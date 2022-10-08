Son dakika haberi | MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Bizim adayımız belli, kararımız nettir" - Son Dakika
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Son dakika haberi | MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Bizim adayımız belli, kararımız nettir"

08.10.2022 17:39

Son dakika politika haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Bizim adayımız belli, kararımız nettir" MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım;

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Bizim adayımız belli, kararımız nettir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım;

"Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek istiyoruz"

" Cumhur İttifakının Türkiye'ye çok büyük katkıları olmuştur"

ELAZIĞ - Cumhur İttifakının Türkiye'ye çok büyük katkılarının olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Sizden isteğimiz, önümüzde seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek istiyoruz. Cumhur İttifakına destek istiyoruz" dedi.

Ülke genelinde MHP tarafından başlatılan 'Köyüm Benim' sohbet toplantıları Elazığ'da da başladı. Bu çerçevede MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver ve MYK üyeleri, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Dünyanın her yerinde son 40 yılın enflasyonun ortaya çıktığını dile getiren Yıldırım, "Hayat pahalılığı başladı. Bu sadece Türkiye'yi yönetenlerle alakalı değil. Bu dünyada bizim kontrolümüzün dışında gelişen hadiseler bizi buraya getirdi. Bunlar çözülecek. Elhamdülillah haziran ayından beri ciddi şekilde memura, emekliye enflasyona göre zam verildi. Bu sene çiftçinin ilk defa ben fiyatları beğendini gördüm. Aralıktan itibaren de inşallah enflasyon aşağı doğru çekilecek. Askeri ücrete enflasyon oranında zam gelecek. Memur ve emekliye de gerekli iyileştirmeler yapılacak. Bunlar düzelir. Siyasette bunlar kullanılır. Domatesin kilosu 15-20 lira denir. Kılıçdaroğlu ocak ayının 15'inde bağırır. Salatalık kaç lira biliyor musunuz. Ocak ayının 15'i diz boyu kar var. Eskinde ocak ayında domates mi olurdu. Sandığı getirin, yönetemiyorsunuz, seçime gidelim der. Arkasından da o domatesin nasıl ucuza imal edileceğini söylemez. Kavala ve Demirtaş niye çıkmıyor, laf oraya gelir. Dolana dolan ekonomi kullanılır. Vatandaş çöpten besleniyor diye istasyon yapılır ama asıl meseleye gelir. Oranın asıl meselesi Kavala'yı ve Demirtaş'ı içerden çıkarmak" diye konuştu.

Konuşmalarını sürdüren Yıldırım, "Sanırsın ki Demirtaş ile Kavala'yı akşam namazında camiden hocaların arkasından aldılar götürdüler. Bunlar sütten çıkma ak kaşık. Biri Türkiye'ye yaktı, yıktı. Taksimde iki tane ağaç kesiliyor diye, İstanbul, Ankara, İzmir ne kadar dükkan varsa yağmalattılar. Ne kadar belediye otobüsü varsa yaktırlar. Bunu yapan bu adam. Yaktırıp, yıktırıp, isyan başlatacaksın sana kimse bir şey yapmayacak. Böyle bir şey var mı. Diğeri Kobani hadiselerini bahane etti. 36 kişiyi öldürttü. Ama ekonomiyi, enflasyonun problemini, hayat pahalılığın ve bu sıkıntıları çözecek Cumhur İttifakadır, cumhurbaşkanımızdır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. TBMM'deki partilerin hepsi ülkeye hizmet için kurulmuştur. Bir tanesi hariç. HDP'nin öyle bir derdi yoktur. O PKK'nın partisidir. Türkiye'yi bölmek için kurmuşlardır. Cumhur İttifakının Türkiye'ye çok büyük katkıları olmuştur. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Sizden isteğimiz, önümüzde seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek istiyoruz. Cumhur İttifakına destek istiyoruz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KİMSE BİZE FAİZ KONUSUNDA AKIL VERMESİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KİMSE BİZE FAİZ KONUSUNDA AKIL VERMESİN MHP'li Yıldırım: 'Ekonominin, enflasyonun, hayat pahalılığının problemini çözecek olan Cumhur İttifakadır, sayın Cumhurbaşkanımızdır' MHP'li Yıldırım: 'Ekonominin, enflasyonun, hayat pahalılığının problemini çözecek olan Cumhur İttifakadır, sayın Cumhurbaşkanımızdır'
Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Yıldırım, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi | MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: 'Bizim adayımız belli, kararımız nettir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Bizim adayımız belli, kararımız nettir" - Son Dakika
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