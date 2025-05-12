Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke - Son Dakika
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Politika

Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

40 terör belası son buldu. Terör örgütü PKK silah bırakıp kendini feshetti. Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar PKK'nın silah bırakma sürecine dair yol haritasını sürecin içinden bir bürokratla konuştuğunu söyleyerek sözde terör örgütü yöneticilerinin Güney Afrika ve Norveç gideceğini söyledi.

12.05.2025 11:38
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Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının ardından başlayan süreçte terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrı yaptığı terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair yol haritasını sürecin içinden bir bürokratla konuştuğunu söyledi.

SİLAHLAR SÜLEYMANİYE VE ERBİL'DE TESLİM EDİLECEK

Şamil Tayyar'ın aktardığına göre örgüt içinde yaşanan ihtilaflara terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan müdahale ederek çözüm sağladı. Silahlar Süleymaniye ve Erbil'de Türkiye'nin gözetiminde teslim edilecek.

SÖZDE YÖNETİCİLER İKİ ÜLKEYE GİDECEK

Terör örgütünün 300'e yakın sözde yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek. Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak.

KAYYUM BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVLERİNE DÖNECEK

Terör son bulunca kayyım atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi söz konusu olacak. Tayyar ayrıca, "Şunu eklemek isterim; masa başındaki kararlardan daha çok sahadaki uygulamalar, sürecin seyrini somutlaştıracak." dedi.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımının tamamı:

Sürecin içinden bir bürokrat dostumuz, şöyle bir yol haritası çizdi:

  • Örgüt içindeki ihtilafı Öcalan doğrudan devreye girerek çözdü.
  • Silahlar, Süleymaniye ve Erbil'de Türkiye'nin gözetiminde teslim edilecek.
  • Örgütün üst düzey 300'e yakın yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek, İran, Irak ve Suriye asla olmayacak.
  • Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak.
  • İlk aşamada Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşü sağlanacak.
  • Öcalan, İmralı'da kalacak.
  • ABD ve Fransa gibi garantör ülke olmayacak.
  • Yeni İnfaz Kanunu'ndan PKK'lılar da yararlanacak, ileri yaşta ve hasta olanların tahliyesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.
  • Sürecin seyrine göre yeni Anayasa için Mecliste işbirliği zemini aranacak, ceza mevzuatı yeniden düzenlenecek, ileri aşamada toplumsal mutabakat oluştuğunda kısmi af gündeme gelebilecek.
  • DEM'in yeniden yapılanması kaçınılmaz olacak ancak PKK adını kullanamayacak.
  • PKK kendini feshedip terör son bulunca kayyım atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi söz konusu olacak.
  • Türkiye, örgütten koparak yeni yapılanmaya gidilme ihtimali karşısında uzun süre bölgeden çekilmeyecek.
  • Suriye'deki YPG yapılanması, Şam yönetimiyle birlikte planlanacak, Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışına çıkarılacak, kalanlar Suriye ordusuna katılacak.

Yorumsuz aktardım. Şunu eklemek isterim; masa başındaki kararlardan daha çok sahadaki uygulamalar, sürecin seyrini somutlaştıracak.

Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

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Son Dakika Politika Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • pandoracı:
    terör bitsin eyvallah, ama chp görüşüyorlar deyipte seçim sürecinde halkı birbirine kışkırtmaya ne gerek vardı?? 144 32 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Yıllardır bizi barış kardeşlik naralarıyla kandıran oyumuzu alan sözde halkın partisi bu barıştan neden rahatsız artık oy alamayacak diye mi ? Ne oldu barış kardeşlik mitinglerimiz ? 79 56 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN :
    Bu adamlar durduk yere silah bırakmazlar, süreç hakkında şeffaf davranılmıyor ne muhalefete ne de halka bilgi veriliyor, bu işin sonunda yine sıkıntı görünüyor bence 94 34 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan:
    BUNLARIN YAPTIKLARI YANLARINAMI KALACAK. BUNLARA HİÇ CEZA VERİLMEYECEKMİ. 105 19 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    bu ülkede terör sorunu yoktur toprak kopartmak ve özerklik isteme sorunu vardır 86 22 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    40 yıl elini kana bula ve bir sihirli değnek gelsin sana dokunsun süt gibi beyazsin desin...olacak iş degil 82 12 Yanıtla
  • Fırat Yanku:
    kendi isteği ile Güney Afrika ya kim gider ki, Norveç bu adamlari alıp ne yapacak. Anladık ki, Üst düzey yoneticileri Ülke dışına cikmayacak 61 27 Yanıtla
  • Alperen Umut:
    TÜRK DEVLETİ Teröristle pazarlık yapmaz..! 71 17 Yanıtla
  • 808080sa:
    pkk ya asla güvenmiyorum bu filimi daha önce izledik davul zurna ile dağdan inenler doğuda taş üstünde taş bırakmadı yollara hep bomba düzeneği kurdu tabiki terörsüz Türkiye ama ne kadar güvenebilirsin pkk ya inşallah yine pkk bizi aldattı demezler 64 9 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Masallar masallar.. nankörler 29 7 Yanıtla
  • Ali Kaptan:
    Bu yazılanlarıin hiç biri olmayacak çünkü ortada bir anlaşma yok ,bir iki siyasetçilenin ikbal meselesi nedeniyle böyle bir hareketlilik yaşandı oda kısa zamanda patlayacak ama Kürt Türk kardeşliği daim olacak bu kardeşlik bir iki siyasetçinin ikbal oyunu ile bozulmaz 24 3 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    40 terör belası son buldu, bu nasıl bir başlık atmak, işinizin ciddiyetini dikkate alarak habercilik yapın. 19 5 Yanıtla
  • Ferhat Aykır:
    Abd gücünü toplama uğruna tüm silahlı gruplara silah para vermemek için Ukrayna İsrail dahil süreci durduruyor asıl amaçları türkiye mi acaba :) sona hazırlanıyorlar tahmin benimkisi 15 1 Yanıtla
  • hbp9fndsn9:
    o zaman bu kadar af çıkar gibi iş yapılıyorsa Selahattin Demirtaşıda bırakmaları gerekir. 7 9 Yanıtla
  • mert çelik:
    amerıkaya gıderler yuvalarına...ama ceza almayacaklarmı ulkeyı zarara ugrattılar 12 2 Yanıtla
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