdır.

"CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA ŞEKİLLENEN EN ÖNEMLİ BAŞARILARDAN BİRİ"

47 yıl sonra alınan bu tarihi karar, PKK'nın resmen silah bıraktığını duyurması, Türkiye tarihi için, aslında Cumhuriyet tarihi boyunca, şu son 100 yıl içerisindeki belki en önemli devlet aklı ve iradesiyle şekillenen en önemli başarılardan biri. Burada tabii halkın ortaya koyduğu irade, devletin aklıyla ve sürecin içerisindeki başka mimarların da desteği ile biz bugün barışı konuşuyoruz.

"HERKES BİR BAYRAM SABAHI GİBİ BİRBİRİNİ ARAYIP BU MÜJDEYİ VERİYOR"

Bölgede yaşayan bir insan olarak gerçekten, hani Diyarbakır'ın sokaklarında zılgıtlar ve halaylar belki çekilmiyor ama insanlar herkes evinde bugün bir bayram sabahı gibi birbirini arayıp bu müjdeyi veriyor. Yani silahlar bırakıldı. Müjde olarak görülüyor. Yani hani deyim yerindeyse gerçekten bir de birbirini arıyorlar. Okudun mu? Duydun mu? İşte PKK silahı bıraktığını resmen ilan etti. Gerçi biz 2-3 gündür bunu takip ediyoruz. Biliyorsunuz 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongreleri toplandı.

"PKK TARİHİN ARKA SAYFALARINA GÖMÜLMÜŞTÜR DİYEBİLİRİZ"

Bu arada PKK ile ilgili tabii eksik bildiğimiz bir nokta var. PKK sadece PKK'dan teşekkül eden bir örgüt değil. Kendi içerisinde çok farklı bileşenleri ve fraksiyonları da mevcut. Daha doğrusu örgütün farklı yapılanmaları da mevcut. Kongre de PKK'nın üstündeki mekanizmasıdır. Onların verdiği, tamamının artık verdiği bir karar ortaya konulmuştur. Bu sebeple de PKK tamamıyla kendini lağvetmiş ve bitirmiştir. Yani tarihin artık bu arka sayfalarında 47 yıllık geçmişiyle beraber gömülmüş diyebiliriz."

Bedia Teymur, Zeynep Alkış, Zeynep Alkış, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Gündem, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Siyasetçi-yazar Zeynep Alkış: PKK'nın silah bırakmasını bir evrim olarak görüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sk 06:
    pkk kalmadı ypg sdg oldu trıvırı İşler bunlar milleti kandırmayın 10 3 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    Evrim e.inanirmisin desem yok der 5 6 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu ev hanımı kim ya, sen git kek yap .Hanım Hanım. 0 1 Yanıtla
  • 6490203:
    bende devrim olarak görüyorum bunu da yazın 0 1 Yanıtla
  • 615328:
    pkk ne kadar güvenebiliriz kiii 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 22:46:50. #7.11#
SON DAKİKA: Siyasetçi-yazar Zeynep Alkış: PKK'nın silah bırakmasını bir evrim olarak görüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.