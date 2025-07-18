Sosyal Devlet Vurgusu: Bakan Göktaş Muş\'ta Açıklamalarda Bulundu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz bakanlık olarak güçlü bir sosyal devlet inşa etmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonel liderliğinde insan odaklı sosyal politikaları kararlılıkla hayata geçiyoruz. Toplumun her ferdinin refahı ve huzuru için çalışıyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Muş'a gelen Bakan Göktaş, ilk olarak Jandarma Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Ardından valiliği ziyaret eden Göktaş, burada açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Göktaş, "Bu toprakların ruhuna uygun şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz. Muş'un kalkınması ve gelişmesi için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Muş'ta şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. Onlarla sohbet ettik. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde onlarla istişare etmekten, dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehitlerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

'GÜÇLÜ BİR SOSYAL DEVLET İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Toplumun her ferdinin refahı ve huzuru için çalıştıklarını belirten Göktaş, "Biz bakanlık olarak güçlü bir sosyal devlet inşa etmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonel liderliğinde insan odaklı sosyal politikaları kararlılıkla hayata geçiyoruz. Toplumun her ferdinin refahı ve huzuru için çalışıyoruz. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilerimize yönelik hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

'MUŞ'TA TOPLAM 72.7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Muş'ta birçok hizmete imza attıklarını ifade eden Göktaş, "23 yılda Muş'ta toplam 72,7 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak ise yatırım ve desteklerimiz 15,2 milyarı buldu. 6 sosyal hizmet merkezlerimizle vatandaşlarımıza doğrudan hizmet götürüyoruz. 2017 yılından bu yana toplamda 78 bin 169 haneye doğrudan ziyaret gerçekleştirdik. Eğitim ve danışmanlıklarla aileleri güçlendiriyoruz. Çocukların sağlıklı, güvenli ve şefkatli ortamlarda büyümelerini önemsiyoruz. Kuruluş bakımında toplamda 120 çocuğumuz var. Bugün Karaköprü köyünde inşallah yeni bir çocuk evleri sitesi yapacağız. 50 kişi kapasiteli Çocuk Evleri Sitemizin de çalışmalarını önümüzdeki süreçte inşallah başlatacağız. Ailesi yanında destek verilen 1464 çocuğumuz bulunmakta. 2012 yılından bu yana sosyal ekonomik destekten faydalanan çocuklarımıza toplam bugüne kadar 273,4 milyon lira kaynak aktardık. 5 kadın kooperatifleri ile kadınları güçlendiriyoruz" dedi.

'SOSYAL HİZMET ANLAYIŞINI ÖNEMSİYORUZ'

Sistematik ve sürdürülebilir bir sosyal hizmet anlayışını önemsediklerinin altını çizen Göktaş, "Engelli ve yaşlıları hayata tam ve aktif katılımlarını önemsiyoruz. Bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde 45 engelli vatandaşımıza hizmet götürüyoruz. 2006 yılından bu yana evde bakım yardımına aktarılan kaynak Muş özelinde 1,88 milyar lira. Temmuz ayı itibarıyla Muş'ta evde bakımdan faydalanan 5 bin 104 ailemiz bulunmaktadır. Sistematik ve sürdürülebilir bir sosyal hizmet anlayışını önemsiyoruz. 6 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanındayız. 2025'te sosyal yardımlardan faydalanan 40 bin 709 hanemiz bulunmaktadır. 2003-2025 yıllarında sosyal yardımlara 13,4 milyar lira kaynak aktardık. 2002-2025 yılları arasında beş yatırım projemizi de hayata geçirdik" diye konuştu.

'AİLE ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bakanlık olarak aile odaklı çalışmalara hız kazandırdıklarını anlatan Göktaş şunları söyledi:

"Bu yıl, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Aile Yılı ilan edildi. Aile odaklı çalışmalarımızı hızlandırdık. Aileyi çağın tehditlerine karşı güçlendirmek ve özellikle risklere karşı dirençli kılmak, aynı zamanda ailenin içinde birlik ve beraberliği korumaya yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Aile Yılı'nda paydaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Özel sektör, belediyeler, üniversiteler, medya kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Faaliyetlerimizi farklı kategoriler alanında gerçekleştiriyoruz. 64'ü Muş'ta olmak üzere Türkiye genelinde 7 bin 848 faaliyet gerçekleştirdik" dedi.

Son olarak, iki önemli politikayı Aile Yılı'nda hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, "Bunların ilki Sayın Cumhurbaşkanımızın 13 Ocak'ta ilan ettiği evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizi biliyorsunuz 81 ilde yaygınlaştırdık. Doğum destek sistemimizi de güncelledik. Doğum destek sistemimizi toplu bir şekilde ödemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar toplam 220 bin 268 annenin hesabına ödemelerini yaptık. Böylece bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk" diye konuştu.