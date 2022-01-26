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Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı

26.01.2022 21:16

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı. Akşener yaptığı açıklamada, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." açıklamalarında bulundu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Akşener, eşiyle birlikte 1 hafta boyunca karantina olacakları bilgisini de paylaştı.

"ÇOK ŞÜKÜR İKİMİZ DE İYİYİZ"

Paylaşımında Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı


SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Meral Akşener, testinin pozitif çıkmasını duyurmasının ardından diğer siyasilerden de geçmiş olsun mesajları yayınlanmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. DEVA Partisi Ali Babacan ise, koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da "Koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener hanımefendiye ve kıymetli eşi Tuncer beyefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin." dedi.

Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı
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Son Dakika Politika Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı - Son Dakika


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