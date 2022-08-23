Tayland Başbakanı görevi bırakmadı, ülkede protestolar başladı - Son Dakika
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Tayland Başbakanı görevi bırakmadı, ülkede protestolar başladı

23.08.2022 21:28
Tayland Başbakanı görevi bırakmadı, ülkede protestolar başladı

Tayland'da askeri darbe sonrası başbakanlığı devralan Chan-o-cha'nın görev süresinin dolmasına rağmen başbakanlığı bırakmaması üzerine ülkede protestolar başladı.

Tayland'da askeri darbe sonrası başbakanlığı devralan Chan-o-cha'nın görev süresinin dolmasına rağmen başbakanlığı bırakmaması üzerine ülkede protestolar başladı.

Tayland'da 2014 yılında gerçekleşen askeri darbe sonrası orgenerallikten gelerek başbakanlığı devralan ve 3 yıllık görev süresi biten Chan-o-cha'nın görevi bırakmaması ülke genelinde protesto edildi. Başkent Bangkok'ta Başbakanlık Çalışma Ofisi ve hükumet binalarında sabah saatlerinden itibaren yüksek güvenlik önlemi alınırken, şehrin çeşitli bölgelerinde gün içinde başlayan ve halen devam eden eylemlerde Başbakan Chan-o-cha'ya görevi bırakma çağrısı yapıldı. Eylemci gruplardan bazıları başbakan görevi bırakana kadar protestoların devam edeceğini belirtti. Başbakan Chan-o-cha ise sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarına boğazının ağrıdığını belirterek, konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Başbakan Yardımcısı Wissane Krea-ngam ise yaptığı basın açıklamasında, muhalefet partilerinin Başbakan Chan-o-cha'nın görevi bırakması taleplerinin henüz Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirmede olduğu ve kararın önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etti. Ayrıca Krea-ngam, Anayasa Mahkemesinin Chan-o-cha'nın görevi bırakması kararı alması durumunda bile başbakanlık geçici görevini yardımcısı Prawit Wongsuwon'un devralacağı ve hükümeti Chan-o-cha'nın da savunma bakanı olarak dahil olduğu kabine ile beraber yürüteceklerini belirtti. - BANGKOK

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Tayland, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tayland Başbakanı görevi bırakmadı, ülkede protestolar başladı - Son Dakika

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