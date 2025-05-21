Tarihi Kentlerin Korunması Öncelik - Son Dakika
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Tarihi Kentlerin Korunması Öncelik

Tarihi Kentlerin Korunması Öncelik
21.05.2025 14:40
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Mansur Yavaş, tarihi kentlerin yönetiminde koruma bilincinin önemine vurgu yaptı.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tarihi eşsiz kentlerimizin koruma bilinciyle yönetilmesi önceliğimiz oldu. Bu eşsiz kentlerde yerel yöneticilerimizin verecekleri her kararda ecdat mirasının sorumluluğunu üzerinde taşıdıklarını unutmamaları gerekiyor" dedi.

Tarihi Kentler Birliği Olağan 1'ici Meclis Toplantısı Milli Mücadele Rotası Kongresi Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kongre'ye katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin çalışmalarını anlattı. Yavaş, "Türkiye 127 bin 287 tescilli kültür varlığıyla doğal ve kültürel güzellikleriyle eşsiz güzelliklere sahip bir ülke. Biz bu güzel kentlerin yöneticileri Tarihi Kentler Birliği gibi bir kurumsal yapı altında bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana Tarihi Kentler Birliği olarak, 441 projeye önceki dönemden bugüne kadar 15 milyon TL hibe sağladık. 5 binden fazla uzmana eğitim verdik. 120'nin üzerinde toplantı gerçekleştirdik ve en önemlisi koruma kavramını yerel yönetimlerin gündemine taşıdık" diye konuştu.

'ŞEHİRLER YALNIZCA BİNALARDAN İBARET DEĞİL'

Yerel yöneticilerin ecdat mirasının sorumluluğunu taşıdıklarını ifade eden Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

"Tarihi eşsiz kentlerimizin koruma bilinciyle yönetilmesi önceliğimiz oldu. Bu eşsiz kentlerde yerel yöneticilerimizin verecekleri her kararda ecdat mirasının sorumluluğunu üzerinde taşıdıklarını unutmamaları gerekiyor. O nedenle değerli belediye başkanlarımız ve yerel yöneticilerimizle sık sık bir araya geliyoruz ve gelmeye devam edeceğiz. Ortak proje süreçlerini ortaya koyacağız. Tarihi kentlerimizin güzelliklerini ortaya koyacak sokak sağlıklaştırma, kentsel tasarım, prestij cadde düzenlemeleri ve koruma projeleri konusunda çok daha hassas olmamız, bu zenginlikleri yarına taşımamız için çok çok önemli. Deprem bölgesine yaptığımız ziyaretlerde bir kez daha gördük ki şehirler yalnızca binalardan ibaret değildir. Geçmişle bağ kurmadan, kimlik ve hafıza olmadan kentler ayağa kalkamaz. Bu anlamda Tarihi Kentler Birliği'nin rolü her zamankinden daha kritiktir. Önceliğimiz 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışan bölgelere destek olmak."

'RESTORASYON SAYISI 650'YE ULAŞTI'

Tarihi yapılarla ilgili restorasyon rakamlarını da paylaşan Yavaş, "Somut olmayan kültürel miras çalışmalarımızı da artık önceliklerimizi arasına aldık. Bu doğrultuda UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras sözleşmesi doğrultusunda üyelerimizden toplandığımız envanter bilgileriyle bu değerleri kayıt altına almayı, tanıtmayı, yaşatmayı hedefliyoruz. 2000 yılında 17 yapıyla başlayan restorasyon süreci bugün 650 yapıya ulaşmıştır. Unutmayalım bu tür projeler yalnızca kültürel mirasın değil aynı zamanda yerel kalkınmanın da önünü açmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA

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