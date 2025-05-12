Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının ardından başlayan süreçte terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrı yaptığı terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair yol haritasını sürecin içinden bir bürokratla konuştuğunu söyledi.

SİLAHLAR SÜLEYMANİYE VE ERBİL'DE TESLİM EDİLECEK

Şamil Tayyar'ın aktardığına göre örgüt içinde yaşanan ihtilaflara terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan müdahale ederek çözüm sağladı. Silahlar Süleymaniye ve Erbil'de Türkiye'nin gözetiminde teslim edilecek.

SÖZDE YÖNETİCİLER İKİ ÜLKEYE GİDECEK

Terör örgütünün 300'e yakın sözde yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek. Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak.

KAYYUM BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVLERİNE DÖNECEK

Terör son bulunca kayyım atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi söz konusu olacak. Tayyar ayrıca, "Şunu eklemek isterim; masa başındaki kararlardan daha çok sahadaki uygulamalar, sürecin seyrini somutlaştıracak." dedi.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımının tamamı:

Sürecin içinden bir bürokrat dostumuz, şöyle bir yol haritası çizdi:

Örgüt içindeki ihtilafı Öcalan doğrudan devreye girerek çözdü.

Silahlar, Süleymaniye ve Erbil'de Türkiye'nin gözetiminde teslim edilecek.

Örgütün üst düzey 300'e yakın yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek, İran, Irak ve Suriye asla olmayacak.

Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak.

İlk aşamada Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşü sağlanacak.

Öcalan, İmralı'da kalacak.

ABD ve Fransa gibi garantör ülke olmayacak.

Yeni İnfaz Kanunu'ndan PKK'lılar da yararlanacak, ileri yaşta ve hasta olanların tahliyesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

Sürecin seyrine göre yeni Anayasa için Mecliste işbirliği zemini aranacak, ceza mevzuatı yeniden düzenlenecek, ileri aşamada toplumsal mutabakat oluştuğunda kısmi af gündeme gelebilecek.

DEM'in yeniden yapılanması kaçınılmaz olacak ancak PKK adını kullanamayacak.

PKK kendini feshedip terör son bulunca kayyım atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi söz konusu olacak.

Türkiye, örgütten koparak yeni yapılanmaya gidilme ihtimali karşısında uzun süre bölgeden çekilmeyecek.

Suriye'deki YPG yapılanması, Şam yönetimiyle birlikte planlanacak, Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışına çıkarılacak, kalanlar Suriye ordusuna katılacak.

Yorumsuz aktardım. Şunu eklemek isterim; masa başındaki kararlardan daha çok sahadaki uygulamalar, sürecin seyrini somutlaştıracak.