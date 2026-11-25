Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımsal hasılamızı 2025 yılında 83,2 milyar dolara ulaştırdık. 2026 yılı sonunda ise 90 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Türkiye bugün tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi ile 2025 yılı kesin hesabı ele alınırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Bakanlığın ve bağlı kuruluşların bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Sunumunda tarım sektörünün büyüme rakamları, üretim ve ihracat hedefleri, çiftçilere yönelik destekler, hayvancılık, su ürünleri, sulama yatırımları ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına değinen Bakan Yumaklı, savaşın mazot ve gübre fiyatları üzerinden üreticilere getirdiği ek maliyeti azaltmak için 2026 üretim yılı desteklerini güncellediklerini ve bu kapsamda 30 milyar liralık ilave kaynak ayırdıklarını belirtti. Yumaklı, üretimin devamlılığını sağlamayı ve sektörün olağanüstü şartlara karşı direncini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Tarımsal hasılamızın 2026 yılı sonunda 90 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz"

Son 24 yılda tarım, orman ve balıkçılık sektörünün yıllık ortalama yüzde 2,2 büyüdüğünü vurgulayan Yumaklı, "Bu oran OECD ülkelerinde yüzde 0,74, Avrupa Birliği ülkelerinde ise yüzde 0,44 oldu. Sektörümüz, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,8, ikinci çeyreğinde ise yüzde 13,3 büyüdü. Tarımsal hasılamızı 2025 yılında 83,2 milyar dolara ulaştırdık. 2026 yılı sonunda ise 90 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Türkiye bugün tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada. Bu ay başında yayımlanan 2026 yılı OECD Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme Raporu'na göre ülkemizin tarım sektöründe toplam faktör verimliliği, 2014-2023 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 2 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış dünya ortalamasının 2,5 katıdır. Yani Türkiye, 2023 yılında aynı girdiyle 2014'e kıyasla yüzde 16,5 daha fazla tarımsal çıktı üretmiştir. Son 20 yılda ise bu oran yaklaşık yüzde 32 olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"2026 yılı sonunda 33 milyar doların üzerinde ihracat bekliyoruz"

Üretim ihracatının gücüne değinen Yumaklı, "2025 yılında tarım ve gıda ürünlerinde 32,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 125 oldu. 2026 yılı sonunda 33 milyar doların üzerinde ihracat bekliyoruz. Üreticimizin alın teriyle ortaya çıkan 2 bin 226 çeşit ürünümüz 185 ülkeye ulaşıyor. Fındık, incir, üzüm, ayva, kiraz, kayısı, defne ve çam balı ihracatında dünya lideriyiz. Ayrıca çipura, levrek ve dondurulmuş alabalık ihracatında da dünyada birinciyiz. Ancak bizim hedefimiz, sadece daha fazla ürün ihraç etmek değil. Anadolu'nun ürünlerini dünyada tanınan ve daha yüksek değer üreten markalara dönüştürmek. Bu nedenle son 3 yılda 28 ürünümüze Avrupa Birliği tescili aldık ve tescilli ürün sayımızı 46'ya çıkardık" şeklinde konuştu.

"Tarla bitkilerinde toplam 143,1 milyon tonla tüm zamanların rekor üretimini bekliyoruz"

Bakan Yumaklı, 2026 yılında iklim koşullarının etkisiyle daha verimli bir sezon geçirildiğinin altını çizerek, "Bu yıl sonunda tarla bitkilerinde 78,6 milyon ton, meyvede 31,5 milyon ton, sebzede 33 milyon ton olmak üzere toplam 143,1 milyon tonla tüm zamanların rekor üretimini bekliyoruz. Avrupa Birliği, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu'nun en büyük taze meyve ve sebze tedarikçisiyiz. Yıllık ortalama 5 milyon tona yakın taze meyve ve sebze ihraç ediyoruz. Diğer yandan üretim planlamasıyla uyumlu yeni destekleme modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. 2025 üretim yılında 244 lira olan dekar başına destek katsayı değerini, 2026 üretim yılı için yüzde 50 artırarak, 367 liraya yükselttik. Planlı üretim kapsamındaki ürünleri belirlenen havzalarda eken çiftçilerimizin mazot maliyetinin tamamını, gübre maliyetinin ise yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

"769 noktadaki hububat alımlarında 12,3 milyon tonla tarihi bir rekora ulaştık"

