Son dakika haberi! MSB: "1 Ocak'tan itibaren 5'i büyük, 13'ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist etkisiz hale getirilmiştir" - Son Dakika

MSB: "1 Ocak'tan itibaren 5'i büyük, 13'ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren 5'i büyük, 13'ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edildiğini ve 316 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 584 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, "1 Ocak'tan itibaren 5'i büyük, 13'ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 584 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri; Irak ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, komşularımızın toprak bütünlüğü ve haklarına saygılı olarak, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına Kış Kartalı Hava Harekatı'nı icra etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütünün dün olduğu gibi bundan sonra da yuvalandıkları bölgelerde rahat edemeyecekleri açıkça gösterilmiştir"

Teröristlere yönelik olarak gerçekleştirilen Kış Kartalı Harekatı'nın da detaylarını açıklayan Binbaşı Kara, "Çok geniş bir alanı kapsayan zorlu iklim koşullarında icra edilen Harekat ile 165 kilometre derinlikte Karacak, 85 kilometre derinlikte Sincar ve 9 kilometre derinlikteki Derik'te bulunan teröristlere ait 80'e yakın hedef koordinasyon içerisinde eş zamanlı olarak büyük bir başarıyla tahrip edilmiştir. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vurulmuştur. Hangi isim altında olursa olsun birbirinden farkı olmayan teröristlere ağır zayiat verdirilen harekatla terör örgütünün dün olduğu gibi bundan sonra da yuvalandıkları bölgelerde rahat edemeyecekleri açıkça gösterilmiştir" şeklinde konuştu.

"2022 yılında İran sınırında 2 bin 831 şahıs engellenmiş, 94 şahıs yakalanmıştır"

Hudutlarda kaçakçılığın, yasa dışı ve düzensiz göçmen akınının engellenmesi, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında yürütülen faaliyetlere de dikkat çeken Binbaşı Kara, "İçinde bulunduğumuz 2022 yılında İran sınırında 2 bin 831 şahıs engellenmiş, 94 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde Ocak ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 296 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 12'si FETÖ mensubu olmak üzere 28'i teröristtir. 33 bin 397 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 7 kilogram uyuşturucu, 2.500 paket sigara ve 76 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Sınırlarımızın güvenliği, ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 'Hudut, namustur' anlayışı ile 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sağlanmaktadır."

" (Suriye) 1 Ocak'tan itibaren 102 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, gerekli karşılık verilerek 272 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, insani trajedilerin son bulması için her türlü gayretin sarf edildiğine dikkat çeken Binbaşı Kara, "Terör örgütlerinin başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklerimize saldırı arayışları sürmektedir. 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 102 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 272 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını bekliyoruz."

Binbaşı Kara ayrıca, Azerbaycan'ın, 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını, 44 gün süren "Tek Vatan Harekatı" ile Ermenistan işgalinden kurtardığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu süreçte Türkiye de, haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer almıştır. Harekatın ardından imzalanan ateşkes kapsamında kurulan Ortak Merkezde, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Rus askeri birlikte görev yapmakta, ateşkesin kalıcı olması ve istikrar için gayret sarf etmektedir. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Azerbaycan ordusunun modernizasyon ve eğitim faaliyetleri ile Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın/EYP arama ve imha faaliyetlerine destek vermeye devam etmektedir. Birliklerimiz ve Azerbaycan unsurları tarafından Ocak ayında 5 bin 236 metrekarelik, bugüne kadar ise toplam 132 kilometrekarelik alan mayın ve EYP'lerden temizlenmiş bu kapsamda, bin 630 Azerbaycan personeline eğitim verilmiştir."

