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Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı'nda konuştu: (2)

30.09.2021 13:05
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye genelinde 2021 yılında Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 1,5 milyon alanda 905 milyon liralık ürünü sigortaladık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye genelinde 2021 yılında Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 1,5 milyon alanda 905 milyon liralık ürünü sigortaladık. Bugüne kadar 14 bin 213 üreticimize kuraklık kapsamında 214 milyon lira hasar tazminatı ödedik." dedi.

Pakdemirli, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, üreticinin emeğinin sel, kuraklık gibi afetlerle yok olduğunu, verimde kayıplar yaşandığını ve tüketicinin ise gıdaya daha fazla ücret ödemek durumunda kaldığını söyledi.

-"Kuraklığa toleranslı 42 buğday ve 19 arpa çeşidi geliştirerek tescilini yaptık"

Kuraklığın etkilerini en aza indirmek amacıyla Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı başarıyla uyguladıklarını ifade eden Pakdemirli, "Susuz topraklardan daha çok verim almak amacıyla dünyanın 3'üncü Kuraklık Test Merkezi'ni Konya'da bulunan Bahri Dağdaş Araştırma Enstitümüz bünyesinde hizmete açtık. Bugüne kadar araştırma enstitülerimizde kuraklığa toleranslı 42 buğday ve 19 arpa çeşidi geliştirerek tescilini yaptık. Bakanlığımızca yürütülmekte olan 'Tarım Havzaları Üretim ve Geliştirme Projesi' kapsamında, iklimle uyumlu ürün yetiştirilmesi ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını amaçladık." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, kuraklığın etkilerini en aza indirmek için birçok destek uygulamasını ihtiyaç durumunda hızlıca devreye aldıklarını aktardı. Türkiye'de su kısıtlı olan ve yeraltı suları açısından yetersiz havzalarda, su kullanımının azaltılmasını sağlamak için mısır gibi su tüketimi yüksek olan ürünler yerine, su tüketimi az ürünlerin ekimine destek sağladıklarını dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Mercimek ve nohut gibi su tüketimi az olan ürünlere ilave yüzde 50 fark desteği, fiğ, burçak, yem bezelyesi gibi ürünlere de ilave yüzde 50 yem bitkileri desteği vererek suya göre üretim anlayışını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bitkisel ürünler içerisinde en fazla su kullanan çeltikte, maliyetlerin düşürülmesi, su kaynaklarının etkin kullanımı ve metan gazı salınımın azaltılması amacıyla damla sulama yöntemiyle çeltik yetiştiriciliğini proje bazında desteklemeye başladık. İnşallah bu hafta sonu Çanakkale'de bu yöntemle üretimi yapılan çeltiklerin hasadını yapıyor olacağız. Türkiye genelinde 2021 yılında Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 1,5 milyon alanda 905 milyon liralık ürünü sigortaladık. Bugüne kadar 14 bin 213 üreticimize kuraklık kapsamında 214 milyon lira hasar tazminatı ödedik."

İklim değişikliğinin etkilerinin bölgeler özelinde farklılık gösterdiğini vurgulayan Pakdemirli, düzenledikleri toplantılarla bölgesel sorunları yerinde tespit etmeyi hedeflediklerini söyledi. Planlanan toplantıların tamamlanmasının ardından yapacakları çalışmalara ilişkin altı adımlık yol haritasını paylaşan Pakdemirli, şunları belirtti:

"İklim değişikliğinin bitkisel üretim sektörü üzerindeki etkilerine ve tarım havzaları bazında tespitine yönelik çalışmalar yapacağız. Kaynakların kullanımını optimize ederek tarımsal hasılayı artıracak ürün deseni belirleyeceğiz. Tarım havzalarına uygun bitki türü ve çeşitleri tespit edeceğiz. İklim ve toprak isteğine göre en uygun gübreleme ve sulama yöntemlerini planlayıp çiftçilerimizle paylaşacağız. Tarım takvimini tekrar gözden geçirerek üretim süreçlerini iklim değişikliğine uygun olarak yürüteceğiz ve sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Kısa ve uzun vadede alacağımız tedbirleri içeren bir sonuç raporu hazırlayacağız."

