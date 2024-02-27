Serdar Soydan: Mersin\'in ulaşım sorununa biz çözüm bulacağız

Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Hedefimiz günü kurtarmak adına 5 yıllık siyasi planlar değil, Mersin'in 50 yılını planlamaktır. Metroyu da biz yapacağız, battı çıktıları da biz tamamlayacağız. Mersin'in ulaşım sorununa da biz çözüm bulacağız. Samimiyetle, tevazuyla, gayretle, kibirden, egodan uzak, güler yüzle, kimseye bağırmadan, kimseyi ayrıştırmadan çalışacağız ve yeni bir döneme başlayacağız" dedi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi, katıldığı bir televizyon programında metrodan, trafik sorununa, içme suyundan, projelere dair açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Seçim sürecine başlarken mottomuzu 'Mersin'i Hisset, Mersin'i Yaşa' olarak belirledik. Burada gayemiz, Mersin'i yaşanılabilir şehirler sıralamasında ilk 5 içerisinde yer almasını sağlamaktır. Mersin hoşgörü şehirdir. Biz burada yıllardır kardeşçe yaşıyoruz. Her birimiz farklı görüşlerde olsak da ortak paydamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyetimiz ve Mersinimizdir. Farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Bizim bakış açımız bu şekildedir. Ana çatımız büyük Türk milletidir. 3 tema 9 ilke ile projelerimizin çerçevesini çizdik. 9 Mart'ta da gerçekleştireceğimiz proje lansman toplantımızda da tüm kent ile bunları paylaşacağız" diye konuştu.

"Akıllı kavşaklarla yolumuza devam edeceğiz"

Mersin'de kamuoyu yoklaması yaptıklarını dile getiren Serdar Soydan, "Hemşerilerimizin birinci önceliğinin trafik ve ulaşım sıkıntısı olduğu ortaya çıktı. Mersin'de herkes proje yapabilir ama bu işlerin hepsi bilim, ortak akıl ve kent dinamikleri ile yapmak gerekmektedir. Biz bunu savunuyoruz ve bu şekilde ilerleyeceğiz. İvedilikle ulaşım master planının revize edilmesi gerekiyor. Mersin'de uygulanan sistem, kanalize kavşak sistemidir. Kavşakların yapılmasının birinci önceliği trafik kazalarını minimize etmek, önlemektir. İkinci önceliğimiz vatandaşın trafikte bekleme süresini en düşük seviyede tutmaktır. Bekleme süresini minimize ederseniz, yakıt sarfiyatından tasarrufunuz olur. Yakıttan tasarruf ederseniz, egzoz gazlarının çevreye salınımı noktasında azalma sağlarsınız. Tüm dünyada geçerli olan sistem, akıllı kavşak sistemidir. Akıllı kameralarla yol izlenir, araç trafik yoğunluğuna göre dönüş önceliği verip süre hesaplar. Trafiği organize eder. Bizim şehrimizde yapılan 7 kanalize kavşak, tüm dönüşleri ikiye böldüğü için 2 katı zaman demektir. Akıllı Şehir Mersin ilkemizi göz önünde bulundurup her şeyin akıllısını, teknolojiye uygun olanını yapacağız. Biz akıllı kavşaklar ile yola devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Metroyu da biz yapacağız"

Soydan, "Ulaşım master planında metro, battı çıktılar, kavşak ve yeni bulvarların açılması ile birlikte kombin bir şekilde bu işi düzgünce yürüttüğünüz noktada sonuca ulaşırsınız. Bizim şehrimizin onaylanmış bir metro projesi vardı. Eğer mevcut yönetim göreve gelir gelmez kazma vursaydı belki şu anda yol almıştık. Projeyi sil baştan yaptılar. 19 km uzunluğundaki metro projesi 5 kilometre kısaltıldı. Bazı duraklar çıkarıldı. Çıkarılan duraklardan biri de işçilerimizin sıkıntı çektiği, yoğunluk olan Serbest Bölge'deki durak. Metroyu da biz yapacağız, battı çıktıları da biz tamamlayacağız, akıllı kavşaklar ile yeni yol, bulvar düzenlemeleri ile Mersin'in ulaşım sorununa da biz çözüm bulacağız" ifadelerini kullandı.

"Su faturalarımız Gaziantep'ten yüzde 20 daha fazla"

Türkiye'nin en pahalı içme suyunu kullanan ikinci şehrin Mersin'in olduğuna vurgu yapan Soydan, "Mersin'de içme suyumuz Yalınayak'taki depoya borularla geliyor. Bu su gelirken belli bir elektrik sarfiyatı oluyor. Biz iki tane su faturasını elimize aldık. Birisi Gaziantep'teki diğeri Mersin'deki hemşerilerimizin su faturalarıdır. İkisi de 10 tonluk bareme giriyor. Mersin'deki 50 metrelik irtifada motopomplar su basıyor. Gaziantep'te 3 depo var. Düzbağ 123 metre, Kartalkaya 360 metre, Mizmiz de 550 metre. Gaziantep'in ortalamasında 250 metre irtifa var gibi düşünürsek motopomplar ona göre su basıyor. Yani Mersin'in 5 katı daha fazla elektrik sarfiyatı var. Hemşerilerimiz bilir, Mersin'de her binanın hidroforu vardır. Bu hidrofor elektrik ücretini de bireysel olarak biz öderiz. Buna rağmen su faturamız Gaziantep'ten yüzde 20 daha fazladır"diye kaydetti.