" Libya'da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç başlamışsa bu Türkiye'nin katkılarıyla mümkün olmuştur"

Öte yandan Libya'da gerçekleştirilen faaliyetlere de değinen Binbaşı Kara, "Bugüne kadar 8 bin 500 Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim verilmiş, bin 500 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitimi ise devam etmektedir. Libya halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanması amacıyla bugüne kadar 5 bin 300 adet mayın/EYP ve patlamamış mühimmat tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Trablus'ta faaliyete geçirdiğimiz hastane ile bugüne kadar yaklaşık 20 binden fazla Libyalı kardeşimize sağlık desteği verilmiş, diğer kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla alt ve üst yapıya yönelik faaliyetlerde bulunulmuştur. Şu anda Libya'da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç başlamışsa bu Türkiye'nin katkılarıyla mümkün olmuştur. Libyalı yöneticiler de bu gerçeği ifade etmektedir" açıklamasında bulundu.

"Yunan yöneticilerin hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumlarına, gerekli karşılık verilmektedir"

Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içindeki tüm iyi niyetli ve samimi yaklaşımlarına rağmen Yunanistan'ın gerginliği tırmandırıcı eylemlere devam ettiğinin altını çizen Binbaşı Kara şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan, 2022 yılında askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik 229 (Gemi ihlal: 64, GASA iniş-kalkış: 165) ihlal gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Doğu Ege Adaları Lozan ve Paris Antlaşmaları ile Gayri Askeri Statüde kalmaları şartı ile Yunanistan'a devredilmiştir. Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik askeri faaliyetleri, söz konusu antlaşmaların "esastan ihlali" anlamına gelmektedir. Bu konudaki hukuksuzluğu her türlü platformda muhataplarımıza iletiyoruz ve iletmeye devam edeceğiz. Yunan yöneticilerin hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmakta, mütekabiliyet kapsamında gerekli karşılık verilmektedir."

Öte yandan Yunanistan'ın, Ege Denizi'nde kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere göçmenleri acımasız bir şekilde geri itmeye devam etmekte olduğunu da hatırlatan Binbaşı Kara, " Yunanistan geri ittiği göçmenlerin görüntülerini sildirmekten, delilleri yok etmekten de çekinmemekte ve yaptığı hukuksuzluğu gizlemeye çalışmaktadır. 2 Şubat'ta Türkiye-Yunanistan sınırında İpsala bölgesinde Yunan Sınır Birlikleri tarafından geri itilen 19 göçmenin donarak hayatını kaybetmesi Yunan yöneticilerin insanlık dışı uygulamalarının son örneği olmuştur. Yunan hudut görevlileri tarafından elbiseleri, ayakkabıları ve her şeyleri alınan, insanlık dışı muamele sonucu soğuk havada donarak hayatını kaybeden göçmenlerin durumu yediden yetmişe herkesi derinden üzmüş, vicdanları yaralamıştır. Yunanistan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ihlalden vazgeçmeli, kendi halkı dahil tüm insanlık için utanç kaynağı olan bu muamelelerine derhal son vermeli ve Avrupa Birliği de tüm bunları artık görmelidir" şeklinde konuştu.

Yunanistan'dan beklentinin diyalog ve görüşme için koşullar öne sürmek yerine yapıcı bir şekilde yaklaşım olduğunu vurgulayan Binbaşı Kara şunları kaydetti:

"Yunanistan'dan beklentimiz, uzlaşmaz, hukuk tanımaz tutumundan ve üçüncü tarafları sorunlara dahil etme çabalarından vazgeçmesi, uluslararası hukuk zemininde, iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve barışçıl yöntemlerle sorunların çözümüne yönelik samimi gayret göstermesidir. Bu çerçevede, Güven Arttırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerin 4. turu için davet ettiğimiz Yunanistan Savunma Bakanlığı heyetini Ankara'ya beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Defalarca ifade ettiğimiz gibi Türkiye hiç kimse için tehdit değildir. Aksine dost ve ortakları için güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefiktir. Temennimiz, Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması, Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasıdır."

Binbaşı Kara ayrıca FETÖ ile etkin mücadelenin de devam ettiğine vurgu yaparak, "Bakanlığımızın tüm birimleri gerekli hassasiyeti göstererek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24 bin 280 personel ihraç edilmiş, bin 79 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında; 113 personel ihraç edilmiş, 52 emekli personelin rütbeleri geri alınmış, 37 personel göreve iade edilmiş, 4 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.