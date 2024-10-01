Suat Kılıç: Netanyahu Yüzyılın Hitleridir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Suat Kılıç: Netanyahu Yüzyılın Hitleridir

Suat Kılıç: Netanyahu Yüzyılın Hitleridir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını devlet terörü olarak nitelendirirken, Netanyahu'yu yüzyılın Hitler'i olarak tanımladı. Kılıç, yeni yasama yılında emeklilik, nafaka ve kamu mühendislerinin hakları gibi konulara da dikkat çekti.

01.10.2024 17:04  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam düzeyindeki saldırıları başladığında bu bir devlet terörüdür demiştik. 'Netanyahu yüzyılın Hitleridir' demiştik" açıklamalarında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Kılıç, partisi adına gündeme ilişkin konular hakkında konuştu.

Konuşmasının başlangıcında 1 Ekim yasama yılının başlangıcı olduğunu hatırlatan ve tüm siyasi partilere başarılar dileyen Kılıç, yeni yasama döneminde emeklilikte adalet arayan vatandaşların mağduriyetlerinin yeni yasama döneminde giderilmesi gerektiğine değindi. Kılıç, "Bir gün için 17 sene bekleme süreleri ortadan kaldırılmalıdır. Staj ve çıraklık mağdurlarının mağduriyeti yeni yasama döneminde giderilmelidir" ifadelerini kullandı.

Süresiz nafaka meselesinin toplumun çok önemli bir adaletsizlik kaynağı olduğuna değinen Kılıç, "'Sürekli nafaka olmaz' konulu kanun teklifimiz TBMM'de beklemektedir. Yeni yasama yılında TBMM sürekli nafaka meselesini de çözüme kavuşturmalıdır" açıklamasında bulundu.

Kamu mühendisleri ile alakalı kanun tekliflerinin TBMM'de beklediğine değinen Kılıç, "Meclis, Kamu mühendislerinin eşit işe eşit ücret prensibi doğrultusunda beklentilerine cevap vermekle mükelleftir. Taşeronda çalışan mühendisin ücreti farklı, belediye de çalışanın ücreti farklı, belediyenin şirketinde çalışanın ücreti farklı, bakanlık bünyesinde hizmetine devam eden mühendisin ücreti, özlük hakları farklı bir seyir izlemektedir" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu yüzyılın Hitleridir' demiştik"

İsrail'in Gazze ve Lüban'a gerçekleştirdiği saldırılar hakkında konuşan Kılıç, "7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam düzeyindeki saldırıları başladığında bu bir devlet terörüdür demiştik. 'Netanyahu yüzyılın Hitleridir' demiştik. İnsanlık son yüzyılda İsrail terör organizasyonunun Gazze'de yol açtığı katliamlar ölçeğinde bir katliama tanıklık etmemiştir demiştik. Bugün Gazze'de yaşananlar yarın Lübnan'da sonra Ürdün'de daha sonrada diğer bölge ülkelerinde yaşanacak demiştik. Kulağını tıkayanlar gözlerini dört açsınlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Batılı ülkelerin tamamı sessiz"

Gazze'de ki soykırımın Lübnan'a sıçradığını ifade eden Kılıç, "Savaşın gözcüsü yine Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in sözcüsü yine İngiltere ve Siyonizmdir. Adeta bir canavar gibi bölgeyi kan gölüne çeviriyorlar. Bu arada Arap ligi sessiz, İslam İş Birliği Teşkilatı sessiz, insan haklarından dem vuran Batılı ülkelerin tamamı sessiz. Hatta sessizlik artık terk edildi. Katliamın alkışçısı durumundalar. Bu soykırım burada kalmaz. Elbette ki insanlık tarihi bu acıların hedefini geçmişte Hitler ve yol arkadaşlarından sorduğu gibi Netanyahu ve soykırım kabinesinden de soracaktır. Türkiye'nin daha aksiyoner politikalar üstlenmesini Arap ligi ve İslam İş Birliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerin de elini taşın altına koymasını sıra kendilerine gelmeden gözlerini dört açmalarını kendilerinden bekliyoruz" diye konuştu.

Sinan Ateş davası ile ilgili konuşan Kılıç, "Artık karar bekleniyor. Ankara'nın göbeğinde yaşandı bu cinayet. Bütün toplumun dikkati bu meselenin üzerinde. Toplum Sinan Ateş davasında da adaletin tecelli etmesini hakikatin yerini bulmasını sadece tetikçilerin değil azmettirenlerinde yargı önünde hesap vermesini bekliyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye sınırlarını tabi ki kapalı tutmalıdır"

Açıklamasının ardından Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar sonucunda Lübnanlı vatandaşların Türkiye'ye doğru bir göç dalgası oluşturma ihtimaline ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"İsrail önündeki bütün engelleri kaldırmak üzere çok sistematik bir soykırım ve aynı zamanda tarihin en büyük göç dalgalarından birini yaşatıyor. Yaşananlar ABD ve İngiltere'de biliniyor. Bunlar planlı hareketler. Gazze bombardımanı sonrasında Gazze'de ki 2 milyon 300 bin insan Mısır'a doğru göç ettirildi. Beyrut'a, Lübnan'a yönelik bombardımanların akabinde de Lübnan halkı Suriye'ye doğru göçe zorlanıyor. Dolayısıyla İsrail'in önünde Gazze'den Lübnan'a geniş bir coğrafya tamamen boşaltılıyor. İsrail'in işgal planını insansız coğrafyalarda sürdürebilmesi için yapılan bir kitlesel göçtür. Yüzyılın en büyük kitlesel insan kıyımı yaşanırken en büyük kitlesel göçüne de imza atılmaktadır. Her yönüyle hem ölümler hem kitlesel göçler her yönüyle insanlık suçudur, savaş suçudur, insanlığa karşı suçtur. Her biri uluslararası ceza mahkemesinde ayrı ayrı yargılamalara konu başlığı edilecek düzeyde hadiselerdir. Türkiye sınırlarını tabi ki kapalı tutmalıdır. Uluslararası toplum da bu sorunun çözümünü yerinde sağlamalıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Suat Kılıç, Orta Doğu, Göçmenler, Politika, İsrail, ankara, Terör, Gazze, Refah, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Suat Kılıç: Netanyahu Yüzyılın Hitleridir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:11:39. #1.11#
SON DAKİKA: Suat Kılıç: Netanyahu Yüzyılın Hitleridir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement