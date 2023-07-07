Tanju Özcan: Bizi genel merkeze sokmayacaklarmış, orası senin babanın çiftliği mi? - Son Dakika
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Tanju Özcan: Bizi genel merkeze sokmayacaklarmış, orası senin babanın çiftliği mi?

07.07.2023 14:41

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne devam ederken CHP Genel Merkezi'nden kendilerine sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını söyledi. Özcan, genel başkanın evine gitmediklerini, Atatürk'ün evine ve kendi evlerine gittiklerini belirterek, genel merkezin kendilerini neden sokmadığını sorguladı. Ayrıca, CHP'li vekillerin yürüyüşe destek vermesini beklediğini ancak henüz bir tepki alamadığını ifade etti.

CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 5'inci gün Ankara il sınırından saat 09.00'da başladı. Mola esnasında yürüyüşü takip eden gazetecilere konuşan Özcan, genel merkeze sokulmayacaklarına dair partiden aldıklarını yanıta ateş püskürdü. Özcan, "12 Temmuz'da genel merkeze bizi sokmayacaklarmış. Sen kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Orası senin babanın çiftliği mi? Al sana tek adam rejimi." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan: Bizi genel merkeze sokmayacaklarmış; orası senin babanın çiftliği mi?

"KAPILARI KİLİTLEYECEKLER"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özcan şöyle devam etti: "Böyle hareketlerle kendi kendini zor durumda bırakıyorsun. Nasıl seni TÜİK'e sokmadıkları zaman hepimiz telin etmiştik. Hani Milli Eğitim Bakanlığı seni kapıdan sokmadığı zaman telin etmiştik. Sen de bizi kendi evimize sokmuyorsun. Bu nedir artık? 'Tek adam rejimi yok CHP'de' demiştin. Al sana tek adam rejimi. Kapıları kilitleyecekler. Hatta herhalde Çankaya Belediyesi'nin çöp araçlarını, hizmet araçlarını da genel merkez önüne yığacaklar. Bizim orada toplanmamızı engellemeye çalışıyorlar. Buna inat herkesi tekrar davet ediyorum. Biz o gün geleceğiz, CHP de kapıyı mecburen açacak. Öyle var mı?

Tanju Özcan: Bizi genel merkeze sokmayacaklarmış; orası senin babanın çiftliği mi?

"ORASI HALKIN PARTİSİ"

Aile üyeni kapı dışı edebilirsin. Ama benimle birlikte oraya gelecek binlerce CHP üyesi var. Sen sırf seni değiştirmek için yürüyorlar diye o insanlara kapıyı niye kapatıyorsun? Orası halkın partisi. Ama farkına varamamış. Öyle bir güç zehirlenmesi var ki beyefendide artık partiyi de kendi tapulu malı zanneder hale gelmiş. Çok üzüldüm. Kemal Bey başına gelen şeylerin fazlasını ona karşı yürüyenlere yapıyor.

Tanju Özcan: Bizi genel merkeze sokmayacaklarmış; orası senin babanın çiftliği mi?

"CHP'NİN VEKİLİ SİNER Mİ?"

Bazı ilçelerimizin belediyeleri, belediye başkanları o gün genel merkezin önünde olacaklarını ifade ediyorlar. Ancak ben büyük şehirlerden, milletvekillerimizden bir atraksiyon bekliyorum. '30 milletvekili deklarasyon yayınlayacak' diye 3 gündür fırtınalar kopuyor; ama ses yok. Ne oldu? Sindirildiler mi? CHP'nin bir milletvekili siner mi, korkar mı? Korkmaması lazım."

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Fikri : Göbeklere bak GÖBEKLERE.. Yürüyün.. Yürüyünde.. O Aşure kazanı kadar göbeğiniz gitsin. Yoksa nasıl gider O göbekler. Eeeee.. nede olsa zenğin göbeği demi.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hbo Hbo: evet ciftligi tabi, siz cok baska yerde diktator aradiniz Cevap Yaz 20 7 Yayından Kaldır
  • Taha Yıldız: Tanju Özcan adamdır. Cevap Yaz 16 15 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Tanju Özcan: Bizi genel merkeze sokmayacaklarmış, orası senin babanın çiftliği mi? - Son Dakika


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