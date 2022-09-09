Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği ziyareti sonlandırmasının ardından yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin gündemle ilgili sorularını da yanıtladı.

"BÖYLE ÇÜRÜK TAHTALARA BASMAM"

CHP'li Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında "HDP'ye bakanlık verilebilir" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani onu benim değerlendirmem doğru olur mu? Ben böyle çürük tahtalara basmam. Yani bu adı altılı masa olan, nereye gideceği belli olmayan bu yapıdan hiçbir şey çıkmaz" dedi.

"HERHALDE ADAYI YKS AÇIKLAMA YAPANA KADAR AÇIKLAMAYACAKLAR"

Sözlerinin devamında 6'lı masanın aday açıklamamasına yönelik eleştiride bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Varsa adayınız adayınızı açıklarsınız değil mi? Ama şu anda altılı masanın yaptığı tek iş var; "Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?" Tek yaptıkları iş bu. Sıralamaya koymuşlar. Başka bir şeyi hiç duydunuz mu? "Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?" Hep bu. Bir mesafe alın, bir adım atın; yok. Herhalde bunlar Yüksek Seçim Kurulunun açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacaklar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.