AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti binasına yapılan saldırıyı kınadı, Akşener'in sözlerini "provokatif" buldu - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti binasına yapılan saldırıyı kınadı, Akşener'in sözlerini "provokatif" buldu

31.03.2023 14:30

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti binasına düzenlenen saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, "İYİ Parti binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Akşener'in Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise provokatif bir yaklaşım" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

SALDIRIYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldığını açıklarken, saldırı sonrası AK Parti'den ilk açıklama da geldi.

AK PARTİ'DEN İYİ PARTİ BİNASINA SALDIRIYA İLK YORUM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İyi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz. Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir.

"SORUMSUZ AÇIKLAMALAR YAPARAK PROVOKASYONA KATKI SAĞLANMAMALI"

Buna karşın Sn Akşener'in bu saldırıdan sonra Sn Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. İYİ Parti il binasına yapılan saldırının failleri ortaya çıkacaktır. Özellikle seçime giderken tüm provokasyonlara karşı ortak tutum alınması önemlidir. En güçlü iradeyle siyaset kurumuna dönük saldırılara karşı duracağız. Bunun kadar önemli olan ise sorumsuz açıklamalar yaparak provokasyona katkı sağlamamaktır. Sn Akşener doğrudan Sn Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir dil kullanarak maalesef bu saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yapmıştır.

"BU SORUMSUZ YAKLAŞIMLARLA KİMSE SİYASİ RANT ELDE EDEMEZ"

Sn Akşener şu anda bu saldırı karşısında tüm siyaset kurumunun ortak dayanışma tutumunun altını çizmelidir.Bu lanetli saldırıyı sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz. Siyasi partilere yapılan saldırılar karşı durulması gereken eylemlerdir, sorumsuz yaklaşımlarla siyasi rant üretme malzemesi değildir. Bu sorumsuz yaklaşımlarla kimse siyasi rant elde edemez.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MÜCADELESİNİ DEMOKRATİK SEÇİMLER YOLUYLA VERDİ"

14 Mayıs'ta ülkemizi için demokratik bir yarışla seçim gerçekleştireceğiz. Bu ortamı lekelemek isteyen provokasyonlara karşı olduğumuz gibi, sorumsuz açıklamalarla bunlara destek veren siyasi yaklaşımlara da karşıyız. Cumhurbaşkanımız tüm hayatı boyunca mücadelesini demokratik seçimler yoluyla verdi. Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisi provokasyonlara karşı demokratik siyasi mücadele temelinde, milletimizin desteği ve duasıyla inşa edilmiştir."

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti binasına yapılan saldırıyı kınadı, Akşener'in sözlerini 'provokatif' buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti binasına yapılan saldırıyı kınadı, Akşener'in sözlerini "provokatif" buldu - Son Dakika
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