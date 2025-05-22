Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar! Savcı Sayan'ın işaret ettiği AK Partili isim kim? - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar! Savcı Sayan'ın işaret ettiği AK Partili isim kim?

Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar! Savcı Sayan\'ın işaret ettiği AK Partili isim kim?
22.05.2025 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan son yaptığı paylaşımıyla büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığını kullanarak iş yapan bir siyasetçi ve iş insanı olduğundan bahseden Sayan, bu kişinin AK Parti'yi "Babasının malı gibi görüp" yönetmeye kalktığını iddia etti.

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı dikkat çeken paylaşımla siyasi kulisleri hareketlendirdi. İsmini vermediği bir siyasetçiyi ve iş insanını hedef alan Sayan'ın ifadeleri, özellikle iktidar cephesinde büyük yankı uyandırdı.

BOMBA İDDİALAR

Sayan, bu kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan yakınlığını kullanarak birçok işini çözdüğünü öne sürerken, iddialarını daha da ileri taşıdı. Paylaşımında, hedef aldığı kişinin hem PKK hem de FETÖ ile bağlantılı olduğunu ima eden Sayan, CHP'yi şekillendirmeye çalıştığını ve AK Parti'yi "babasının malı gibi" yönetmeye kalkıştığını savundu.

"DEVLETİN ARAZİLERİNE DOYMADI"

Savcı Sayan, aynı şahsın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlık besleyen bazı siyasetçiler ve iş insanlarıyla iş birliği yaptığını, medya organlarının ve büyük şirketlerin el değiştirme süreçlerinde aktif rol oynadığını iddia etti. Devlet arazilerine "doymadığını" ve yurtiçinde olduğu kadar yurtdışındaki kazançlı projelerde de yer aldığını belirtti.

"SEN NASIL BİR KARAKTERSİN"

Sayan, ismini açıklamadığı bu kişinin büyük şirketlere "tek kuruş harcamadan" ortak olduğunu vurgulayarak, kamuoyuna şu sözlerle seslendi: "Sen nasıl bir karaktersin? Nasıl bu kadar başarıyorsun? Bence senin kişiliğin akademik çalışmalara konu olmalı. '100 numaralı siyasetçi ve iş adamı' lakabı sana cuk oturur. Bu millet senin gibilerden çok çekti, maalesef çekmeye de devam edecek. Allah seni bildiği gibi yapsın."

İŞARET ETTİĞİ İSİM KİM?

Sayan'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu. İddiaların odağındaki kişinin kim olduğu konusunda çeşitli spekülasyonlar yapılırken, Sayan'ın açıklamalarının ardından herhangi bir isim vermemesi, kamuoyundaki merakı daha da artırdı.

İşte Savcı Sayan'ın o paylaşımı;

Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar! Savcı Sayan'ın işaret ettiği AK Partili isim kim?
Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar! Savcı Sayan'ın işaret ettiği AK Partili isim kim?

Savcı Sayan, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar! Savcı Sayan'ın işaret ettiği AK Partili isim kim? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Yunus Durak:
    Cem Karaca' nın güzel bir şarkısı vardı, Yiyin beyler yiyin, aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyin, devlet nasıl olsa... dinlemenizi tavsiye ederim. 97 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    560 MİLYAR EKREM TOKATLADI HEMDE TOKATLATTI ETRAFINDAKİ TUVALETCİ BİLE ZENGİN OLDU NE SOYMUŞ İBB Yİ HELAL OLSUN. 23 74 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    akp yorumcuları piste görelim 71 10 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Binali Yıldırım ı tarif ediyor, malum oğlu nun yemediği nane yok 63 7 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    hepiniz aynısınız 52 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Rizeliye imkansız yoktur“ dedi, dağa ’Lazkopter’ indirdi "Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Fransa’yı sel felaketi vurdu Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti Fransa'yı sel felaketi vurdu! Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti
Messi ile rakip olabilir Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Luis Nani’den Jose Mourinho yorumu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu
Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig’den topçu aldı Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı
Minguzzi cinayetinde verilen ’bıçak’ kararı için başsavcılıktan açıklama Minguzzi cinayetinde verilen 'bıçak' kararı için başsavcılıktan açıklama
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı Herkes aynı soruyu soruyor Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
ABD için Suriye iddiası Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak

12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
11:18
MB Başkanı Karahan’a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
10:56
Merkez’in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
19:34
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
19:29
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı 3 kişi üyeliğe seçildi
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı! 3 kişi üyeliğe seçildi
19:20
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da
19:18
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı
Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
19:00
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
18:56
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
18:34
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 14:09:15. #7.12#
SON DAKİKA: Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar! Savcı Sayan'ın işaret ettiği AK Partili isim kim? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.