"İçme suyu problemini kökten çözeceğiz"

Soydan konuşmasının devamında, "Bizim sulama borularımız eski teknoloji ile döşenmiş borulardır. Burada kayıplarımız var. Bu kayıpları önlememiz adına öncelikle isale hattını yeni teknoloji çelik borularla değiştirmemiz gerekiyor. Eğer bu yatırımı yaparsak kayıp kaçak sorunu ortadan kalkar. Bu da otomatik olarak su faturalarında düşüş anlamına gelir. İkinci olarak da Pamukluk Barajı devreye girdiği zaman ivedilikle MESKİ ve Büyükşehir arıtma tesisini ve depoyu tamamladığı noktada zaten su fiyatlarında ve miktarında rahatlama olacak. Göreve geldiğimizde her şeyden önce içme suyunda indirim yapacağız. Cumhur İttifakı'nın üretken belediyecilik vizyonu ile tesislerimizi yenileyip Mersin'in içme suyu problemini kökten çözeceğiz. Bunlar maliyetli büyük projeler. Bir şehrin alt yapısı çok önemli. Günü kurtarmak adına hareket edilmemesi gerekiyor. 5 yıllık siyasi planlarla değil, bizim hedefimiz Mersin'imizin 50 yılını planlamaktır" dedi.

Diğer büyükşehirlerin bu zamana kadar almış olduğu hizmetlere göre Mersin'in daha fazla hizmet alması gerektiğini ifade eden Soydan, "Biz bu şehre aşığız. Taş üstüne taş koymak adına Cumhur İttifakı'nın gücü ile Türkiye'nin 100. yılında 100 proje ile 9 Mart'ta Mersin'in huzuruna çıkacağız. Bir defa yenilenebilir enerji noktasında dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Tarımsal sulamada, elektrik sarfiyatını minimize etmek adına tesislerimizde enerji tüketimi noktasında faydalanacağız. Hem çevreye duyarlı olup hem teknolojiden faydalanacağız hem de maliyetleri düşürmüş olacağız" şeklinde konuştu.

"Tarım AŞ'yi kurcağız"

Soydan, "Mersin'de tarımla uğraşan çiftçilerimizin girdi maliyetlerini taban seviyeye çekmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Tarım AŞ.'yi kuracağız. Tarım AŞ. çatısı altında BİTSAM adını verdiğimiz Bitki Sağlık Merkezi'ni oluşturacağız. Biz burada ziraat mühendislerimizden oluşan uzmanlarla çiftçilerimize bilimsel anlamda destek vereceğiz. Gübre, sulama borusu, tohum, fide, zirai ilaç desteği vereceğiz. Bununla da kalmayacağız. Sonuçta bu üretilen ürünlerin bir de pazarlama boyutu var. Kimisini oluşturacağımız tesisler ile işleyeceğiz; kimisini de dünya pazarına sunacağız. Mersin her şeyin en iyisine layık. Dünyada parmakla gösterilir bir kent olması adına ne gerekiyorsa yapacağız. Her şeyden önemlisi iradededir"diye konuştu.

"Engelliler Daire Başkanlığı'nı yeniden kuracağız"

"Sosyal belediyecilik bizim dönemimizde artarak devam edecek" diyen Serdar Soydan sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz göreve gelir gelmez ilk işlerimizden biri Engelliler Daire Başkanlığı'nı yeniden kuracağız. Özel bireylerimizin çok daha rahat edebileceği tesisler kuracağız. Dijital dershaneler projelerimiz arasındadır. Gençlerimiz için her ilçede yeteneklerini keşfedebilecekleri, sanatsal faaliyetlerini yürütebilecekleri alanlar inşa edip müzik alanında da profesyonel kayıt stüdyolarını oluşturacağız. Kadınların kendilerini mesleki anlamda ya da sosyal hayatta geliştirebilecekleri alanlar kuracağız. Kadın Üretici Pazar sayılarımızı artırma noktasında çalışmalarımız olacak. Girişimci kadınlara melek yatırımcı olacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde projelerindeki maliyetlerin belli kısmını üstlenerek ürettikleri ürünleri pazarlama noktasında yanlarında olacağız."

"Herkesi kucaklayacağız"

Belediyeciliğin gönül işi olduğuna da dikkat çeken Soydan, "Belediyecilik yaşadığınız şehri sevme işidir. Mersin'de önce huzuru bulacağız. Huzur kendi içinizden başlar. Belediye çalışanlarımıza işçilerimize özlük haklarını vererek, siyasi görüşüne bakılmaksızın kimseyi başka bir işe zorlamadan, herkesi kucaklayarak kendi kurumumuz içerisinde huzur ve mutluluğu sağlayacağız. Samimiyetle, tevazuyla ve gayretle kibirden, egodan uzak güler yüzle, kimseye bağırmadan, kimseyi ayrıştırmadan çalışacağız ve yeni bir döneme başlayacağız"diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN