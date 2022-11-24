AK Parti, Pençe Kılıç Harekatı'na karşı çıkan ABD'ye tepki gösterdi: Terör örgütleri müttefikiniz Türkiye'ye saldırırken neden seyrediyorsunuz?

AK Parti genel merkezinde saat 16.00'da başlayan MKYK toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde düzenlenen toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, ABD'nin PKK-PYD terör örgütlerine verdiği destekleri sert bir dille eleştirdi.

Ömer Çelik'in açıklamalarının detayları şöyle:

"Beyaz Saray'ın açıklaması daha doğru bir açıklama. Pentagon açıklamasında şöyle bir durum var bizim operasyonlarımızın kendilerini tehlikeye attıklarını söylüyor. Operasyonlar terör örgütlerinin sözde karargahlarına yönelik nokta operasyonlardır. İkincisi siz bu terör örgütlerine bu kadar yakın yerde ne yapıyorsunuz? Üstelik bu terör örgütleri sizin müttefikiniz olan Türkiye'ye saldırırken bunu neden seyrediyorsunuz? Eğer bu kadar yakınsanız bu terör örgütlerine bir NATO müttefiki olarak en önce sizin orada bertaraf etmeniz lazım. Aslında kendi çelişkilerini ifade ediyorlar. Türkiye'nin terörle mücadelesi, dünyanın en meşru mücadelesidir."

İSTİKLAL CADDESİ SALDIRISI

" İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrasında güvenlik güçlerimizin hızlı çalışması sonucu failin açığa çıkarıldığını gördük. Bu Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Onlarda eylemi gerçekleşmeden güvenlik güçlerimiz engelliyorlar. Bazen bu terör eylemleri engellenemiyor. Pek çok arkadaşımız İstiklal Caddesi'ne gitti ve esnafımızla beraber oldu. En büyük teşekkürümüz İstiklal Caddesi esnafınadır. Caddenin her bir sakini istiklal kavramını göğe çıkaracak bir duruş sergiledi."

TERÖR OPERASYONLARI

" TSK'nın yaptığı operasyonlar orantılı olmadığı şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Herhangi bir batı ülkesinde saldırı olduğu zaman örneğin Paris'teki saldırıda dünyanın tüm liderleri oraya davet edilmişti. Biz bu duruşun 15 Temmuz'da darbe girişimi olduğunda neden Türkiye için yapılmadığı sorduk. Bize ortaklıktan bahsetmeleri başlı başına yalandır. TSK, sivil hassasiyeti konusunda dünyanın başındaki ordulardandır. DEAŞ saldırısı olduğu zaman ortaklıktan bahsetmeyenler, PKK terör örgütüne karşılık verildiği zaman neden orantısızlıktan bahsediyor. Terörle mücadelenin kuralları belli. Önce Türkiye'nin kendini savunma hakkı vardır diyeceksiniz. Ondan sonra dikkat çekeceğiniz şeyler varsa onları söylemenizin manası olur. Ama bunlara hiç girmeden sürekli olarak terör örgütünün perspektifiyle Türkiye'ye uyarıda bulunmak ahlaksızlıktır."

"VAHŞETİN PARÇASI OLARAK ÖNÜMÜZE GELİYOR"

"Şimdi tutturmuşlar 'bu bir savaş politikasıdır.' Bu dil terör dilidir. Savaş iki meşru otorite arasında olur. Bir yerde askeri operasyonlar ya da emniyetin jandarmanın teröre karşı operasyonlarını savaş politikası diyenler terör dilini kullanıyordur. Bu şekilde dil kullananların hepsi verdiğimiz kayıplar karşısında bize dönük vahşetin parçası olarak önümüze geliyor. Son yaşananlar Türkiye'nin terörle mücadelesinin ne kadar haklı ve gerekliği olduğunu bir kez daha göstermiştir."

DÜZCE DEPREMİ

"Çok sayıda ilimiz etkilendi. İlk andan itibaren bakanlarımız oradalardı. Burada nerede bu devlet diye bir soru yok. İlk andan itibaren devlet orada. Bakan arkadaşlarımız hala oradalar. Hasarlı yapılara girilmemesi önem arz ediyor. Bu konularda vatandaşlarımızın resmi makamlara itibar etmesini istirham ediyoruz."

MISIR VE SURİYE İLE NORMALLEŞME KONUSU

"Hiçbir devlet hiç kimseyle tamamen sorunsuz ilişki yaşamıyor, tamamen sorun da yaşamıyor. Çeşitli zamanlarda çeşitli konularda sorunlar ortaya çıkıyor. Bazen aynı anda hem sorununuz oluyor hem de işbirliğiniz oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması açısından devletimizin başı olarak attığı adımların Türkiye'nin hak ve menfaatleri, bölge ve dünya barışı için son derece kıymetli olduğunu, bunun iyi sonuçlar doğuracağını ifade etmek isterim."