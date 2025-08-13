Siyasi Değerlendirmeler: Gergerlioğlu ve Saki

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile İstanbul Milletvekili Özgül Saki gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'un ev sahipliğinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında "barış için yol haritası" olarak tanımlanan ortak deklarasyonun imzalandığını anımsattı.

Azerbaycan'ın anlaşmayı "dost ve kardeş" ülke olarak gördüğü Türkiye yerine ABD ile sağlamasının "şaşırtıcı" olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, Türkiye'nin by-pass edildiğini, ABD'nin bölgedeki etkinliğinin arttığını savundu.

Gergerlioğlu, Zengezur Koridoru'nun işletilmesi sürecinde ABD'nin etkin olacağını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Bütün bunlar bölgede ağır bir Amerikan egemenliği olacağını gösteriyor. Bu doğru bir durum değil Türkiye açısından. Türkiye belli ki inisiyatif alamadı veya aldığı inisiyatifler Azerbaycan tarafından karşılıksız bırakıldı. ABD, İsrail tercih edildi. ABD'nin bölgede etkinliği artarken İsrail'in de etkinliği artıyor. İsrail'e 'Dostum' diyen bir lider İlham Aliyev. Çok üzücü. Azerbaycan dost ve kardeş bir ülke. Yakın ve tarihi bağlarımız var. Ancak Azerbaycan Devleti'nin bu yaklaşımlarını tasvip etmiyorum."

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki de Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Geri Gönderme Merkezleri'nde intihara sürüklenme oranının arttığını iddia etti.

"Yargı kararı olmaksızın insanları hapseden bir mekanizma olan Geri Gönderme Merkezleri'nin kapatılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullanan Saki, hak ihlallerini önlemek amacıyla yeni tedbirlerin hayata geçirilmesini istedi.

Geri Gönderme Merkezleri'nde baroların, insan hakları kurumlarının, ilgili demokratik kitle örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının düzenli ve bağımsız denetim yapması gerektiğini ifade eden Saki, şunları kaydetti:

"Milletvekilleri için önceden başvuru yapılmaksızın ziyaret hakkı tanınmalıdır. Ayrıca her türlü şüpheli ölüm, intihar ve kötü muamele iddiası hızlı, etkili ve tarafsız biçimde soruşturulmalıdır. Geri Gönderme Merkezleri kapatılsın. Şu an var olan geri gönderme merkezlerindeki tüm insanlık dışı uygulamalar derhal son bulsun, insan onuruna yakışır bir biçimde oralar düzenlensin."