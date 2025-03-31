Süleyman Soylu: "Yolsuzlukla mücadelede kimse dokunulmaz değildir, devletin dini adalettir" - Son Dakika
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Politika

Süleyman Soylu: "Yolsuzlukla mücadelede kimse dokunulmaz değildir, devletin dini adalettir"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin konuşan Süleyman Soylu "Yolsuzlukla mücadelede kimse dokunulmaz değildir, devletin dini adalettir.

31.03.2025 11:39
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin konuşan Süleyman Soylu "Yolsuzlukla mücadelede kimse dokunulmaz değildir, devletin dini adalettir. CHP, naylon ön seçim ile yolsuzluklarını örtmeye çalışıyor" dedi.

Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Bayrampaşa, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan İlçe Başkanlıklarında düzenlenen bayramlaşma programında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Soylu, İBB'ye yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmasından sonra yaşananlara değinerek CHP'yi eleştirdi.

"Devletin dini adalettir"

Devletin temel ilkesinin adalet olduğunu belirten Soylu, "Devletin dini adalettir. Bu yüzden yolsuzlukla mücadele devletin temel görevidir. Devletin dini adalet olduğu için, ötekileştirmelerle mücadele etmek, vergilerin millete hizmet olarak dönmesini sağlamak ve bunu kontrol etmek zorunluluktur. Kimse devletin kaynaklarını kişisel çıkarları için kullanamaz. Kimse belediyeyi kazandığında binlerce insanı haksız bir şekilde işten çıkaramaz. Adrese teslim ihaleler yapanlar, yolsuzluğa bulaşanlar bunun hesabını vermek zorundadır" ifadelerini kullandı.

"Artık Türkiye'de hukukun üstünlüğü var"

Türkiye'de geçmişte askeri darbeler ve siyasi müdahaleler nedeniyle hesap sorulamayan dönemler yaşandığını belirten Soylu, " Menderes'i astılar, 71 Muhtırası'nı verdiler, 80 Darbesi'ni yaptılar, 28 Şubat'ta milletin değerlerini yok etmeye çalıştılar. Bütün bunlar üstünlerin hukuku olduğu için yaşandı. Tayyip Erdoğan sadece altyapı yapmadı, insanların başını dik yürütmesini sağladı. Artık Türkiye'de hukukun üstünlüğü var" şeklinde konuştu.

"Siyaseti kirlettiler"

CHP'nin İstanbul il kongresi sırasında 'döviz bürosu' açarak şaibeli bir kongre düzenlediğini öne süren Soylu, "Hiçbiriniz bir il kongresinde para döndüğünü gördünüz mü? Kongrelerde dövizler toplandı, dolarlar Ankara'ya götürüldü. Kendi içlerinde ihanet yaşandı, siyaseti kirlettiler. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemiyle onu sırtından hançerledi, bunu kendileri söylüyor. Yaptıkları adrese teslim ihalelerle kendi geleceklerini garanti altına almaya çalışıyorlar" dedi.

"Naylon ön seçim yapıyorlar"

CHP'nin seçimlere 3 yıl kala gerçekleştirdiği ön seçimin yolsuzlukları örtmek için yapıldığını öne süren Süleyman Soylu, "Böyle bir uygulama ne siyasi partiler kanununda var ne de seçim kanununda. Neye alışmışlar? Naylon faturaya, Şimdi de naylon ön seçim yapıyorlar. Kendi partilerini kirli hesapları için kullanıyorlar. Yolsuzluklarını meşrulaştırmak adına üye ve gönüllülerini bir araç haline getiriyorlar" diye konuştu.

"Uyardım, müfettiş gönderdim"

İçişleri Bakanlığı döneminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk ve usulsüz ihaleler konusunda defalarca uyardığını söyleyen Soylu, "Tam 5-6 yıl boyunca uyardım, müfettiş gönderdim. Belediyelere almamanız gereken kişileri alıyorsunuz dedim. PKK'dan, FETÖ'den eleman alıyorsunuz dedik, dinlemediler. Yolsuzluklar tespit ettik, ihale yanlışlıklarını ortaya koyduk. Ama bunlar üstünlerin hukukuna alışmış" ifadelerini kullandı.

"Sokakları karıştırmaya çalışıyorlar"

Son dönemde yaşanan sokaktaki şiddet olaylarına da değinen Soylu, "Hiçbir zaman sokak hiçbir şeyi başaramamıştır. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Gençlerimizi, çocuklarımızı tahrik etmeye çalışıyorlar ama buna müsaade etmeyeceğiz. Sokağın istikrarsızlık getirdiği bir ortamı asla oluşturmayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Süleyman Soylu: 'Yolsuzlukla mücadelede kimse dokunulmaz değildir, devletin dini adalettir' - Son Dakika

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