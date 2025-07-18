Sosyal Devlet Vurgusu: Bakan Göktaş Muş'ta Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Sosyal Devlet Vurgusu: Bakan Göktaş Muş'ta Açıklamalarda Bulundu

Sosyal Devlet Vurgusu: Bakan Göktaş Muş\'ta Açıklamalarda Bulundu
18.07.2025 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz bakanlık olarak güçlü bir sosyal devlet inşa etmek için çalışıyoruz.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz bakanlık olarak güçlü bir sosyal devlet inşa etmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonel liderliğinde insan odaklı sosyal politikaları kararlılıkla hayata geçiyoruz. Toplumun her ferdinin refahı ve huzuru için çalışıyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Muş'a gelen Bakan Göktaş, ilk olarak Jandarma Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Ardından valiliği ziyaret eden Göktaş, burada açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Göktaş, "Bu toprakların ruhuna uygun şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz. Muş'un kalkınması ve gelişmesi için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Muş'ta şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. Onlarla sohbet ettik. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde onlarla istişare etmekten, dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehitlerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

'GÜÇLÜ BİR SOSYAL DEVLET İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Toplumun her ferdinin refahı ve huzuru için çalıştıklarını belirten Göktaş, "Biz bakanlık olarak güçlü bir sosyal devlet inşa etmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonel liderliğinde insan odaklı sosyal politikaları kararlılıkla hayata geçiyoruz. Toplumun her ferdinin refahı ve huzuru için çalışıyoruz. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilerimize yönelik hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

'MUŞ'TA TOPLAM 72.7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Muş'ta birçok hizmete imza attıklarını ifade eden Göktaş, "23 yılda Muş'ta toplam 72,7 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak ise yatırım ve desteklerimiz 15,2 milyarı buldu. 6 sosyal hizmet merkezlerimizle vatandaşlarımıza doğrudan hizmet götürüyoruz. 2017 yılından bu yana toplamda 78 bin 169 haneye doğrudan ziyaret gerçekleştirdik. Eğitim ve danışmanlıklarla aileleri güçlendiriyoruz. Çocukların sağlıklı, güvenli ve şefkatli ortamlarda büyümelerini önemsiyoruz. Kuruluş bakımında toplamda 120 çocuğumuz var. Bugün Karaköprü köyünde inşallah yeni bir çocuk evleri sitesi yapacağız. 50 kişi kapasiteli Çocuk Evleri Sitemizin de çalışmalarını önümüzdeki süreçte inşallah başlatacağız. Ailesi yanında destek verilen 1464 çocuğumuz bulunmakta. 2012 yılından bu yana sosyal ekonomik destekten faydalanan çocuklarımıza toplam bugüne kadar 273,4 milyon lira kaynak aktardık. 5 kadın kooperatifleri ile kadınları güçlendiriyoruz" dedi.

'SOSYAL HİZMET ANLAYIŞINI ÖNEMSİYORUZ'

Sistematik ve sürdürülebilir bir sosyal hizmet anlayışını önemsediklerinin altını çizen Göktaş, "Engelli ve yaşlıları hayata tam ve aktif katılımlarını önemsiyoruz. Bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde 45 engelli vatandaşımıza hizmet götürüyoruz. 2006 yılından bu yana evde bakım yardımına aktarılan kaynak Muş özelinde 1,88 milyar lira. Temmuz ayı itibarıyla Muş'ta evde bakımdan faydalanan 5 bin 104 ailemiz bulunmaktadır. Sistematik ve sürdürülebilir bir sosyal hizmet anlayışını önemsiyoruz. 6 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanındayız. 2025'te sosyal yardımlardan faydalanan 40 bin 709 hanemiz bulunmaktadır. 2003-2025 yıllarında sosyal yardımlara 13,4 milyar lira kaynak aktardık. 2002-2025 yılları arasında beş yatırım projemizi de hayata geçirdik" diye konuştu.

'AİLE ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bakanlık olarak aile odaklı çalışmalara hız kazandırdıklarını anlatan Göktaş şunları söyledi:

"Bu yıl, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Aile Yılı ilan edildi. Aile odaklı çalışmalarımızı hızlandırdık. Aileyi çağın tehditlerine karşı güçlendirmek ve özellikle risklere karşı dirençli kılmak, aynı zamanda ailenin içinde birlik ve beraberliği korumaya yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Aile Yılı'nda paydaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Özel sektör, belediyeler, üniversiteler, medya kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Faaliyetlerimizi farklı kategoriler alanında gerçekleştiriyoruz. 64'ü Muş'ta olmak üzere Türkiye genelinde 7 bin 848 faaliyet gerçekleştirdik" dedi.

Son olarak, iki önemli politikayı Aile Yılı'nda hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, "Bunların ilki Sayın Cumhurbaşkanımızın 13 Ocak'ta ilan ettiği evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizi biliyorsunuz 81 ilde yaygınlaştırdık. Doğum destek sistemimizi de güncelledik. Doğum destek sistemimizi toplu bir şekilde ödemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar toplam 220 bin 268 annenin hesabına ödemelerini yaptık. Böylece bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Aile, Muş, Son Dakika

Son Dakika Politika Sosyal Devlet Vurgusu: Bakan Göktaş Muş'ta Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
9.1 milyon euro’ya transfer olmuştu Çaykur Rizespor imzayı attırıyor 9.1 milyon euro'ya transfer olmuştu! Çaykur Rizespor imzayı attırıyor
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
Real Madridli yıldız Galatasaray’a önerildi Real Madridli yıldız Galatasaray'a önerildi
20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül’ün öldürüldüğü ortaya çıktı 20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül'ün öldürüldüğü ortaya çıktı
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

16:01
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
14:40
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
21:40
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık’ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık'ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
21:27
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
21:23
Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti
Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti
21:01
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
20:54
Almanya Başbakanı Merz’den Türkiye’ye Eurofighter ihracatına yeşil ışık: İyi bir karara doğru ilerliyoruz
Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye'ye Eurofighter ihracatına yeşil ışık: İyi bir karara doğru ilerliyoruz
20:42
Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu
Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu
20:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Adalet Bakanlığı’na 20 bin yeni personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alınacak
20:34
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular
Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
20:28
Tarihi hata UEFA’ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi’nden men edildiler
Tarihi hata! UEFA'ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi'nden men edildiler
20:10
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 16:33:23. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyal Devlet Vurgusu: Bakan Göktaş Muş'ta Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.