Bakan Yumaklı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu yıl ülke genelinde tam 769 noktadaki hububat alımlarında 12,3 milyon tonla tarihi bir rekora ulaştık. TMO, 2026 yılında almış olduğu tüm ürünler için üreticilerimizin hesaplarına 226 milyar lira aktardı ve ödemeler devam ediyor. Üretimde sürdürülebilirliğin bir başka temel unsuru da tohumculuk. Son 24 yılda tescilli çeşit sayımızı tarla bitkilerinde 178'den bin 87'ye, bahçe bitkilerinde 619'dan bin 90'a çıkardık. Sertifikalı tohumluk üretimini 8,3 kat artırarak 1 milyon 351 bin tona ulaştırdık. Kullanılan sertifikalı tohumluğun yüzde 96'sını yurt içinde üretiyoruz. Türkiye'de üretilen tohumları bugün 117 ülke kullanıyor. Yerel tohum konusunda da önemli bir çalışma yürütüyoruz. Bugüne kadar 49 ata tohumunu tescil ettik. Ata tohumunun kullanımı asla yasak değildir."

Yumaklı, TAKE Projesi kapsamında 2027 yılında desteklenen alanı 1,9 milyon dekara, yararlanacak çiftçi sayısını ise 150 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Aynı yıl küçük ölçekli seraların modernizasyonu için yeni bir rehabilitasyon projesi başlatacaklarını aktaran Yumaklı, organik üretimi artırmak amacıyla Gökçeada'yı Organik Tarım Havzası ilan edeceklerini bildirdi. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 17,8 milyon büyükbaş, 60,8 milyon küçükbaş, 394 milyon kanatlı hayvan ve 8,8 milyon arılı kovana sahip olduğunu, bu kategorilerin tamamında Avrupa'da ilk sırada yer aldığını belirtti. Son 24 yıldaki ıslah çalışmalarıyla ortalama sığır karkas veriminin yüzde 68 artırılarak 299 kilograma çıkarıldığını aktaran Yumaklı, TİGEM işletmelerindeki büyükbaş hayvan varlığının da son 3 yılda yaklaşık üç katına yükseltildiğini kaydetti. Bakan Yumaklı ayrıca 2,4 milyon doz septisemi aşısının 81 ilde ücretsiz uygulandığını söyledi.

"Ormanlarımızın yüzde 75'i otlatmaya açıktır"

En çok iyileştirilen alanlardan birisinin meralar olduğunu ve bu dönemde 25 milyon dekar alanda mera ıslah projesi uygulandığını belirten Yumaklı, "Bunun dörtte birini yalnızca son 3 yılda gerçekleştirdik. Meralar üzerindeki otlatma baskısını azaltmak ve kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla, yem bitkilerini planlama kapsamına aldık. Ayrıca, destek için gerekli olan 10 dekar sınırını 1 dekara düşürerek, desteklenen alan miktarını artırdık. 2024 yılında 688 bin hektar olan, desteklenen yem bitkileri alanını, 2025 yılında 867 bin hektara çıkardık. 2026 yılı sonunda bu rakamın 1 milyon hektarın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Burada da doğru bilinen bir yanlışı düzeltmek istiyorum: Ormanlarımız hayvancılığa kapalı değildir. Ormanlarımızın yüzde 75'i otlatmaya açıktır" ifadelerini kullandı.

"İhracatımızın 2026 yılı sonunda 2,6 milyar dolarla rekor kırmasını bekliyoruz"

Yumaklı, su ürünlerinde ihracatın 2025 yılında 2,3 milyar dolarla rekor kırdığını bildirerek, "İhracatımızın 2026 yılı sonunda 2,6 milyar dolar, 2027 yılı sonunda 2,8 milyar dolarla yeni rekorlar kırmasını bekliyoruz. Sucul biyoçeşitliliğimizin korunması için geçen yıl 207 bin denetim gerçekleştirdik. 2027 yılında ise aynı yerde Uluslararası Sucul Canlılar Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini kuracağız. Böylece deniz ekosistemlerinin korunmasına katkı sağlayacak, sürdürülebilir balıkçılığı destekleyeceğiz. 2027 yılında üretim planlamasına 6 türü daha ekleyerek, planlı üretimin toplam içindeki oranını yüzde 85'e yükselteceğiz" dedi.

