Siyasi Partiler Bayramda Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siyasi Partiler Bayramda Bir Araya Geldi

21.03.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı dolayısıyla DEM Parti'yi çeşitli siyasi partiler ziyaret etti, barış vurgusu yapıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEM Parti Genel Merkezi'ni sırasıyla MHP, Gelecek Partisi, CHP, DYP, Yeniden Refah Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi ve DEVA Partisi heyetleri ziyaret etti.

Konuk heyetleri, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Mersin Milletvekili Ali Bozan ve Parti Meclisi üyesi Zeyno Bayramoğlu ağırladı.

DEM Parti'yi ziyaret eden MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı.

Karşılıklı bayram tebriklerinin iletilmesinin ardından Türkdoğan, barış ve demokratik toplum sürecinin daha somut ve yasal düzenlemelerle ilerlemesini temenni ettiklerini söyledi.

Türkdoğan, "Bizim için önemli olan bölgemizde ateşin bir an önce sönmesi, ülkemizdeki barış ortamının kalıcı hale gelmesi ve bunun içinde kapsamlı yasal düzenlemelerin gerçekleşmesidir. Biz parti olarak hazırız. Umuyoruz ki MHP ile birlikte önümüzdeki bayram gelmeden somut adımların atılması noktasında ön ayak oluruz." dedi.

"Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzun daha da pekişmesine önem veriyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz da Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ilk günden bu yana "Terörsüz Türkiye" ile ilgili önemli mesajlar verdiğini anımsattı.

Mesajlarda birlik ve beraberliğin her zaman vurgulandığını aktaran Durmaz, "Birlik ve beraberliğimize, kardeşlik hukukumuzun daha da pekişmesine son derece önem veriyoruz. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi geçmişten günümüze en tutarlı partidir." diye konuştu.

Ülkedeki terör sorununa rağmen Türk ve Kürt evliliklerinin sürdüğünü ifade eden Durmaz, "Hasımlığı değil, hısımlığı tercih etmişiz. Nerede bakarsanız 8-10 milyon civarında bir evlilik söz konusu. Burada yeni bir nesil meydana geldi. İkişer çocuktan 20 milyon, anne ve babayı da koy 40 milyon, eşittir Türkiye. Yani işlenemez suç, fiili imkansızlık hali zaten başka bir değerlendirme yapmamızı imkansız hale getiriyor. Biz biriz, beraberiz, bir aileyiz. Bu kardeşlik hukukunu daha da pekiştirmemiz gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi bu anlayışla meselelere yaklaşıyor. Sayın Genel Başkanımız tarafından başlatılan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da devlet politikası haline getirdiği Terörsüz Türkiye sürecinin kardeşliğimizi daha pekiştirmesini umuyoruz." açıklamasını yaptı.

Durmaz, bayramdan sonra Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporlarına da yansıyan bazı konularla ilgili düzenlemelerin olacağını dile getirdi.

"Türkiye'nin bütün problemlerini demokrasiyi içselleştirerek çözmeye ihtiyacı var"

CHP heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, Parti Meclisi üyesi Canan Taşer, Kadın kolları MYK üyesi Ceyda Kaya ve Gençlik Kolları MYK üyesi Irmak Bal bulundu.

Ziyaretteki konuşmasında Ramazan Bayramı ve nevruzu tebrik eden Türkdoğan, bölgede bir savaş olduğunu, barış ve demokratik toplum sürecinin Türkiye'yi bu savaştan uzak tuttuğunu ifade etti.

CHP ile Meclis'te uyumlu bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Türkdoğan, "Bu sürecin hem barışımızı koruyacağımız hem arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşacağı bir süreç olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özcan ise "Terörsüz ve demokratik Türkiye" sürecinde DEM Parti'nin katkısını önemli bulduğunu söyleyerek, "Komisyonun oluşması gerektiği konusunda ilk görüşü ortaya atan partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün gelinen noktada 'memnun musunuz?' derseniz, bir sıfırdan büyük olduğu için memnunum. Ama layık olduğumuz şey bu mu, hayır çok daha fazlasıdır. Türkiye'nin bütün problemlerini demokrasiyi içselleştirerek çözmeye ihtiyacı var. İnşallah bunu başardığımız bir dönemin içerisinde oluruz." dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet, DEM Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Ziyarette açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Türkdoğan, bölgede bir emperyalist müdahale olduğunu, her zaman bu müdahaleye karşı olduklarını dile getirdi.

Bölgedeki sorunlara yabancıların müdahale etmemesi için sorunları demokratik temelde, bir arada müzakere ederek çözmek istediklerini açıklayan Türkdoğan, "Meclis komisyonumuz raporunu sundu. Raporun altıncı bölümünde bir özel yasa tarif edildi. Biz buna bir barış, toplumsal bütünleşme yasası ismini veriyoruz. Umarız bunun ete kemiğe bürünmüş halini kısa sürede görürüz. Şiddeti tamamen toplumun hafızasından çıkarmak istiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki bayrama kadar somut gelişmeleri görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye sürecinin ne kadar doğru bir zamanda olduğunu görüyoruz"

AK Parti'li Kurt ise Türkiye'nin de içinde olduğu bölgede bir ateş çemberinin olduğunu, barış, huzur, birlik ve beraberlikten yana olduklarını söyledi.

Türkiye'yi, 86 milyonu bu ateş çemberinden çıkarmak istediklerini vurgulayan Kurt, "Savaş ortamında bütün toplumlara, ülkelere barış getirilebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun bir diplomasi yürütüyor. Savaş hiçbirimizin arzu etmediği, dünyanın tamamını etkileyen bir sürece yöneldi. Ümit ediyoruz ki yeniden bu topraklarda nevruzla birlikte bir barış hakim olur. Doğumuzda, batımızda, kuzeyimizde, güneyimizde hiçbir ülke savaş içerisinde olmaz. Ülkemizde de Terörsüz Türkiye sürecinin ne kadar doğru bir zamanda olduğunu görüyoruz. DEM Parti'ye de bu anlamda yoğun katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, DEM Parti'yi, Gelecek Partisi, Doğru Yol Partisi (DYP), Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Anavatan Partisi ve DEVA Partisi heyetleri de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 17:40:43. #7.12#
SON DAKİKA: Siyasi Partiler Bayramda Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.