Adana'da yapılacak projeler

Pakdemirli, ülkenin stratejik tarımsal merkezlerinden biri olan Adana'ya elleri boş gelmediklerini ifade ederek kentte yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Adana'da bu yıl toplam 1,4 milyon lira kaynakla bitkisel üretimi geliştirmek ve mera ıslahı amacıyla 4 yeni proje başlatılacağını dile getiren Pakdemirli, bu kapsamda Tufanbeyli ilçesinde kuru fasulye tohumu teminiyle

ilave 2 bin dekar alanda ekim yaptırarak üretimi arttıracaklarını söyledi.

Yem bitkisi tohumu teminiyle ilave 5 bin dekar alanda yem bitkisi ekilişiyle kaba yem üretimini arttıracaklarını aktaran Pakdemirli, ilave 100 dekar alanda avokado, keçiboynuzu, alıç, muşmula ve ceviz bahçesi tesis ederek meyvecilikte ürün desenini zenginleştireceklerini dile getirdi.

Pakdemirli, Adana'da Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında yangından zarar gören 5 ilçe, 17 köy ve mahallede çiftçilere destekte bulunacaklarını belirterek, "31 bin zeytin, keçiboynuzu, badem ve defne fidanını yüzde 100 hibe ile temin edeceğiz. İlave 5 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği tohumu temin ederek ekiliş yaptıracağız. Yine ilave 5 bin dekar alanda buğday ve arpa ekilişi yaparak hububat üretimi yapacağız. 23 ton gübre teminiyle girdi maliyetlerini azaltacağız. 195 budama ekipmanı teminiyle yangınlardan kısmen zarar gören ağaçların budamasını yaparak meyveciliği geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Adana'da hayvancılıkla ilgili yapacakları çalışmaları da anlatan Pakdemirli, kentte küçük aile işletmelerine uyguladıkları yüzde 40 hibeli düve desteğine başvuran tüm yetiştiricileri destekleme kapsamına aldıklarını söyledi.

Akkaraman ve ivesi koyunu ile kıl keçisini soy kütüğü kapsamına aldıklarını aktaran Pakdemirli, soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere hayvan başına 100 lira, bu işletmelerden koç ve teke alanlara da 500 lira destekleme ödemesi yapacaklarını belirtti.

Pakdemirli, Adana'da kurulan Damızlık Düve Üretim Merkezi'ni 1 milyon lira hibeyle desteklediklerini, kentte bal ile katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik üreticilere güneş enerjisi sistemleri, arıcı barınağı, arı kovanı, alet ve ekipman alımında hibe desteği sağlayacaklarını söyledi.

Adana'da doğal afetlerden zarar gören çiftçilere TARSİM kapsamında bu yıl içerisinde şu ana kadar 38,6 milyon lira hasar tazminatı ödediklerini vurgulayan Pakdemirli, yıl sonuna kadar 8,2 milyon lira daha ödeme gerçekleştireceklerini ifade etti.

Pakdemirli, bu yıl Adana'da ormancılık alanında yapacakları 32 milyon lira yatırımla yöre halkına 15 milyon liralık ek gelir sağlamayı hedeflediklerini, bu kapsamda 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını, 8 milyon fidanı da Adana'da üretiyor olacaklarını belirtti.

Ceyhan ve Feke'de kuracakları bal ormanlarıyla bal üretimine yıllık 300 ton katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Pakdemirli, 3 mesire yerini de bu yıl içerisinde vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, 414 aileye 17,4 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağlayacaklarını, 25 mahallede 2B orman kadastro çalışmalarını tamamlayacaklarını kaydetti. Karaisalı ilçesi Kapıkaya Mahallesi'nde toplam 200 dekar alanda lavanta ve harnup türleri ile Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçeleri oluşturacaklarını anlattı.

Pakdemirli, Karaisalı, Kozan, Aladağ ve Sarıçam ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen yerleşim yerlerine yakın alanlarda yangına dayanıklı türlerle 70 kilometrelik yangın önleyici çalışma yapacaklarını, bu tesislerin kenarına da 100 bin gelir getirici tür fidanı dikeceklerini belirtti.

Çukurova'nın bereketli topraklarında verimi maksimum seviyede artırmak için

su ve sulama yatırımlarına hız verdiklerini vurgulayan Pakdemirli, bu kapsamda Adana'da 22,3 milyar lira maliyetli 23 sulama projesinin yapılacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ile bazı milletvekilleri katıldı.

(BİTTİ)

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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