"360 milyar liralık proje tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacağız"

Son 24 yılda su ve sulama alanında bugünün fiyatlarıyla 4 trilyon 840 milyar liralık yatırım yapıldığını söyleyen Yumaklı, "11 bin 284 tesisi hizmete aldık. 2027 yılında ise 14'ü baraj, 30'u sulama tesisi olmak üzere toplam 307 tesisi daha faaliyete geçireceğiz. Hükümetlerimiz döneminde sulamaya açılan tarım alanını yüzde 53 artırarak, 73,4 milyon dekara çıkardık. Arazi toplulaştırma alanını 81,6 milyon dekara çıkardık. Bu çalışmaların yüzde 97,4'ünü son 24 yılda yaptık. 2026 yılında Devlet Su İşleri yatırım bütçesinin dörtte birini GAP'a ayırdık. Bunun en önemli adımlarından biri Silvan Projesi. Yaklaşık 360 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip bu proje tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacağız. Silvan'da baraj gövdesini tamamladık. Babakaya ve Silvan tünellerindeki çalışmalar devam ediyor. 2027 yılı, Silvan'da sonuçların sahada çok daha görünür hale geldiği bir yıl olacak. Üreticilerimizin basınçlı sulama ve tarımsal yenilenebilir enerji yatırımlarına 15 milyon liraya kadar faizsiz kredi veya kar payı desteği sağlıyoruz. Bireysel sulama yatırımlarına yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe veriyoruz" dedi.

"Basınçlı sulama ve tarımsal yenilenebilir enerji yatırımlarına 15 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz"

Bakan Yumaklı, konuşmasına şöyle devam etti:

"2027 yılında ise 14'ü baraj, 30'u sulama tesisi olmak üzere toplam 307 tesisi daha faaliyete geçireceğiz. Hükümetlerimiz döneminde, sulamaya açılan tarım alanını yüzde 53 artırarak, 73,4 milyon dekara çıkardık. Arazi toplulaştırma alanını 81,6 milyon dekara çıkardık. Bu çalışmaların yüzde 97,4'ünü son 24 yılda yaptık. 2026 yılında Devlet Su İşleri yatırım bütçesinin dörtte birini GAP'a ayırdık. Bunun en önemli adımlarından biri Silvan Projesi. Yaklaşık 360 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip bu proje tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacağız. Silvan'da baraj gövdesini tamamladık. Babakaya ve Silvan tünellerindeki çalışmalar devam ediyor. 2027 yılı, Silvan'da sonuçların sahada çok daha görünür hale geldiği bir yıl olacak. Üreticilerimizin basınçlı sulama ve tarımsal yenilenebilir enerji yatırımlarına 15 milyon liraya kadar faizsiz kredi veya kar payı desteği sağlıyoruz. Bireysel sulama yatırımlarına yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe veriyoruz. Ayrıca 2027 yılında Kırsal Kalkınma Yatırım Programımızı yeniliyoruz."

"2027 yılında 10 milyar lira kaynak ayırdık"

Girdi ve lojistik maliyetlerini azaltmak ve üreticinin pazarlama gücünü artırmak için organize tarım bölgelerini yaygınlaştırıldığını dile getiren Yumaklı, "25'i bitkisel, 21'i hayvansal üretime dayalı 46 organize tarım bölgesini tüzel kişiliğe kavuşturduk. 21'inin altyapısını tamamladık. 16'sında ise üretim başladı. Faaliyete geçen bölgelerde 12 bin kişiye doğrudan istihdam, yıllık 75 bin ton bitkisel üretim ve 200 bin büyükbaş besi kapasitesi oluşturduk. 2027 yılında bu alanlara 10 milyar lira kaynak ayırdık. En az 11 bölgenin daha altyapısını tamamlayacağız. Buraları yalnızca üretim alanları olarak değil, üretimden son tüketime kadar bütün zincirin bir arada olduğu yeni nesil tarım merkezleri olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede 14 İHA, 776 kule, 28 uçak, 119 helikopter ve 5 bin 597 kara aracının kullanıldığını, 4 bin 852 yangın havuzu oluşturulduğunu belirtti. Bu yıl 600 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu aktaran Yumaklı, 2027'de ilk kez karbon yutak ormanları tesis edileceğini, korunan alan sayısının ise 705'e çıkarıldığını kaydetti.

"Toplam kaynağı 2027 yılında 1 trilyon 305 milyar liraya çıkarıyoruz"

Bakan Yumaklı, sunumunu şu sözlerle bitirdi:

"Tarım sektörüne destek programları, kredi destekleri, yatırım ödenekleri, vergi harcamaları, KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri dahil olmak üzere ayırdığımız toplam kaynağı geçen yıla göre yüzde 39 artırarak, 2027 yılında 1 trilyon 305 milyar liraya çıkarıyoruz. Bakanlığımızın 2027 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler için toplam bütçe teklifi ise 760 milyar 597 milyon liradır. Bu kaynakları kamu mali disiplinine uygun, ekonomik, etkin ve verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Sayıştay raporlarındaki tespitleri titizlikle değerlendirdik ve gereğini yerine getirdik. Tamamlanması gereken hususlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."