Tanju Özcan, ikinci turda desteği için Muharrem İnce'yle görüştü: İkna etmek için çok uğraştık - Son Dakika
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Tanju Özcan, ikinci turda desteği için Muharrem İnce'yle görüştü: İkna etmek için çok uğraştık

26.05.2023 22:04

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ikinci tur öncesi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştüklerini açıkladı. İnce'den olumlu cevap alamadıklarını söyleyen Özcan, "Sayın Muharrem İnce'yle saatlerce konuştuk. İkna etmek için çok uğraştık. Muharrem İnce belli konulara kızgın" diye konuştu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen gün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman ile birlikte Ankara'ya Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmeye gittiğini açıkladı. Görüşmenin detaylarını aktaran Özcan, İnce ile saatlerce görüştüklerini ancak herhangi bir netice alamadıklarını ifade etti.

"İKNA ETMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK"

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi doğrultusunda Muharrem İnce ile görüşmeye gittiklerini açıklayan Başkan Özcan, "Ben çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman kardeşimle birlikte Ankara'ya gittim. Bir ön görüşme için, genel merkezin, genel başkanın bilgisi doğrultusunda.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN LÜTFEN DESTEK AÇIKLAYIN' DEDİK"

Nedir bizim Nadir Bey ile ortak özelliğimiz? Biz Muharrem İnce ile geçmişte en yakın yol yürüyen arkadaşlarıydık. Bu sebeple gittik. Sayın Muharrem İnce ile saatlerce konuştuk. Evinde de konuştuk, partisinde de konuştuk. Saatlerce konuştuk. İkna etmek için çok uğraştık. Muharrem İnce belli konulara kızgın. Sağlık problemleri de var ama bunların hiçbiri gerekçe olamaz. 'Türkiye'nin geleceği için lütfen bu desteği açıklayın' dedik. Ancak şu ana kadar olumlu bir cevap alamadık. Alamayacağız gibi de görünüyor" dedi.

"KIRGINLIKLARI, KIZGINLIKLARI VAR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kızgınlıkları olduğunu ifade eden Başkan Özcan, şöyle konuştu: "Kendine göre kırgınlıkları, kızgınlıkları var. Ha Zeydan Bey konusuna gelince, Zeydan Bey Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız. Biz oradayken Büyükçekmece belediye başkanıyla birlikte geldiler ama biz onlarla gitmiş değiliz. Onlar genel başkanın bilgisi dahilinde geldi, gelmedi bilmiyorum ama biz tamam, ben genel başkanın bilgisi doğrultusunda bu ziyareti gerçekleştirdik. Kendisine de söyledik zaten.

"KENDİSİNE YAPILAN MONTAJLARA BİZİM DE ÜZÜLDÜĞÜMÜZÜ ANLATTIK"

Eskilerden konuştuk. Mevcut durumdan konuştuk. Yapılan hatalardan konuştuk. Kendisine yapılan bu montajlarla ilgili bizim de ne kadar üzüldüğümüzü anlattık. O da bazı yaşadıklarını bizimle paylaştı. Ama dedik ki, yani kişisel duygularımızı, düşüncelerimizi bir tarafa bırakma zamanı. Yani yarın bir gün Erdoğan bir o yüzde bir oyla kazanırsa insanlar sorumlu aramaya başlayacaklar. Lütfen dedik, 'Sayın İnce, tarihin size verdiği görevi yerine getirin' dedik. Kendisi de gerekli değerlendirmeleri yapacağını arkadaşlarıyla birlikte yapacağını söyledi ama şu ana kadar olumlu bir dönüş maalesef olmadı."

Kaynak: İHA
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Memleket Partisi, Bolu Belediyesi, Muharrem İnce, Tanju Özcan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tanju Özcan, ikinci turda desteği için Muharrem İnce'yle görüştü: İkna etmek için çok uğraştık - Son Dakika


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