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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Çok parayla az iş yapanlar kabahati hükümete bulmaya çalışıyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Çok parayla az iş yapanlar kabahati hükümete bulmaya çalışıyor"

14.11.2021 13:52

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Çok parayla az iş yapanlar kabahati hükümete bulmaya çalışıyor" "Dünya ile aramızdaki makası lehimize kapatıyoruz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi toplantıya katılmak üzere Adıyaman'a geldi.

İçişleri Bakanı Soylu: "Çok parayla az iş yapanlar kabahati hükümete bulmaya çalışıyor"

"Dünya ile aramızdaki makası lehimize kapatıyoruz"

GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi toplantıya katılmak üzere Adıyaman'a geldi. Burada İl Genel Meclis Toplantısına katılan Bakan Soylu, dünya ile aralarındaki makası kendi lehlerine kapattıklarını söyledi. Soylu, hizmet üretemeyen bazı belediyeleri kolaycılığa kaçarak suçu hükumete atmaya çalıştığını söyledi.

Bakan Soylu ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Mahmut Çuhadar tarafından karşılanan Bakan Soylu, şeref defterini imzaladı. Bakan Soylu İl Genel Meclisinde açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin dünya ile olan makasını kendi lehine kapattığını söyledi. Soylu ayrıca, hizmet üretemeyen bazı belediyelerin kolaycılığa kaçarak suçu hükumete atmaya çalıştığını belirtti.

Soylu daha sonra valilikte düzenlenen Güvenlik Toplantısına katıldı. Toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç katıldı.

"Türkiye salgın döneminde de hiçbir yatırımından geri adım atmadı"

Türkiye'nin salgın döneminde de yatırımlardan geri kalmadığını ifade eden Bakan Soylu, "Türkiye'de 19 yıldır köy yollarına kadar her tarafa uzanan bir altyapı yatırım hamlesini Türkiye gerçekleştirmiştir. Bütün dünya salgın dönemini geçirdi biz hiçbir yatırımımızdan geri kalmadık. Bu salgın döneminde dünyanın bütün ülkeleri biz ne yapacağız endişesi içerisindeyken, Türkiye bu dönemde dahil büyük yatırımlarından vazgeçmedi" dedi.

"Ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdik"

Ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdiklerini dile getiren Soylu, "Burada huzur var. Huzur olan yerde yatırım olur. Eğitim, Sağlık, umut ve gelecek var. Biz 21. Yüzyılın başından itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devrimler gerçekleştirdik. Kimsenin aklına gelmeyecek işler yaptık. Ret, inkar ve asimilasyon politikaların tamamını elimizin tersiyle ittik. Bu ülkede hem birlik hem de kardeşlik oluşturduk" şeklinde konuştu.

"Dünya ile aramızdaki makası lehimize kapatıyoruz"

Dünya ile aramızdaki makası kendi lehimize kapattıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Birçok badireden geçtik her badireden geri gidici bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Çevremizdeki ülkeler 2000 yılından geri düşerken biz 2000 yılından çok daha ileri bir noktadayız. Tunceli'den Şırnak'a Diyarbakır'dan Hakkari'nin köylerine kadar köyler boşaltılıyordu. Şimdi tam tersi insanlar köylerine geri dönmeye başladı. Bu bizim eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye geçiş noktasında en büyük avantajımız olarak önümüzde durmaktadır. Biz geriye gitmiyoruz tam tersi Avrupa ile aramızdaki makası tam 300 yıldır o açık olan makası yavaş yavaş kapatıyoruz. Gelecek nesillere altyapısı güçlü, yolları, barajları, Üniversiteleri, savunma sanayisi güçlü bir Türkiye bırakıyoruz gelecek nesillerimize. Dünya ile aramızdaki makası kendi lehimize kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok badireler atlattık"

Çok badireler atlattıklarını söyleyen Bakan Soylu, "Her gün 30-40 şehidin geldiği ve ülkenin bir kaosa döndürülmek istendiği terörün ülkenin gündemine vesayet olarak yerleştiği bir Türkiye yaşadık. Afetlerle karşı karşıya kaldığımız dönemlerde vatandaşın nerede bu devlet dediği bir Türkiye yaşadık. Bir taraftan Gezi olaylarını gördük. Bir taraftan 17-25 Aralık'ı gördünüz. Bir taraftan 6-8 Ekim olaylarını gördünüz. 15 Temmuz hain darbe girişimi gördünüz. Gelecek nesillerimize tekrar bu olayların yaşanmasına izin vermeyelim" ifadelerine yer verdi.

"Hizmet üretemeyen belediyeler suçu hükumete atıyor"

Hizmet üretemeyen bazı belediyelerin hükumeti suçlayarak kolaycılığa kaçtığının altını çizen Soylu, "Bazen çok haksızlıklarla karşılaşıyoruz. Seçimler oluyor. Belediyeler parti değiştiriyor. Diyorlar ki beni engelliyorlar. Nasıl engelliyoruz. Paranda bir kesinti var mı yok. Ama hizmet edememesinin bir mazeretini ortaya koyabilmek için kolaycılığa kaçanlar var. Çok para ile az iş yapanlar hükumeti suçluyor" diye konuştu.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: Çok parayla az iş yapanlar kabahati hükümete bulmaya çalışıyor
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: Çok parayla az iş yapanlar kabahati hükümete bulmaya çalışıyor
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: Çok parayla az iş yapanlar kabahati hükümete bulmaya çalışıyor
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: Çok parayla az iş yapanlar kabahati hükümete bulmaya çalışıyor
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: Çok parayla az iş yapanlar kabahati hükümete bulmaya çalışıyor
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: Çok parayla az iş yapanlar kabahati hükümete bulmaya çalışıyor
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: Çok parayla az iş yapanlar kabahati hükümete bulmaya çalışıyor
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: Çok parayla az iş yapanlar kabahati hükümete bulmaya çalışıyor

Süleyman Soylu, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: 'Çok parayla az iş yapanlar kabahati hükümete bulmaya çalışıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Çok parayla az iş yapanlar kabahati hükümete bulmaya çalışıyor" - Son Dakika
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