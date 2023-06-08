Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP, CHP'ye katıldı - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP, CHP'ye katıldı

08.06.2023 14:03

Son dakika! Seçime CHP listelerinden girerek Erzincan milletvekili olan Mustafa Sarıgül, genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılma kararı aldığını duyurdu. TDP, CHP'ye katılmak için kurultay düzenleyecek.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin CHP ile birleşeceğini açıkladı.

"BUGÜN TDP İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN"

TDP Parti Meclisi'nin toplantısının ardından açıklama yapan Sarıgül şu ifadeleri kullandı; "Bugün TDP için demokrasi adına, özgürlükler adına çok önemli bir gün. Hayatta bazı dönüm noktaları vardır. Yaşamın hangi noktasında nerede olursam olayım siyaset vefadır, mertliktir, omurgası olmaktır. İnsan hayatında önemli kararlar alması gereken zamanlar vardır. Devletler ve partiler de böyledir. Olaylar ve gelişmeler partileri bir noktaya getirir. Bir karar vermek zorunda kalırlar ve verdikleri kararla tarihe geçerler.

"KOLTUK İÇİN SAF, YÖN, AĞIZ DEĞİŞTİRMEDİK"

Arkanıza yaslanır ve kurulduğumuzdan bugüne yaşananları gözden geçirin. Hem oy pusulasında hem de Türkiye siyasetinde TDP'ye yer açtık. Çözüm önerilerini ortaya koyduk, şan şöhret peşinde koşmadık. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik. Kendi görüşlerimizle siyaset yaptık. Koltuk için saf, yön, ağız değiştirmedik, prensiplerimizden vazgeçmedik. Kurulduğumuz günden bu yana demokratik parlamenter sistemi savunduk. Seçim kararı sonrası parti meclisimizi topladık ve 'Kılıçdaroğlu Türkiye'yi rayına oturtur' dedik. Bu seçimler son derece önemliydi, zaman kucaklaşma zamanıydı. TDP olarak ülkemizin geleceğini düşündük ve Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldık. Tamamen bir sürpriz oldu. Hiçbir talebimiz olmadığı olmadığı halde listelerin verilmesinden bir saat önce bana bir telefon geldi ve 'Sizden Erzincan'da görev istiyoruz' denildi. Tam 32 günüm vardı. Canla başla çalıştık. Bütün Erzincanlılara teşekkür ediyorum.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Seçimler adil bir ortamda yapılmadı. Devletin gücünü acımasızca kullandılar. Şimdi Türkiye'nin önünde yeni bir dönem var. Seçimler öncesinde ve sonrasında muhalefeti ve adayları dizayn ettiler. Bu yönetime karşı olan dirençleri kırdılar. Ya bu sistemden yana olacağız ya da Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sistemin devam etmesi halinde devlet bir parti devleti haline gelecek. Meclis göstermelik olacak. Türkiye uygar dünyanın üyesi olmaktan çıkacak. Ülkemizin sıkıntıda olduğu bir dönemde parti çıkarlarını ve kişisel çıkarları gözetemeyiz. Kolay olan başkalarını suçlamaktır.

"ERZİNCAN MODELİ İZLENMESİ GEREKEN BİR MODELDİR"

TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir. Biz bu çalışmalarımızı geliştirerek devam ettireceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Böyle mücadeleler sabır ister. Biz haklı mücadelemize devam edeceğiz. Erzincan modeli izlenmesi gereken bir modeldir. Bu modeli Türkiye modeli yapacağız. Bu model halkla iç içe olma modelidir."

YORUMLAR (3)
  • haydar topçu: Katılmasdında chp genelbaskanlıgı için Cevap Yaz 61 3 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Tebrik ediyorum Muharrem İnce iyi dinle belki bir şeyler öğrenirsin Cevap Yaz 25 41 Yayından Kaldır
  • Mevlüt Sarioğlu: ÖFF ŞİMDİ TUTMAYIN CHPYİ UÇUŞA GEÇİYOR TENCERE YUVARLANDI YUVARLANDI YUVARLANDI AAAA BİDE NE GÖRSÜN,, KAPAK... Cevap Yaz 42 15 Yayından Kaldır
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Partisinin CHP'ye katıldığını söyleyen Mustafa Sarıgül'den açıklama: TDP'nin kapatılması gündemimizde yoktur Partisinin CHP'ye katıldığını söyleyen Mustafa Sarıgül'den açıklama: TDP'nin kapatılması gündemimizde yoktur

Mustafa Sarıgül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP, CHP'ye katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP, CHP'ye katıldı - Son Dakika
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